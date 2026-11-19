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Με την απόφαση μιας ομάδας να απομακρύνει τον… Μάικλ Τζόρνταν την ώρα που καταγράφει συνεχόμενες νίκες παρομοίασε ο Έλον Μασκ την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia, εκφράζοντας παράλληλα τη απογοήτευσή του για τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που δαπάνησε στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

«Έχεις ένα σερί νικών… και μετά διώχνεις τον Μάικλ Τζόρνταν από την ομάδα σου», δήλωσε ο Μασκ στον Άντριου Ρος Σόρκιν, κατά τη διάρκεια του DealBook Summit των New York Times, την Τετάρτη. «Δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα έξυπνη απόφαση», πρόσθεσε.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από πιέσεις που δέχθηκε μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικής σχέσης με γυναίκα για την οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπήρχαν υποψίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας. Παράλληλα, είχαν προηγηθεί αναφορές για προσωπικές σχέσεις του με εργαζομένους της εταιρείας.

Ο πρώην επικεφαλής της Nvidia αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο της εξέτασης ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και ελέγχων στις εξαγωγές τεχνολογίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Tesla και SpaceX, ο οποίος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα αποτελούσε «τιμή» για τον ίδιο να προσλάβει τον συνιδρυτή της Nvidia, υποστήριξε ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Χουάνγκ.

Μάλιστα, ανέφερε ότι έχει ακούσει ανάλογες απόψεις για την αποχώρησή του ακόμη και από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Νομίζω ότι ο Πρόεδρος έχει εκφράσει δημόσια την άποψη ότι ο Τζένσεν θα έπρεπε να είχε παραμείνει διευθύνων σύμβουλος. Και όλοι όσοι γνωρίζω πιστεύουν το ίδιο», δήλωσε.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia. «Στο τέλος της ημέρας, αυτή είναι απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτό, σωστά;», σχολίασε.

Ο Μασκ και ο Χουάνγκ γνωρίζονται εδώ και χρόνια, καθώς η Nvidia έχει συνεργαστεί τόσο με την Tesla όσο και με την OpenAI. Η Tesla συγκαταλέγεται στους σημαντικούς πελάτες της Nvidia, ενώ ο Χουάνγκ έχει επανειλημμένα εκφραστεί θετικά για τη στρατηγική του Μασκ στην τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης της Tesla, της xAI και του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus.

Η παραδοχή για τα 474 εκατ. δολάρια στις εκλογές

Όπως μεταδίδει το CNBC ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις του Μασκ για την πολιτική του δραστηριότητα και τη χρηματοδότηση των πρόσφατων ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας παραδέχθηκε ότι αισθάνεται «αρκετά ανόητος» που δαπάνησε τουλάχιστον 474 εκατ. δολάρια, χωρίς να έχει να επιδείξει ιδιαίτερα αποτελέσματα.

Έσπευσε, πάντως, να προσθέσει ότι «ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα χωρίς αυτά τα χρήματα».

Όπως εξήγησε, βασικός του στόχος ήταν να αποτρέψει τη συγκέντρωση του ελέγχου της προεδρίας, της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας στα χέρια ενός μόνο κόμματος.

«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα είχα ξοδέψει λιγότερα χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μασκ εμφανίστηκε επίσης να παίρνει αποστάσεις από το πολιτικό κίνημα MAGA (Make America Great Again), που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν είμαι MAGA», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν είναι καν βέβαιος τι ακριβώς σημαίνει ο συγκεκριμένος όρος.

Το ενδεχόμενο συγχώνευσης Tesla και SpaceX

Ο Μασκ αναφέρθηκε και στα σενάρια πιθανής συγχώνευσης μεταξύ Tesla και SpaceX, επισημαίνοντας ότι οι δραστηριότητες των δύο εταιρειών παρουσιάζουν πλέον σημεία σύγκλισης που δεν υπήρχαν στο παρελθόν.

Ειδικότερα, έκανε αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, καθώς και στις ομάδες ανάπτυξης λογισμικού AI και σχεδιασμού μικροτσίπ που διαθέτουν οι δύο επιχειρήσεις.

Όπως εξήγησε, μια ενδεχόμενη συμφωνία θα απαιτούσε την έγκριση των μετόχων, ενώ δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

«Μπορεί να πετύχει, μπορεί και όχι», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να προωθήσει μια συναλλαγή επιζήμια για τους μετόχους, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα αντιμετώπιζε αναπόφευκτα δικαστικές προσφυγές.

Ερωτηθείς εάν θα έπρεπε να λάβει το πακέτο αμοιβών του από την Tesla σε περίπτωση ολοκλήρωσης μιας συγχώνευσης, ο Μασκ απάντησε ότι δεν θα πρέπει να ανταμειφθεί απλώς και μόνο επειδή θα πραγματοποιούσε μια τέτοια συναλλαγή.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι η χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών θα πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από την επίτευξη των στόχων απόδοσης που έχουν τεθεί για την Tesla.

Η συνεργασία της SpaceX με την Anthropic

Ο Μασκ αποκάλυψε επίσης ότι η SpaceX εκμισθώνει υπολογιστική ισχύ στην Anthropic, την εταιρεία που αναπτύσσει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεργασία βασίζεται σε βραχυπρόθεσμες συμφωνίες, τις οποίες μπορεί να τερματίσει οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η Anthropic έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για επιπλέον υπολογιστική υποδομή ισχύος 10 γιγαβάτ (GW), αναδεικνύοντας το μέγεθος των ενεργειακών και τεχνολογικών απαιτήσεων που συνοδεύουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.