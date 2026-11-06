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Η Σούζι Γουάιλς αποχωρεί από τη θέση της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, μετά τις βαριές ήττες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, και θα αντικατασταθεί από τον Στίβεν Μίλερ, τον ισχυρό σύμβουλο εσωτερικής πολιτικής που έχει συμβάλει καθοριστικά στην εφαρμογή της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποχώρηση της Γουάιλς και η ανάδειξη του Μίλερ θα επιφέρουν ριζικές αλλαγές στον κύκλο των συμβούλων που περιβάλλουν τον Τραμπ, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, μεταδίδουν οι New York Times.

Η Γουάιλς, η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την κορυφαία διοικητική θέση στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, συνέβαλε καθοριστικά στην εκλογική νίκη του Τραμπ το 2024, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην επιστροφή του στην εξουσία, τέσσερα χρόνια μετά την ήττα του από τον Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ.

Είναι το υψηλότερο στην ιεραρχία στέλεχος του Λευκού Οίκου που αποχωρεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία και αποτέλεσαν αποδοκιμασία των χειρισμών του Τραμπ στην οικονομία και στον πόλεμο με το Ιράν.

Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών έχει οξύνει τις εντάσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, καθώς οι αξιωματούχοι προετοιμάζονται για κοινοβουλευτικές έρευνες από τους Δημοκρατικούς και για περαιτέρω αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις στελεχών στη Δυτική Πτέρυγα και στο υπουργικό συμβούλιο.

Η Γουάιλς ανέλαβε τα καθήκοντά της έχοντας ήδη αναπτύξει στενή σχέση με τον Τραμπ και εξασφαλίσει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης που κανένας από τους τέσσερις προσωπάρχες της πρώτης προεδρικής θητείας του δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει.

Σε αντίθεση με ορισμένους από τους προηγούμενους προσωπάρχες του Τραμπ, η Γουάιλς είχε καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρούσε αποστολή της να αλλάξει ριζικά τον πρόεδρο. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τον ρόλο της, επιχείρησε να επηρεάσει τις αποφάσεις του σε βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής του, έστω και σε περιορισμένο βαθμό. Υποστήριξε τον διορισμό του Μάρκο Ρούμπιο στη θέση του υπουργού Εξωτερικών και του Σκοτ Μπέσεντ στη θέση του υπουργού Οικονομικών, δύο προσώπων που πολλοί εκτός κυβέρνησης θεωρούν παράγοντες σταθερότητας.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια την εμπιστοσύνη του προς τη Γουάιλς τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, στο παρασκήνιο υπήρχαν ενδείξεις ότι η θέση της στα μάτια του προέδρου είχε κλονιστεί, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις εσωτερικές ισορροπίες.

Παράλληλα, ο Τραμπ άρχισε να επικρίνει την προσωπάρχη του μπροστά σε άλλα μέλη του προσωπικού, ακόμη και για αποφάσεις τις οποίες ο ίδιος είχε εγκρίνει, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις δηλώσεις του.