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Σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν αρκετές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας Agneta, η οποία συνεχίζει σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, την επέλασή της, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, διατηρώντας στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, καθώς και του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Από το βράδυ της Δευτέρας έχει ενεργοποιηθεί το 112, με προειδοποιητικά μηνύματα προς τους κατοίκους της Κέρκυρας, των Παξών, των Αντιπάξων, των Διαποντίων Νήσων, της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας. Οι πολίτες κλήθηκαν να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Την ίδια ώρα, κλειστά παραμένουν σχολεία στην Κέρκυρα, ενώ Πυροσβεστική και αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων.

Με βάση τις νεότερες μετεωρολογικές προβλέψεις, το κύμα της κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει με μεγαλύτερη ένταση αρχικά τη βορειοδυτική Ελλάδα και στη συνέχεια να κινηθεί προς τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα προβλέπεται να αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα της Τρίτης, ενώ περαιτέρω βελτίωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με αριθμό 09/2026, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Το βαρομετρικό σύστημα, το οποίο ονομάστηκε Agneta από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Για σήμερα Τρίτη, η κατανομή των επικίνδυνων φαινομένων έχει ως εξής:

– Κέρκυρα, Παξοί και Ήπειρος: Κόκκινη προειδοποίηση, κυρίως για τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου, έως τις πρωινές ώρες.

– Δυτική, κεντρική και ανατολική Μακεδονία: Κόκκινη προειδοποίηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα, με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται σταδιακά ανατολικότερα.

– Θράκη, Θάσος και Σαμοθράκη: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα, επίσης με κόκκινη προειδοποίηση.

– Βορειοανατολικό Αιγαίο: Η Λήμνος, ο Άγιος Ευστράτιος και η Λέσβος βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου έως το μεσημέρι, για την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα, καθώς και για τα Δωδεκάνησα από το πρωί έως το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από τη Χίο και νοτιότερα, προβλέπονται επίσης βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Μηνύματα από το 112 σε Κέρκυρα, Παξούς, Θεσπρωτία και Πρέβεζα

Η επιδείνωση του καιρού προκάλεσε την ενεργοποίηση του 112 το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Λίγο μετά τις 22:30, οι κάτοικοι της Θεσπρωτίας, της Κέρκυρας, των Παξών, των Αντιπάξων και των Διαποντίων Νήσων έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που αναμένονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Στις 22:43 ενεργοποιήθηκε το 112 για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, με την προειδοποίηση ότι θα εκδηλωθούν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ένα λεπτό αργότερα, στις 22:44, αντίστοιχο μήνυμα εστάλη στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Κλειστά σχολεία στην Κέρκυρα λόγω της κακοκαιρίας

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση για τον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ελήφθη από τον δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο, με βάση τον κόκκινο συναγερμό που έχει εκδώσει η Πολιτική Προστασία και τις προγνώσεις της ΕΜΥ. Αντίστοιχη απόφαση έλαβε και ο δήμος Νότιας Κέρκυρας.

Το κλείσιμο των σχολικών μονάδων επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ο οποίος ανέφερε ότι αναμενόταν σχετική ανακοίνωση και για τη λειτουργία των σχολείων στον δήμο Βόρειας Κέρκυρας.

Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση των έντονων φαινομένων περιλάμβανε έκτακτη σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας στον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με τη συμμετοχή υπηρεσιών, εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντικών ομάδων.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, το πιο επικίνδυνο χρονικό διάστημα για την Κέρκυρα εντοπίζεται μεταξύ 04:00 και 07:00 το πρωί, όταν αναμένεται η μεγαλύτερη ένταση των βροχοπτώσεων.

Οι Αρχές συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, κυρίως σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών, πτώσης δέντρων ή άλλων αντικειμένων.

Βροχές και καταιγίδες στην Αττική, πότε αναμένεται βελτίωση

Άστατος προβλέπεται ο καιρός και στην Αττική, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως τις πρώτες ώρες της ημέρας και το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να αποκτήσουν ένταση και να συνοδευτούν ακόμη και από χαλαζόπτωση.

Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακός περιορισμός των βροχοπτώσεων και βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ στα θαλάσσια τμήματα.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 14 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές κατά διαστήματα, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας

Εκτός από τις βροχοπτώσεις, βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας είναι οι ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά 7, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι αντίστοιχης έντασης.

Στο Ιόνιο οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά τα 8. Από το μεσημέρι θα αρχίσουν να εξασθενούν και θα στραφούν σε βορειοδυτικούς.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές να κυμαίνονται μεταξύ 16 και 20 βαθμών Κελσίου.

Αναλυτικότερα, οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν:

– Στη δυτική Μακεδονία από 2 έως 12 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 4 έως 18 βαθμούς.

– Στη Θεσσαλία από 5 έως 16 βαθμούς και στην Ήπειρο από 5 έως 17 βαθμούς.

– Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 6 έως 20 βαθμούς.

– Στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 16 βαθμούς.

– Στα νοτιότερα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Αυξημένες θα παραμείνουν και οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία, οι οδηγίες προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, τόσο πεζή όσο και με οχήματα, ακόμη και αρκετές ώρες μετά την υποχώρηση της βροχής.

Συστήνεται επίσης να περιορίζουν τις υπαίθριες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια καταιγίδων, να ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους.

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, θα πρέπει να αναζητούν προστασία σε ασφαλή κτίρια ή οχήματα και να αποφεύγουν την παραμονή κάτω από ψηλά δέντρα ή κοντά σε μεταλλικές κατασκευές.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία Agneta

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα της Τρίτης, αρχικά στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές.

Έως το βράδυ, οι βροχές προβλέπεται να περιοριστούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο η στροφή των ανέμων σε βόρειους θα συνοδευτεί από περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Το κρύο θα γίνει περισσότερο αισθητό κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά.

Οι μετεωρολογικές Αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τα επικαιροποιημένα δελτία της ΕΜΥ, ειδικά στις περιοχές όπου παραμένουν σε ισχύ κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις.