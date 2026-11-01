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Η διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Etsy ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πώληση σχεδίων και οδηγιών που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας της εταιρείας να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην πλατφόρμα της.

Σε ανάρτηση στο ιστολόγιό της, η εταιρεία διευκρίνισε ότι η απαγόρευση αφορά ψηφιακά αρχεία με οδηγίες για την κατασκευή αντικειμένων, όπως σχέδια για πλέξιμο και ράψιμο, καθώς και συνταγές μαγειρικής που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για αρχεία που οι αγοραστές κατεβάζουν και χρησιμοποιούν ως οδηγό για να φτιάξουν οι ίδιοι ένα προϊόν ή να εκτελέσουν μια συνταγή.

Επιπλέον, οι πωλητές υποχρεούνται να παρουσιάζουν φωτογραφίες πραγματικών αντικειμένων που έχουν κατασκευάσει ακολουθώντας τις οδηγίες τους, και όχι εικόνες που έχουν παραχθεί ή υποστεί επεξεργασία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την εταιρεία, οι αγοραστές θα μπορούν να σχηματίζουν σαφέστερη εικόνα για το αποτέλεσμα που μπορούν να πετύχουν.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση προς τους πωλητές, η εταιρεία εξήγησε ότι προχωρά στις αλλαγές αυτές, καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να κλονίσει την εμπιστοσύνη των χρηστών στην πλατφόρμα.

«Πολλοί από τους ενεργούς αγοραστές μας δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν ποια προϊόντα περιλαμβάνουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε η εταιρεία. Όπως σημείωσε, η δυσκολία αυτή αποτελεί πλέον «ένα από τα τρία σημαντικότερα εμπόδια που αποτρέπουν τους χρήστες από το να πραγματοποιούν συχνότερες αγορές μέσω της πλατφόρμας».

Παράλληλα, η Etsy ανέφερε ότι οι πωλητές ανησυχούν ότι τα προϊόντα που δημιουργούν οι ίδιοι ενδέχεται να χάνουν την προβολή και την αναγνωρισιμότητά τους, όταν εμφανίζονται δίπλα σε προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία από τεχνητή νοημοσύνη. Όπως εξήγησε η εταιρεία, η αυξανόμενη δυσκολία των αγοραστών να διακρίνουν τα προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους από εκείνα που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να υποβαθμίσει την αξία της προσωπικής εργασίας και της δημιουργικής συμβολής των πωλητών.

Η Etsy ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα επιτρέπει πλέον στους πωλητές να αναρτούν καταχωρίσεις που δημιουργούνται αποκλειστικά από αυτοματοποιημένα συστήματα, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Επιπλέον, οι πωλητές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία αυθεντική, μη επεξεργασμένη φωτογραφία του πραγματικού προϊόντος που διαθέτουν προς πώληση, σύμφωνα με το CNBC.

Ωστόσο, η εταιρεία διευκρίνισε ότι θα εξακολουθήσει να επιτρέπει τη διάθεση έργων τέχνης που δημιουργούνται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, υπό την προϋπόθεση ότι οι πωλητές συμμετέχουν ουσιαστικά στη δημιουργική διαδικασία και είναι διαφανείς ως προς τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα έργα τους.

«Οι πωλητές εξακολουθούν να υποχρεούνται να ενημερώνουν τους αγοραστές όταν ένα προϊόν έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να παρουσιάζουν παραπλανητικά έργα που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της συγκεκριμένης τεχνολογίας ως χειροποίητα ή ως αποκλειστικά δική τους δημιουργία», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η Etsy ιδρύθηκε το 2005 και είναι γνωστή κυρίως ως πλατφόρμα διάθεσης χειροποίητων προϊόντων και ειδών που δημιουργούνται από ανεξάρτητους δημιουργούς. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει τον προσανατολισμό της σε αυτή την κατηγορία προϊόντων, καθώς αντιμετωπίζει την αυξανόμενη παρουσία τυποποιημένων ειδών μαζικής παραγωγής από μεταπωλητές, αλλά και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η Amazon και η Walmart, καθώς και από νεότερες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως το TikTok Shop, το Temu και το Shein.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία παραπλανητικών εικόνων και προϊόντων αποτελεί πρόσθετη πρόκληση για την Etsy, αλλά και για τον ευρύτερο κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία προσπαθεί να περιορίσει τις καταχωρίσεις σχεδίων πλεξίματος που δημιουργούνται με τη βοήθεια της συγκεκριμένης τεχνολογίας, καθώς και άλλων προϊόντων χαμηλής ποιότητας που παράγονται με αυτοματοποιημένα εργαλεία. Παράλληλα, η Amazon ζήτησε από τους πωλητές να δηλώνουν ρητά πότε χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία προσώπων σε φωτογραφίες και βίντεο.

Παρότι θέτει περιορισμούς στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τα προϊόντα που αναρτώνται προς πώληση, η Etsy αξιοποιεί την τεχνολογία και για τη βελτίωση άλλων λειτουργιών της. Μεταξύ άλλων, τη χρησιμοποιεί για να κατανοεί καλύτερα τις προτιμήσεις των αγοραστών και να τους προτείνει προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στα ενδιαφέροντά τους.

Παράλληλα, η Etsy έχει συνεργαστεί με την OpenAI για την ενσωμάτωση των προϊόντων της σε λειτουργίες ηλεκτρονικών αγορών μέσω του ChatGPT. Μέσω της σχετικής εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να αναζητούν προϊόντα της πλατφόρμας μέσω των chatbots.