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Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις εκατομμυρίων Αμερικανών προκαλεί η διπλή κακοκαιρία που πλήττει τις ανατολικές και δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, μετατρέποντας τη φετινή Ημέρα των Ευχαριστιών σε δοκιμασία για ταξιδιώτες, αεροπορικές εταιρείες και τοπικές αρχές. Οι ισχυροί άνεμοι, οι έντονες βροχοπτώσεις και η απειλή παράκτιων πλημμυρών έχουν ήδη οδηγήσει σε χιλιάδες καθυστερήσεις πτήσεων, ενώ ανάγκασαν τους διοργανωτές της εμβληματικής παρέλασης του Macy’s στη Νέα Υόρκη να ανακοινώσουν την πρώτη αναβολή στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η φετινή παρέλαση είναι η 100ή στην ιστορία του θεσμού, που αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παραδόσεις του αμερικανικού Thanksgiving.

Η κακοκαιρία αναμένεται να κορυφωθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ημέρα της μεγάλης γιορτής, με τις αρχές να προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες σε ορισμένες από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας.

Χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Το κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις αερομεταφορές σε μία από τις περιόδους με τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική κίνηση στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας FlightAware, περισσότερες από 6.000 πτήσεις εντός, προς ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν καθυστερήσεις την Τετάρτη, ενώ οι ακυρώσεις πλησίασαν τις 150.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της AAA, περίπου 5,96 εκατομμύρια ταξιδιώτες αναμένεται να πραγματοποιήσουν εσωτερικές αεροπορικές μετακινήσεις κατά την περίοδο του Thanksgiving.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προειδοποίησε ότι από τις 09:00 το πρωί της Πέμπτης, ώρα ανατολικής ακτής, ενδέχεται να επιβληθούν προσωρινές αναστολές απογειώσεων και πρόσθετοι περιορισμοί στα αεροδρόμια της μητροπολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης, της Φιλαδέλφειας, της Ουάσινγκτον και του Σαν Φρανσίσκο.

Ήδη, τα πρώτα στοιχεία για την Πέμπτη κατέγραφαν περισσότερες από 60 καθυστερήσεις και 135 ακυρώσεις πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Μεταξύ των αεροδρομίων που αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα την Τετάρτη ήταν εκείνα του Μαϊάμι και του Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, όπου οι καθυστερήσεις έφτασαν περίπου τις 500 πτήσεις.

Σημαντικές καθυστερήσεις, περίπου 400 πτήσεων, καταγράφηκαν επίσης στα αεροδρόμια Ο’ Χέαρ του Σικάγου, Φορτ Λόντερντεϊλ–Χόλιγουντ και Σάρλοτ Ντάγκλας.

Περίπου 200 καθυστερήσεις σημειώθηκαν σε καθένα από τα αεροδρόμια Λα Γκουάρντια και Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης, Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον και στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο.

Στο Μαϊάμι, η κατάσταση επιδεινώθηκε προσωρινά όταν φορτηγό αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου, με αποτέλεσμα η FAA να διατάξει προσωρινή αναστολή των απογειώσεων. Αν και ο περιορισμός στη συνέχεια άρθηκε, οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν.

Αναβάλλεται για το Σάββατο η ιστορική παρέλαση του Macy’s

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ένα δεύτερο ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας προκαλεί επικίνδυνα θαλάσσια φαινόμενα.

Στην πόλη Πατσίφικα, νότια του Σαν Φρανσίσκο, η ένταση των κυμάτων προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος προβλήτας, αποτυπώνοντας τη δύναμη με την οποία η κακοκαιρία πλήττει την περιοχή.

Νοτιότερα, στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Ντιέγκο, η υψηλή παλίρροια οδήγησε τη στάθμη της θάλασσας σε επίπεδα-ρεκόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχείλισης σε παράκτιους δρόμους και κατοικημένες περιοχές.

Τα φαινόμενα δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στις οδικές μετακινήσεις και στην πρόσβαση σε παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της θαλασσοταραχής.

Πότε αναμένονται οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις στη Νέα Υόρκη

Παρότι οι άνεμοι αποτελούν την πιο άμεση απειλή για την παρέλαση, οι μετεωρολόγοι αναμένουν και σημαντικές βροχοπτώσεις την Πέμπτη.

Ο Μπράιαν Χέρλι, ανώτερος μετεωρολόγος του αμερικανικού Κέντρου Πρόγνωσης Καιρού, εξήγησε ότι το μεγαλύτερο μέρος της βροχής αναμένεται να εκδηλωθεί μέσα σε σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα.

«Το μεγαλύτερο μέρος των βροχοπτώσεων θα σημειωθεί μέσα σε δύο με τρεις ώρες», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι στη Νέα Υόρκη τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται αργά το απόγευμα, κοντά στην ώρα του γιορτινού δείπνου.

Η πρόβλεψη αυτή εντείνει την ανησυχία για τις μετακινήσεις των κατοίκων, καθώς η επιδείνωση του καιρού συμπίπτει με τις οικογενειακές συγκεντρώσεις και τις εορταστικές δραστηριότητες.

Για εκατομμύρια Αμερικανούς, το φετινό Thanksgiving εξελίσσεται έτσι σε μια ασυνήθιστη γιορτή, με ακυρωμένα ταξίδια, καθυστερημένες πτήσεις, προειδοποιήσεις για πλημμύρες και μια ιστορική παρέλαση που μεταφέρεται για πρώτη φορά στο Σάββατο.