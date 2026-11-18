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Νέα στρατηγική για να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο εφαρμόζουν οι μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες, απαντώντας στις πρόσθετες επιβαρύνσεις που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα δέματα χαμηλής αξίας. Παρά τη σημαντική υποχώρηση των παραγγελιών, εταιρείες όπως η Temu, η Shein και η AliExpress ενισχύουν τις επενδύσεις τους στην Ευρώπη, επιδιώκοντας να περιορίσουν τις επιπτώσεις των νέων τελών και να αποκτήσουν ακόμη ισχυρότερη παρουσία στην αγορά.

Οι επιβαρύνσεις, που φτάνουν συνολικά τα 5 ευρώ για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ από τρίτες χώρες, έχουν ήδη επηρεάσει τη δραστηριότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Ο αριθμός των δεμάτων που διακινούνται μέσω των ασιατικών πλατφορμών έχει περιοριστεί κατά περίπου 50% στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ωστόσο, η υποχώρηση αυτή δεν συνεπάγεται και εγκατάλειψη της ευρωπαϊκής αγοράς. Αντίθετα, οι κινήσεις που πραγματοποιούνται στον τομέα των αποθηκών, των υποδομών διανομής και των εξαγορών δείχνουν ότι οι ασιατικοί όμιλοι προετοιμάζουν την επόμενη φάση της επέκτασής τους.

Μάλιστα, η ενίσχυση της φυσικής τους παρουσίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να λειτουργήσει ως «Δούρειος Ίππος» για την περαιτέρω διείσδυσή τους στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν στόχο τις εισαγωγές μικροδεμάτων.

Σχεδόν στο μισό το μερίδιο των τριών πλατφορμών

Η αλλαγή των συνθηκών στην ευρωπαϊκή αγορά αποτυπώνεται και στα στοιχεία της εξειδικευμένης πλατφόρμας ανάλυσης ηλεκτρονικού εμπορίου ECDB.

Στις πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές που εξετάζονται — Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Αυστρία — το συνολικό μερίδιο των Temu, Shein και AliExpress έχει υποχωρήσει στο 12%, από 23% πριν από την εφαρμογή των νέων επιβαρύνσεων.

Το ισχυρότερο πλήγμα φαίνεται να έχει δεχθεί η Temu. Το μερίδιό της στις ευρωπαϊκές συναλλαγές μεταξύ των 100 μεγαλύτερων επιχειρήσεων λιανικής έχει περιοριστεί στο 8%, έναντι 16% προηγουμένως.

Πρόκειται για σημαντική μεταβολή, δεδομένης της εντυπωσιακής επέκτασης που είχε καταγράψει η εταιρεία τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 η Temu είχε αναδειχθεί στην πρώτη θέση του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, συγκεκριμένα στην Κροατία, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία.

Παράλληλα, είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση σε οκτώ ακόμη αγορές: Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχία, Γαλλία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Σλοβακία.

Η απήχηση των ασιατικών πλατφορμών στην ελληνική αγορά ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, πριν από την επιβολή των πρόσθετων τελών.

Ο μέσος μηνιαίος αριθμός ενεργών χρηστών στην Ελλάδα ανερχόταν σε 3,2 εκατομμύρια για την Temu, 2,57 εκατομμύρια για τη Shein και 1,29 εκατομμύρια για την AliExpress.

Λιγότερες παραγγελίες, αλλά μεγαλύτερες δαπάνες

Η υποχώρηση του αριθμού των δεμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου θα ανακτήσουν το μερίδιο αγοράς που είχαν χάσει τα προηγούμενα χρόνια.

Οι ασιατικές πλατφόρμες φαίνεται ότι προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, ενώ παράλληλα παρατηρείται μεταβολή στην αγοραστική συμπεριφορά των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Οι αγορές από την Temu, τη Shein και την AliExpress γίνονται πλέον λιγότερο συχνά, αλλά οι καταναλωτές τείνουν να συγκεντρώνουν περισσότερα προϊόντα σε κάθε παραγγελία, αυξάνοντας τη συνολική της αξία.

Με τον τρόπο αυτό, επιχειρούν να περιορίσουν την αναλογική επίπτωση των πρόσθετων επιβαρύνσεων στο τελικό κόστος των αγορών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ECDB, η μέση αξία παραγγελίας στην Temu έχει αυξηθεί κατά 37% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η νέα πολιτική έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αγορές, χωρίς όμως να έχει εξαλείψει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τις ασιατικές πλατφόρμες.

Επένδυση 500 εκατ. ευρώ από τη Shein στην Πολωνία

Την ίδια στιγμή, οι μεγάλοι ασιατικοί όμιλοι επιταχύνουν την ανάπτυξη των υποδομών τους επί ευρωπαϊκού εδάφους, επιδιώκοντας να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τις απευθείας αποστολές μικροδεμάτων από την Ασία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Shein, η οποία ανακοίνωσε στις 4 Νοεμβρίου νέα επένδυση 500 εκατ. ευρώ στην Πολωνία.

Με την προσθήκη αυτή, οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας στη χώρα από το 2022 αναμένεται να φτάσουν το 1 δισ. ευρώ.

Τα κεφάλαια προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του αποθηκευτικού και διαμετακομιστικού κέντρου που λειτουργεί ήδη η πλατφόρμα στην Πολωνία.

Στόχος είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων καταναλωτών, με τη δυνατότητα παράδοσης παραγγελιών μέσα σε 48 ώρες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, η αποστολή προϊόντων από αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στην εταιρεία να αποφεύγει τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στα μεμονωμένα μικροδέματα τα οποία εισάγονται απευθείας από τρίτες χώρες.

Το σχέδιο της Temu για το 80% των παραγγελιών

Αντίστοιχη στρατηγική ακολουθεί και η Temu, η οποία σχεδιάζει να διευρύνει το δίκτυο των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων στην Ευρώπη.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη υποδομές σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία και Αυστρία, τις οποίες σκοπεύει να επεκτείνει προκειμένου να αυξήσει τον όγκο των παραγγελιών που εξυπηρετούνται απευθείας από ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις.

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος της είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος: το 80% των ευρωπαϊκών παραγγελιών της να διεκπεραιώνεται από αποθήκες που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά το μοντέλο λειτουργίας της πλατφόρμας στην Ευρώπη, μειώνοντας τους χρόνους παράδοσης και περιορίζοντας τις επιπτώσεις των τελών που επιβάλλονται στις εισαγωγές δεμάτων χαμηλής αξίας.

Η εξαγορά της Ceconomy από την JD.com αλλάζει τις ισορροπίες

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το μέλλον του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου ενδέχεται να έχει η επέκταση των κινεζικών επιχειρήσεων μέσω εξαγορών ήδη εδραιωμένων ευρωπαϊκών ομίλων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξαγορά της Ceconomy από την κινεζική JD.com, μία κίνηση που ενισχύει σημαντικά την παρουσία του ασιατικού ομίλου στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η Ceconomy είναι η μητρική εταιρεία των αλυσίδων MediaMarkt και Saturn, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε συνολικά 11 ευρωπαϊκές χώρες.

Η συναλλαγή έλαβε την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 3 Νοεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ενίσχυση της κινεζικής παρουσίας στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο.

Η σημασία της εξαγοράς, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο δίκτυο των MediaMarkt και Saturn.

Η Ceconomy κατέχει επίσης ποσοστό 21,95% στη γαλλική Fnac, έναν από τους σημαντικότερους ομίλους λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη.

Μέσω της εξαγοράς, η JD.com αποκτά έμμεσα τη θέση του δεύτερου μεγαλύτερου μετόχου της Fnac, διευρύνοντας περαιτέρω την επιρροή της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει μια ουσιαστική αλλαγή στρατηγικής. Οι ασιατικοί όμιλοι δεν περιορίζονται πλέον στην πώληση φθηνών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, αλλά επιδιώκουν να αποκτήσουν αποθήκες, υποδομές διανομής και συμμετοχές σε μεγάλες ευρωπαϊκές αλυσίδες.

Έτσι, παρά τις απώλειες που προκαλούν τα νέα τέλη, ο ανταγωνισμός στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο εισέρχεται σε νέα φάση, με τις ασιατικές επιχειρήσεις να επιχειρούν να ενισχύσουν τη θέση τους μέσα από επενδύσεις και εξαγορές.