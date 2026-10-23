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Νέα αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από τη SpaceX του Έλον Μασκ, μετά τις καταγγελίες της Ουκρανίας ότι περιορισμοί στη δορυφορική συνδεσιμότητα επηρέασαν στρατιωτικές επιχειρήσεις και την προσπάθεια αναχαίτισης ρωσικών επιθέσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Starshield, η δορυφορική υπηρεσία της SpaceX που έχει σχεδιαστεί για κυβερνητικές και στρατιωτικές ανάγκες, αλλά και στο ποιος αποφασίζει για τη χρήση του σε στρατιωτικές υπηρεσίες.

Ο Μασκ υποστήριξε ότι τα συστήματα Starshield που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της αμερικανικής κυβερνητικής συνεργασίας ανήκουν και ελέγχονται από την Ουάσιγκτον, αποδίδοντας τις αποφάσεις για τυχόν περιορισμούς στον αμερικανικό στρατό και, σε τελικό επίπεδο, στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν νέο γύρο συζητήσεων, μετά τις καταγγελίες του Κιέβου, το οποίο υποστηρίζει ότι αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, εν μέσω κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων.

Τι είναι το Starshield και πώς λειτουργεί

Το Starshield αποτελεί τη στρατιωτική εκδοχή της δορυφορικής τεχνολογίας που ανέπτυξε η SpaceX για το Starlink. Ενώ το Starlink προσφέρει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και άλλους χρήστες, το Starshield έχει σχεδιαστεί για αποστολές εθνικής ασφάλειας, όπου η προστασία των επικοινωνιών και η αξιοπιστία της σύνδεσης έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Σύμφωνα με τη SpaceX, η υπηρεσία επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς, την παρατήρηση της Γης, τις ασφαλείς επικοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο και τη φιλοξενία εξειδικευμένου εξοπλισμού πελατών πάνω σε δορυφόρους. Το σύστημα αξιοποιεί την τεχνολογική υποδομή του Starlink, αλλά διαθέτει πρόσθετες δυνατότητες ασφαλείας, όπως προηγμένη κρυπτογράφηση για τη διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών και εξειδικευμένα τερματικά επικοινωνίας.

Οι δορυφόροι μπορούν επίσης να μεταφέρουν εξειδικευμένο εξοπλισμό και να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω συνδέσεων λέιζερ. Η σημασία του προγράμματος αποτυπώνεται και στις συμβάσεις της SpaceX με την αμερικανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το CNBC από την εταιρεία, η SpaceX έχει εξασφαλίσει πολυετείς συμβάσεις για το Starshield συνολικής αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως μέσω δύο μεγάλων προγραμμάτων της αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης.

Διαφορές μεταξύ Starlink και Starshield

Παρότι χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία, οι δύο υπηρεσίες απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες. Το Starlink είναι το εμπορικό δορυφορικό δίκτυο της SpaceX, το οποίο παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, κυρίως σε περιοχές με περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η υπηρεσία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 χώρες, περιοχές και αγορές, προσφέροντας συνδέσεις όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και σε ιδιώτες.

Το Starshield, αντίθετα, προορίζεται για κυβερνητικούς χρήστες και αποστολές που απαιτούν αυξημένη ασφάλεια, εξειδικευμένο εξοπλισμό και δυνατότητες προσαρμοσμένες σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η διαφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση της Ουκρανίας, καθώς ο ουκρανικός στρατός χρησιμοποιεί δορυφορική συνδεσιμότητα της SpaceX, χωρίς να είναι δημόσια ξεκάθαρο ποια τερματικά λειτουργούν μέσω της εμπορικής υπηρεσίας και ποια μέσω του Starshield.

Ο Μασκ υποστήριξε επίσης ότι το εμπορικό Starlink προορίζεται για πολιτικές και αμυντικές χρήσεις και όχι για επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, διαχωρίζοντας τη λειτουργία του από εκείνη του Starshield.

Αντιδράσεις στην Ουκρανία

Η νέα αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τερματικά Starlink σταματούσαν να λειτουργούν όταν κινούνταν με ταχύτητες μεγαλύτερες από 160 χιλιόμετρα την ώρα. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ουκρανικές επιχειρήσεις, καθώς η δορυφορική σύνδεση χρησιμοποιείται και σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που συμμετέχουν στον εντοπισμό και στην αναχαίτιση εισερχόμενων απειλών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στον Πιρς Μόργκαν, κατήγγειλε ότι η διακοπή της συνδεσιμότητας στη διάρκεια της νύχτας επηρέασε ουκρανικά drones που επιχειρούσαν να αναχαιτίσουν ρωσικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περιορισμοί εμπόδισαν την αναχαίτιση ορισμένων ρωσικών drones, δυσκολεύοντας την προστασία των αμάχων. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται μόνο για επιθέσεις, αλλά και για την προστασία ανθρώπινων ζωών.

«Ήξεραν τι έκαναν», δήλωσε, αναφερόμενος στη SpaceX και στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τους περιορισμούς στη λειτουργία του Starlink ιδιαίτερα ανησυχητικούς, δεδομένης της εξάρτησης της Ουκρανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως στρατηγικό εταίρο. Από την πλευρά του, ο Μιχάιλο Φεντόροφ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ανέφερε ότι αποκαθίσταται η συνδεσιμότητα του Starlink για τερματικά που κινούνται με ταχύτητες έως 160 χλμ. ανά ώρα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η πλήρης κατάργηση του ορίου ταχύτητας του Starshield είναι πλέον κρίσιμη για την άμυνα της Ουκρανίας».