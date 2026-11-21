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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών έπληξε αργά το βράδυ της Παρασκευής το Περού, προκαλώντας τον τραυματισμό 15 ανθρώπων, ζημιές σε περισσότερες από 120 κατοικίες και διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το κρατικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα, με εστιακό βάθος μεγαλύτερο από 129 χιλιόμετρα και επίκεντρο την περιοχή Χουνίν, στις Άνδεις.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της χώρας, ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Δεκαπέντε τραυματίες και δεκάδες κατοικίες με ζημιές

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 11 βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του επίκεντρου.

Παράλληλα, 127 νοικοκυριά επηρεάστηκαν από τον σεισμό, ενώ τέσσερις κατοικίες κρίθηκαν μη κατοικήσιμες εξαιτίας των ζημιών που υπέστησαν.

Το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο κατέγραψε επίσης δύο ασθενέστερους μετασεισμούς στην περιοχή Χουνίν.

Ζημιές σε νοσοκομείο και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Ο υπουργός Άμυνας του Περού, Ραφαέλ Μπελαούντε, δήλωσε το Σάββατο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ένα νοσοκομείο και ορισμένες κατοικίες κοντά στο επίκεντρο υπέστησαν μικρής έκτασης ζημιές.

Επιπλέον, καταγράφηκε διακοπή ηλεκτροδότησης σε μία επαρχία, ενώ προβλήματα παρουσιάστηκαν σε δύο οδικές αρτηρίες.

Η δόνηση έγινε αισθητή και εκτός των συνόρων του Περού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο σεισμός έγινε αντιληπτός στην Μπογκοτά και σε άλλες περιοχές της Κολομβίας, παρά τη μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο.