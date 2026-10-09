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Ισχυρό ράλι κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Παρασκευής, αφήνοντας πίσω τις ανησυχίες που είχε προκαλέσει, στις προηγούμενες συνεδριάσεις, η αναταραχή στις αγορές ομολόγων. Πέρα από την αποκλιμάκωση των αποδόσεων ενθαρρυντικά για τους επενδυτές λειτούργησε και ο περιορισμός του ρυθμού αύξησης των πετρελαϊκών τιμών.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,97% στις 631,55 μονάδες, που αποτελεί την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τις αρχές Ιουλίου. Μάλιστα τα σημερινά κέρδη ήταν τελικά αρκετά ώστε να εξαλείψουν τις απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων, οδηγώντας τον δείκτη σε εβδομαδιαία κέρδη 0,2% και αποτρέποντας έτσι ένα δεύτερο συνεχόμενο πτωτικό πενθήμερο. .

Θυμίζουμε πως την Πέμπτη, ο δείκτης είχε κλείσει σε χαμηλό σχεδόν τεσσάρων μηνών.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX έκανε άλμα ύψους 1,13% στις 25.098 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,95% στις 7.803 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραψε άνοδο 1,06% φτάνοντας τις 10.552 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανέβηκε 0,91% στις 49.746 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.033 μονάδες αυξημένος κατά 0,55%.

Βασικός καταλύτης για την ανοδική αντίδραση της Παρασκευής ήταν η προσωρινή εκτόνωση των πιέσεων στις αγορές ομολόγων. Οι αποδόσεις των δεκαετών γαλλικών κρατικών τίτλων υποχώρησαν από τα υψηλά που είχαν αγγίξει νωρίτερα, κοντά στο 4,90%, επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2002.

Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στον περιορισμό του spread έναντι των γερμανικών κρατικών ομολόγων, τα οποία θεωρούνται σημείο αναφοράς για την ασφάλεια στην Eυρωζώνη, περιορίζοντας έτσι τις πιέσεις στις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών.

Η υποχώρηση των αποδόσεων προσέφερε άμεση στήριξη στις μεγάλες γαλλικές τράπεζες, οι οποίες είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις καθ’ ολη τη διάρκεια της εβδομάδας, εν μέσω ανησυχιών ότι η εκτίναξη του κόστους δανεισμού του γαλλικού Δημοσίου θα μπορούσε να πλήξει τα κεφαλαιακά τους αποθέματα και να αυξήσει το κόστος χρηματοδότησής τους από τις αγορές.

Οι μετοχές των BNP Paribas, Crédit Agricole και Société Générale ανέκαμψαν, καταγράφοντας κέρδη από 0,5% έως 1%.

Στον αντίποδα, οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονων ρευστοποιήσεων, μετά την είδηση ότι η SpaceX συμφώνησε να εξαγοράσει έναντι 8 δισ. δολαρίων το χαρτοφυλάκιο συχνοτήτων χαμηλής ζώνης, με πανεθνική κάλυψη, της εταιρείας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Grain Management.

Η συμφωνία ενίσχυσε τους φόβους για σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού μακροπρόθεσμα, καθώς οι δορυφορικές υπηρεσίες που επιτρέπουν την απευθείας σύνδεση κινητών τηλεφώνων με δορυφόρους ενδέχεται να αμφισβητήσουν το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

«Η είσοδος της SpaceX στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, και στην Ευρώπη, συνιστά δυνητική ανταγωνιστική απειλή για τους υφιστάμενους παρόχους», ανέφεραν σε ανάλυσή τους οι αναλυτές της Equita Research.

Έτσι, ισχυρές απώλειες κατέγραψαν η γερμανική Deutsche Telekom, η βρετανική Vodafone, η γαλλική Orange και η ισπανική Telefónica.

Βοηθητικά στο κλίμα λειτούργησε και η αγορά πετρελαίου, αν και οι τιμές κάλυψαν τις απώλειες των πρώτων ωρών, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου μήνα.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε πτωτικά τις τιμές, όμως η διόρθωση αυτή αποδείχτηκε πρόσκαιρη, με την επιστροφή τους σε ελαφρά ανοδική πορεία.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου ανέβηκε 0,26% στα 104,55 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI σκαρφάλωσε στο 91,93.

Την ίδια ώρα ισχυρό άλμα σημείωσε ο χρυσός με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να κερδίζει 1,45% στα 4.217 δολάρια την ουγγιά. Με την επίδοση αυτή και σε εβδομαδιαία βάση ο χρυσός ανέβηκε περίπου 1%.

Στις αγορές συναλλάγματος, το ευρώ συνέχισε να αποδυναμώνεται συμπληρώνοντας έτσι την πέμπτη συνεχόμενη καθοδική εβδομάδα. Η ισοτιμία με το δολάριο κινήθηκε στο 1,1189 και ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε στο 102,29.

Σημειωτέον πως στο παζλ των επόμενων ημερών θα προστεθεί ένα νέο σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με τις εταιρικές επιδόσεις, δεδομένου ότι από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι εταιρείες του STOXX 600 θα εμφανίσουν αύξηση κερδών κατά 21% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο, με τις επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου και των βασικών πρώτων υλών να αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στην ενίσχυση της κερδοφορίας.

Πάντως, ακόμη και χωρίς τη συμβολή του ενεργειακού κλάδου, η εικόνα της εταιρικής κερδοφορίας παραμένει ανθεκτική. Τα κέρδη των υπόλοιπων επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 9,7%, με τα έσοδά τους να καταγράφουν άνοδο 10,6%.

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