Σε νέα πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται η ενεργειακή κρίση στο Κίεβο, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον δήμαρχο της πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, να ανταλλάσσουν την Παρασκευή κατηγορίες για την ανεπαρκή προετοιμασία της πόλης απέναντι στα νέα ρωσικά πλήγματα, τα οποία έχουν προκαλέσει πρωτοφανείς διακοπές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

Η ουκρανική πρωτεύουσα, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια κατοίκους, βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη έναν χειμώνα επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της. Οι συνεχείς βομβαρδισμοί προκαλούν πολύωρες έκτακτες διακοπές ρεύματος, την ώρα που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αναχαιτίσει τους ταχύτατους ρωσικούς πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξαιτίας της έλλειψης αντιαεροπορικών όπλων.

Ο ήχος των γεννητριών έχει επιστρέψει στους δρόμους της πόλης, που φωτίζονται πλέον με φακούς, καθώς η θερμοκρασία πλησιάζει το μηδέν και οι κάτοικοι εξακολουθούν να περιμένουν την αποκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης. Οι διακοπές στην υδροδότηση διαρκούν αρκετές ώρες και εμφανίζονται συχνότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μεταδίδει το reuters.

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, ρωσικά πλήγματα έχουν στοχοποιήσει και τις γέφυρες του Κιέβου πάνω από τον ποταμό Δνείπερο, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, οι διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν οδηγήσει επανειλημμένα σε αναστολή των δρομολογίων του μετρό.

Ζελένσκι κατά Κλίτσκο: «Δεν εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις για τον χειμώνα»

Την Παρασκευή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά σοβαρή», αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της δημοτικής διοίκησης του Βιτάλι Κλίτσκο, στην οποία απέδωσε μέρος της ευθύνης για τα προβλήματα.

«Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τις συνέπειες της μη εφαρμογής, σε επίπεδο πόλης, των αποφάσεων που αφορούσαν την προετοιμασία για την περίοδο θέρμανσης, αλλά και της ρωσικής επιχείρησης εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η απάντηση του Κλίτσκο ήρθε λιγότερο από μία ώρα αργότερα, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, στο οποίο ο δήμαρχος κατηγόρησε την κεντρική κυβέρνηση ότι καθυστέρησε «κυνικά» να εγκρίνει το σχέδιο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πρωτεύουσας.

«Με τέτοια ένταση εχθρικών επιθέσεων, χωρίς την προστασία των κρίσιμων εγκαταστάσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, η αποκατάσταση, η σταθερή λειτουργία, ακόμη και η ίδια η ύπαρξη αυτών των υποδομών τίθενται υπό σοβαρή αμφισβήτηση», προειδοποίησε.

Μια παλιά πολιτική αντιπαλότητα που αναζωπυρώνεται

Η νέα ανταλλαγή κατηγοριών αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο μιας μακροχρόνιας πολιτικής σύγκρουσης ανάμεσα στον Ζελένσκι και τον Κλίτσκο.

Ο Ζελένσκι, πρώην τηλεοπτικός κωμικός, εξελέγη Πρόεδρος της Ουκρανίας το 2019, ενώ ο Κλίτσκο, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας, βρίσκεται στο τιμόνι του δήμου του Κιέβου από το 2014.

Καθώς η διεξαγωγή εκλογών απαγορεύεται στην Ουκρανία υπό τις συνθήκες του πολέμου, και οι δύο εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους πέραν της κανονικής διάρκειας της θητείας τους.

Η μεταξύ τους ένταση είχε εκδηλωθεί ήδη από τα πρώτα στάδια του πολέμου που ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

Τότε, ο Ζελένσκι είχε επικρίνει τις δημοτικές αρχές για την κατάσταση των καταφυγίων της πρωτεύουσας, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να μπουν σε κλειδωμένο καταφύγιο.

Από την πλευρά του, ο Κλίτσκο έχει κατηγορήσει τον Ουκρανό Πρόεδρο ότι επιχειρεί να αποκομίσει πολιτικά οφέλη μέσα από τις επιθέσεις εναντίον του. Παρά τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση, οι δύο άνδρες σπανίως αναφέρονται ο ένας στον άλλον ονομαστικά.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου και οι φόβοι του Κλίτσκο

Σε συνέντευξή του στον ουκρανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Suspilne, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, ο Κλίτσκο αποκάλυψε ότι τα αιτήματά του για συνάντηση με τον Ζελένσκι, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα της πρωτεύουσας, έχουν παραμείνει αναπάντητα.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ημέρες αφότου ο Ζελένσκι είχε γνωστοποιήσει ότι προσέγγισε αρκετούς πρώην υψηλόβαθμους αξιωματούχους, προτείνοντάς τους να αναλάβουν τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, χωρίς ωστόσο κανείς να αποδεχθεί την πρόταση.

Πρόκειται για μια παράλληλη διοικητική αρχή που λειτουργεί σε συνθήκες πολέμου και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, γεγονός που αποτελεί πρόσθετη πηγή έντασης ανάμεσα στην προεδρία και τη δημοτική διοίκηση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι η συνεργασία ανάμεσα στον Κλίτσκο και τους αξιωματούχους που διορίζει η προεδρία είναι «δύσκολη».

«Μόλις αρχίζουμε να συζητάμε με ορισμένα διοικητικά στελέχη για το πώς θα ενισχύσουμε το Κίεβο, ο δήμαρχος αποκτά την εντύπωση ότι κάποιος θέλει να τον αντικαταστήσει», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, σύμφωνα με το Suspilne.