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Ένα αυτοκίνητο που μπορεί να κινείται στον δρόμο, να πραγματοποιεί άλματα πάνω από άλλα οχήματα και να εκτελεί ελιγμούς στον αέρα παρουσίασε την Πέμπτη ο Έλον Μασκ, επιχειρώντας να μετατρέψει σε πραγματικότητα ένα από τα πιο επίμονα όνειρα της επιστημονικής φαντασίας: το ιπτάμενο αυτοκίνητο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla αποκάλυψε το νέο Roadster, ένα διθέσιο ηλεκτρικό σπορ μοντέλο, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης σε εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο Τέξας.

Η παρουσίαση περιλάμβανε μια σειρά από εντυπωσιακούς ελιγμούς, με το αυτοκίνητο να ανεβαίνει σε απότομη ράμπα, να κινείται ανάποδα, να περιστρέφεται στον αέρα και να προσγειώνεται με τη βοήθεια ειδικών συστημάτων προώθησης.

Ο Μασκ υποστήριξε επίσης ότι το Roadster μπορεί να επιταχύνει από στάση στα 60 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου 97 χλμ./ώρα, σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή επίδειξη, παραμένει ανοιχτό το βασικό ερώτημα: μπορεί το νέο Tesla να πραγματοποιήσει πραγματική πτήση ή απλώς να εκτελεί θεαματικά άλματα;

Η επίδειξη στο Τέξας: Ανάποδα στη ράμπα και άλματα πάνω από αυτοκίνητα

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, το νέο Roadster πραγματοποίησε μια σειρά από κινήσεις που δύσκολα παραπέμπουν σε συμβατικό αυτοκίνητο.

Αρχικά, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αναρρόφησης στο κάτω μέρος του αμαξώματος, ανέβηκε σε μια ιδιαίτερα απότομη ράμπα και κατάφερε να παραμείνει ανάποδα, προσκολλημένο στην επιφάνειά της.

Στη συνέχεια, απομακρύνθηκε από τη ράμπα, πραγματοποίησε περιστροφή στον αέρα και προσγειώθηκε με τη βοήθεια ειδικών ακροφυσίων που εκτοξεύουν αέρα υπό υψηλή πίεση.

Αργότερα, το όχημα χρησιμοποίησε το ίδιο σύστημα για να πηδήξει πάνω από μια σειρά σταθμευμένων αυτοκινήτων Tesla, τα οποία είχαν τοποθετηθεί το ένα δίπλα στο άλλο.

Η επίδειξη ολοκληρώθηκε με μια δοκιμή επιτάχυνσης, κατά την οποία τα ακροφύσια στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου χρησιμοποιήθηκαν για να το εκτοξεύσουν από στάση στα 60 μίλια την ώρα σε χρόνο μικρότερο του ενός δευτερολέπτου, σύμφωνα με την εταιρεία.

Το Roadster δεν είχε οδηγό κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Ο Μασκ εξήγησε ότι η επιλογή αυτή έγινε «για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα σκοτώσουμε κανέναν», αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που συνοδεύουν τέτοιους ελιγμούς.

«Η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη. Το εννοώ. Πιθανότατα θα λειτουργήσει, αλλά αν δεν λειτουργήσει, βρισκόμαστε σε ασφαλή απόσταση», δήλωσε στο κοινό πριν από την επίδειξη.

Πώς λειτουργεί το σύστημα που επιτρέπει στο Roadster να «πετάει»

Η τεχνολογία που παρουσίασε η Tesla βασίζεται σε ένα σύστημα δέκα ακροφυσίων, τα οποία χρησιμοποιούν αέρα από δεξαμενές εξαιρετικά υψηλής πίεσης.

Σύμφωνα με τον Μασκ, το σύστημα μπορεί να δημιουργεί ώθηση τόσο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται στο έδαφος όσο και όταν απομακρύνεται προσωρινά από αυτό.

Τα ακροφύσια επιτρέπουν στο όχημα να πραγματοποιεί άλματα, να σταθεροποιείται κατά τη διάρκεια εναέριων ελιγμών και να επιταχύνει με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό.

Ο Μασκ παρουσίασε την τεχνολογία ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Tesla και της SpaceX.

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν συνεργάζονται η καλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στον κόσμο και η καλύτερη εταιρεία πυραύλων στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η χρήση συστημάτων προώθησης που παραπέμπουν στην αεροδιαστημική τεχνολογία αποτελεί το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί το νέο Roadster από τα συμβατικά ηλεκτρικά σπορ αυτοκίνητα.

Ωστόσο, η πραγματική αυτονομία του συστήματος, η διάρκεια παραμονής στον αέρα και οι δυνατότητές του σε συνθήκες καθημερινής χρήσης δεν αποσαφηνίστηκαν κατά την παρουσίαση.

Παραγωγή το 2028 – Το ιστορικό καθυστερήσεων της Tesla

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι το νέο Tesla Roadster προγραμματίζεται να μπει στην παραγωγή το 2028.

Πρόκειται για μια ακόμη φιλόδοξη δέσμευση του επικεφαλής της Tesla, ο οποίος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει ιδιαίτερα αισιόδοξα χρονοδιαγράμματα για νέα προϊόντα και τεχνολογίες.

Στο παρελθόν, αρκετές από τις προβλέψεις του για την έναρξη παραγωγής ή τη διάθεση νέων συστημάτων δεν επαληθεύτηκαν εντός των αρχικών προθεσμιών, με ορισμένα σχέδια να καθυστερούν για χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά την επίδειξη στο Τέξας, η εμπορική διάθεση ενός Roadster με τις συγκεκριμένες δυνατότητες παραμένει υπό αίρεση.

Ο ίδιος ο Μασκ επιχείρησε να τονίσει ότι οι θεατές παρακολουθούσαν μια πραγματική επίδειξη και όχι κάποιο ψηφιακά επεξεργασμένο βίντεο.

«Χρειαζόμαστε κοινό για να αποδείξουμε ότι δεν πρόκειται για AI ή SI», δήλωσε, αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις προσομοιώσεις.

«Έτσι, θα μπορείτε να λέτε στους άλλους ότι το είδατε με τα ίδια σας τα μάτια, γιατί αυτό που θα δείτε με τα μάτια σας δεν θα μπορείτε να το πιστέψετε», πρόσθεσε.

Είναι πράγματι ιπτάμενο αυτοκίνητο ή απλώς κάνει μεγάλα άλματα;

Παρά τους εντυπωσιακούς ελιγμούς, οι ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στον χαρακτηρισμό του νέου Roadster ως πραγματικά ιπτάμενου αυτοκινήτου.

Η επίδειξη της Πέμπτης απέδειξε ότι το όχημα μπορεί να απομακρυνθεί προσωρινά από το έδαφος, να πραγματοποιήσει συγκεκριμένους ελιγμούς και να προσγειωθεί.

Δεν παρουσιάστηκε, ωστόσο, κάποια δοκιμή παρατεταμένης πτήσης ή μετακίνησης σε μεγάλη απόσταση μέσω του αέρα.

Αυτό αποτελεί κρίσιμη διαφορά.

Ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πραγματοποιεί σύντομα άλματα δεν διαθέτει απαραίτητα τις δυνατότητες ενός αεροσκάφους, το οποίο πρέπει να μπορεί να διατηρεί σταθερή πτήση, να ελέγχει την κατεύθυνσή του και να μεταφέρει επιβάτες με ασφάλεια.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, γνωστών ως eVTOL.

Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός οχήματος που θα μπορεί να λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά ως αυτοκίνητο και ως αεροσκάφος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές τεχνικές προκλήσεις.

Smithsonian: «Ένα ιπτάμενο αυτοκίνητο κινδυνεύει να μην είναι καλό ούτε ως αεροσκάφος ούτε ως αυτοκίνητο»

Ο Ρότζερ Κόνερ, επιμελητής για την κάθετη πτήση στο Εθνικό Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος Smithsonian, εξήγησε στο CNN ότι η βασική δυσκολία έγκειται στις διαφορετικές απαιτήσεις που έχουν τα αυτοκίνητα και τα αεροσκάφη.

«Τα αεροσκάφη είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο βάρος, ενώ στα οχήματα εδάφους θέλεις να υπάρχουν προφυλακτήρες, ζώνες παραμόρφωσης και όλα αυτά τα συστήματα», δήλωσε πριν από την παρουσίαση.

Όπως επισήμανε, ο συνδυασμός των δύο τεχνολογιών δημιουργεί αναπόφευκτα συμβιβασμούς.

«Ένα υβρίδιο των δύο είναι πιθανό να αποδειχθεί ένα αεροσκάφος με χαμηλές επιδόσεις και ένα αυτοκίνητο με χαμηλές επιδόσεις, ενώ ταυτόχρονα θα είναι αρκετά ακριβό», ανέφερε.

Η παρατήρησή του αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάπτυξη ιπτάμενων αυτοκινήτων: τα συστήματα ασφαλείας και η ανθεκτική κατασκευή που απαιτούνται για την κυκλοφορία στον δρόμο αυξάνουν το βάρος, δυσκολεύοντας την πτήση.

Η Alef και η μάχη για το πρώτο πραγματικά ιπτάμενο αυτοκίνητο

Η Tesla δεν είναι η μοναδική εταιρεία που επιχειρεί να αναπτύξει όχημα με δυνατότητα πτήσης.

Η καλιφορνέζικη νεοφυής επιχείρηση Alef εργάζεται ήδη πάνω σε ένα αντίστοιχο εγχείρημα, έχοντας κατασκευάσει ένα όχημα που μπορεί να απογειώνεται με τη βοήθεια οκτώ ελίκων, τεσσάρων στο μπροστινό και τεσσάρων στο πίσω μέρος.

Το όχημα της Alef έχει βάρος περίπου 254 λίβρες, δηλαδή 115 κιλά, πολύ μικρότερο από εκείνο ενός Tesla Roadster.

Μπορεί, ωστόσο, να μεταφέρει μόνο έναν επιβάτη, το βάρος του οποίου πρέπει να είναι μικρότερο από εκείνο του ίδιου του οχήματος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alef, Τζιμ Ντουχόβνι, δήλωσε στο CNN πριν από την παρουσίαση ότι δεν θα τον εξέπληττε εάν η Tesla κατάφερνε να σηκώσει το Roadster από το έδαφος.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το όχημα μπορεί να πετάξει με την πλήρη έννοια του όρου.

«Είναι απολύτως εφικτό», ανέφερε, εξηγώντας ωστόσο ότι η δυσκολότερη φάση για όλα τα ηλεκτρικά αεροσκάφη κάθετης απογείωσης είναι η μετάβαση από την κατακόρυφη άνοδο στην οριζόντια πτήση.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί εξαιρετικά προσεκτικό έλεγχο, ώστε το όχημα να μη χάσει την άντωση και να διατηρήσει τη σταθερότητά του.

Το στοίχημα του Μασκ και το μεγάλο ερώτημα για το 2028

Το νέο Roadster αποτελεί μια από τις πιο εντυπωσιακές τεχνολογικές επιδείξεις της Tesla, συνδυάζοντας τις υψηλές επιδόσεις ενός ηλεκτρικού σπορ αυτοκινήτου με συστήματα προώθησης που παραπέμπουν στην αεροδιαστημική βιομηχανία.

Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ μιας ελεγχόμενης επίδειξης και ενός εμπορικά διαθέσιμου οχήματος που μπορεί να κυκλοφορεί στους δρόμους και να πραγματοποιεί ασφαλείς πτήσεις παραμένει μεγάλη.

Ο Ρότζερ Κόνερ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο ένα αυτοκίνητο με άδεια κυκλοφορίας, όπως το Roadster, να μπορεί να πετάξει πραγματικά προς οποιονδήποτε προορισμό επιθυμεί ο ιδιοκτήτης του.

«Δεν μιλάμε για παρατεταμένη πτήση», επισήμανε.

«Μιλάμε κυριολεκτικά για άλματα».

Αυτή είναι και η ουσία του τεχνολογικού στοιχήματος που έχει θέσει ο Μασκ.

Η Tesla παρουσίασε ένα αυτοκίνητο που μπορεί να αψηφά προσωρινά τη βαρύτητα. Το αν μέχρι το 2028 θα μπορέσει να το μετατρέψει σε ένα πραγματικό ιπτάμενο όχημα, ικανό να μεταφέρει επιβάτες με ασφάλεια και να λειτουργεί σε πραγματικές συνθήκες, μένει να αποδειχθεί.

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