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Εν μέσω έντονης διαμάχης για την εμπορική συμφωνία Ινδίας – Βρετανίας, η πρώτη επιβάλλει πλέον συνολικούς δασμούς και φόρους 162,5% στις εισαγωγές σκωτσέζικου ουίσκι χύμα, προκαλώντας αναστάτωση στις εταιρείες αλκοολούχων ποτών, καθώς οι επιβαρύνσεις ξεπερνούν το 150% που ίσχυε πριν από την ιστορική συμφωνία, σύμφωνα με οκτώ πηγές του Reuters και κυβερνητικό έγγραφο.

Η εμπορική συμφωνία Ινδίας – Βρετανίας, που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο, μείωσε στο μισό τους δασμούς στο σκωτσέζικο ουίσκι, στο 75%. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η βρετανική κυβέρνηση χαιρέτισαν την εξέλιξη ως σημαντική επιτυχία για εταιρείες όπως η Pernod Ricard και η Diageo, οι οποίες εισάγουν σκωτσέζικο ουίσκι χύμα και το αναμειγνύουν για την παραγωγή δημοφιλών προϊόντων στην ινδική αγορά αλκοολούχων ποτών, αξίας 65 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, στην πρώτη μεγάλη διαμάχη που συνδέεται με τη συμφωνία Ινδίας – Βρετανίας, οι ινδικές ελεγκτικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν λανθασμένες τελωνειακές ταξινομήσεις κατά την εισαγωγή συμπυκνωμάτων σκωτσέζικου ουίσκι χύμα, τα οποία θεωρούνται πρώτες ύλες για την παρασκευή ποτών, όπως τα blended ουίσκι.

Σύμφωνα με τους Ινδούς ελεγκτές, από τον Μάιο οι εισαγωγές αυτές υπάγονται σε μια νέα δασμολογική κατηγορία για τα λεγόμενα «σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα», στην οποία επιβάλλεται δασμός 150%.

Στις εισαγωγές αυτές επιβάλλεται στη συνέχεια και φόρος κατανάλωσης, ανεβάζοντας τη συνολική επιβάρυνση στο 162,5%, σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο που εξέτασε το Reuters και οκτώ πηγές με άμεση γνώση του θέματος, μεταξύ των οποίων στελέχη του κλάδου και εκτελωνιστές.

Καθώς η αντιπαράθεση παρατείνεται, χιλιάδες λίτρα σκωτσέζικου ουίσκι χύμα, σε περισσότερα από 80 εμπορευματοκιβώτια που ανήκουν στις Pernod, Diageo και Bacardi, παραμένουν εγκλωβισμένα στα λιμάνια, όπως μετέδωσε το Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Στο πλαίσιο της λεγόμενης προσωρινής αποδέσμευσης, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας, οι εταιρείες πρέπει να καταβάλουν εκ των προτέρων δασμούς ίσους με το 75% της αξίας των εμπορευμάτων, ενώ το υπόλοιπο ποσό πρέπει να καλυφθεί με τραπεζικές εγγυήσεις, σύμφωνα με τις πηγές.

Η Pernod, στην οποία ανήκει η βρετανική Chivas Brothers, η Diageo και πολλές άλλες ινδικές εταιρείες θεωρούν ότι οι εισαγωγές σκωτσέζικου ουίσκι, τόσο χύμα όσο και εμφιαλωμένου, θα πρέπει να επιβαρύνονται αποκλειστικά με δασμό 75%, όπως προβλέπει η εμπορική συμφωνία.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι συνεργάζεται με το Νέο Δελχί για το ζήτημα, ενώ η Ινδία έχει αναφέρει ότι η διαμάχη θα επιλυθεί σύντομα.

Η Pernod και η Diageo έχουν κινηθεί για την εξασφάλιση τραπεζικών εγγυήσεων και άλλων μορφών χρηματοδότησης, προκειμένου να αποδεσμευτούν τα εμπορευματοκιβώτιά τους και να συνεχιστεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Η Bacardi, από την πλευρά της, εξακολουθεί να εξετάζει τις επόμενες κινήσεις της, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές.

Η Ινδία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της Pernod παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων, ενώ η εταιρεία, μαζί με τη Diageo, κυριαρχεί στην ινδική αγορά οινοπνευματωδών ποτών.

Περίπου το 80% των εισαγωγών σκωτσέζικου ουίσκι από τη Βρετανία, σε όρους όγκου, φτάνει στην Ινδία χύμα, ενώ η χώρα αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά σκωτσέζικου ουίσκι παγκοσμίως ως προς τον όγκο πωλήσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών σκωτσέζικου ουίσκι χύμα χρησιμοποιείται για την παραγωγή του λεγόμενου Indian-Made Foreign Liquor (IMFL), δηλαδή ουίσκι που παράγεται στην Ινδία με την ανάμειξη μικρής ποσότητας σκωτσέζικου ουίσκι με άλλα οινοπνευματώδη ποτά. Τα προϊόντα αυτά, που απευθύνονται στη μαζική αγορά, είναι πολύ φθηνότερα από τα εξ ολοκλήρου εισαγόμενα ουίσκι, όπως το Chivas Regal και το Johnnie Walker.

Οι δασμοί στο ουίσκι αποτέλεσαν ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας κατά τις πολυετείς και παρατεταμένες διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της έναρξης εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας στις 15 Ιουλίου, η οποία χαιρετίστηκε ως σημαντική επιτυχία. Η Βρετανία έχει δηλώσει ότι «εμβληματικά βρετανικά προϊόντα», συμπεριλαμβανομένων των ουίσκι, θα επωφεληθούν από τη συμφωνία.

Η Ένωση Σκωτσέζικου Ουίσκι (Scotch Whisky Association) της Βρετανίας έχει προβλέψει ότι η εμπορική συμφωνία θα μπορούσε να αυξήσει τις εξαγωγές σκωτσέζικου ουίσκι προς την Ινδία κατά 1,34 δισ. δολάρια μέσα σε πέντε χρόνια.

Εμπιστευτικό υπόμνημα Ινδών ελεγκτών, το οποίο αποκάλυψε το Reuters την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε ότι κάθε εσφαλμένη τελωνειακή ταξινόμηση στο πλαίσιο της συμφωνίας Ινδίας – Βρετανίας πρέπει να σταματήσει, καθώς έχει «σημαντικές επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα» του Νέου Δελχί.

Πηγές από τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών στην Ινδία ανέφεραν ότι, ενώ το ζήτημα της τελωνειακής ταξινόμησης βρισκόταν υπό συζήτηση, δεν ανέμεναν την επιβολή του πρόσθετου εγχώριου φόρου.

«Η προσθήκη του εγχώριου φόρου ήταν μια απρόσμενη κίνηση που μας αιφνιδίασε», δήλωσε πηγή του κλάδου, χρησιμοποιώντας τον όρο «googly» από το κρίκετ, που περιγράφει μια παραπλανητική ρίψη του παίκτη που ρίχνει την μπάλα.