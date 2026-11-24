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Έως και 15 εκατ. δολάρια ενδέχεται να αυξήθηκε μέσα σε μία ημέρα η αξία των μετοχών της Nvidia που κατέχει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την εκρηκτική άνοδο της μετοχής του τεχνολογικού κολοσσού τη Δευτέρα, στον απόηχο της αιφνιδιαστικής επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Με βάση τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του Αμερικανού Προέδρου προς την αρμόδια υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας των ΗΠΑ, η πιο πρόσφατη εκ των οποίων υποβλήθηκε στις 5 Νοεμβρίου, ο Τραμπ ενδέχεται να κατείχε έως και 370.000 μετοχές της Nvidia στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η μετοχή της εταιρείας, η οποία είχε υποστεί ισχυρές πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, εκτινάχθηκε περισσότερο από 30% τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Χουάνγκ.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα των Financial Times για σχολιασμό.

Η προσωπική παρέμβαση Τραμπ

Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι είχε ενεργό ρόλο στην απόφαση για την επαναφορά του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia.

«Μίλησα μαζί τους, ας το θέσουμε έτσι. Και τους έπεισα. Εγώ έκλεισα τη συμφωνία», δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει ενημέρωση από ανώτατα κλιμάκια της αμερικανικής κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι, βάσει αυτής, εκτιμά πως η επιστροφή του Χουάνγκ δεν εγκυμονεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

«Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στη Nvidia προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Τα πιθανά κέρδη και οι απώλειες του Τραμπ

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του Τραμπ καλύπτουν μόνο την περίοδο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, πριν από την παραίτηση του Χουάνγκ, η οποία ακολούθησε τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ άλλων με γυναίκα που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Με βάση το αντίστροφο σενάριο, ο Τραμπ θα μπορούσε να κατέχει μόλις 32.000 μετοχές, αξίας 5,3 εκατ. δολαρίων, με τα κέρδη του από το ράλι της Δευτέρας να περιορίζονται σε 1,3 εκατ. δολάρια.

Η άνοδος της μετοχής έρχεται έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τους μετόχους της Nvidia, καθώς το σκάνδαλο γύρω από τον Χουάνγκ και οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη είχαν ασκήσει ισχυρές πιέσεις στην αποτίμηση της εταιρείας.

Εφόσον ο Τραμπ διατηρούσε τον μέγιστο εκτιμώμενο αριθμό μετοχών, θα είχε υποστεί απώλειες 42 εκατ. δολαρίων σε όρους χρηματιστηριακής αξίας από τα ιστορικά υψηλά έως πριν από το ράλι της Δευτέρας.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Αμερικανού Προέδρου ακολουθεί μια στρατηγική ευρείας τοποθέτησης σε μετοχές του S&P 500, στον οποίο η Nvidia συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών.

Ωστόσο, η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Αριζόνα, Ρούμπεν Γκαγιέγκο, ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για τις χρηματιστηριακές τοποθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανακοίνωση της επιστροφής του Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντας τον σημερινό Λευκό Οίκο ως τον πιο διεφθαρμένο στην ιστορία των ΗΠΑ.