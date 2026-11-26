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Η Κίνα έχει διαμηνύσει ότι δύσκολα θα προχωρήσει σε αντίποινα για τους νέους αμερικανικούς δασμούς, εφόσον αυτοί παραμείνουν εντός των ορίων της ήδη συμφωνηθείσας εμπορικής συμφωνίας. Ωστόσο, η απειλή επιβολής υψηλότερων επιβαρύνσεων καταδεικνύει, σύμφωνα με το Bloomberg, την πρόθεση της Ουάσινγκτον να διατηρήσει έναν ισχυρό διαπραγματευτικό μοχλό έναντι του Πεκίνου.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τετάρτη νέο γύρο δασμών στους εμπορικούς τους εταίρους, έπειτα από πολύμηνες έρευνες σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα στη μεταποίηση. Για την Κίνα, ο συντελεστής ορίστηκε στο 20%, με την προειδοποίηση ότι θα μπορούσε να διπλασιαστεί στο 40%, εάν καταρρεύσουν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι νέοι δασμοί υπόκεινται ακόμη σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Το ενδεχόμενο υψηλότερων επιβαρύνσεων δημιουργεί μια πρόσθετη εστία έντασης ενόψει των συνομιλιών του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στη σύνοδο κορυφής της G20 τον επόμενο μήνα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τη λήξη της εμπορικής εκεχειρίας τον Ιανουάριο.

«Οι εμπορικοί εταίροι περίμεναν εδώ και καιρό αυτή την εξέλιξη», δήλωσε η Γουέντι Κάτλερ, ανώτερη αντιπρόεδρος του Asia Society Policy Institute και πρώην αναπληρώτρια εκπρόσωπος των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου.

Όπως επισήμανε, η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί την προοπτική υψηλότερων δασμών ως μέσο πίεσης για να διασφαλίσει τις αναμενόμενες αποστολές κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών, καθώς και πρόσθετες αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων από την Κίνα.

Επαναφορά της δασμολογικής πολιτικής Τραμπ

Οι νέες επιβαρύνσεις αποτελούν την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να επαναφέρει την εκτεταμένη δασμολογική της πολιτική, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει προηγούμενους δασμούς σε προϊόντα από την Κίνα και δεκάδες άλλες οικονομίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Economics, η νέα πρόταση θα διαμορφώσει τον μέσο πραγματικό δασμολογικό συντελεστή στις κινεζικές εισαγωγές περίπου στο 31%, κοντά στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τη δικαστική απόφαση.

Αν και οι διμερείς σχέσεις εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές εφόσον οι νέοι δασμοί κινηθούν στην περιοχή του 20% – επίπεδο που το Πεκίνο έχει στο παρελθόν δηλώσει ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί –, η απειλή του 40% αναμένεται να επηρεάσει τη στάση της Κίνας απέναντι στους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές ημιαγωγών και στα υπόλοιπα σημεία τριβής.

Οποιοσδήποτε λανθασμένος χειρισμός θα μπορούσε να περιπλέξει γρήγορα τις διαπραγματεύσεις για την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας, ιδιαίτερα καθώς στο αμερικανικό Κογκρέσο ενισχύονται οι φωνές υπέρ αυστηρότερων εξαγωγικών περιορισμών προς την Κίνα.

Η αντίδραση του Πεκίνου

Η Ουάσινγκτον δεν έχει διευκρινίσει υπό ποιες ακριβώς προϋποθέσεις θα ενεργοποιηθεί ο υψηλότερος δασμολογικός συντελεστής.

Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας πριν από τις ανακοινώσεις της Τετάρτης, ανέφερε ότι η αύξηση θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή εάν το Πεκίνο δεν τηρήσει τους όρους της εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε πέρυσι.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, χαρακτήρισε την Τετάρτη την προοπτική επιβολής νέων αμερικανικών δασμών στις κινεζικές εξαγωγές «πολιτικό ελιγμό», καλώντας τις δύο πλευρές να συνεργαστούν για τη διατήρηση της εμπορικής εκεχειρίας.

Τον Ιούλιο, το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ ανακοίνωσε δασμούς ύψους 12,5% στην Κίνα, έπειτα από έρευνα βάσει του Άρθρου 301 σχετικά με την καταγγελλόμενη αδυναμία περίπου 60 οικονομιών να αποτρέψουν την καταναγκαστική εργασία στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες.

Οι δασμοί που επιβάλλονται βάσει του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974 θεωρούνται νομικά πιο ανθεκτικοί και ευέλικτοι σε σχέση με άλλα εργαλεία που έχει εξετάσει ο Τραμπ, απαιτούν, ωστόσο, περισσότερο χρόνο για την εφαρμογή τους.