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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Agneta, η οποία σαρώνει περιοχές της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ρέματα έχουν υπερχειλίσει, ενώ καταγράφονται ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν από σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, έως και αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Ρόδο, όπου η σφοδρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα. Στις 3:30 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Η ένταση των φαινομένων ανάγκασε ορισμένους πολίτες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο σε ταράτσες και υψηλότερους ορόφους κτιρίων, προκειμένου να προστατευθούν από τα ορμητικά νερά.

Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Αρχάγγελο και Αφάντου

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου της Ρόδου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, που εξέδωσε ο Δήμος Ρόδου σήμερα στις 4:30 τα ξημερώματα. προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της σχολικής κοινότητας, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη μετακίνηση προς και από τις σχολικές μονάδες.

Το μέτρο αφορά τις σχολικές μονάδες των δύο Δημοτικών Ενοτήτων και ισχύει για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Πού θα χτυπήσουν οι ισχυρές καταιγίδες σήμερα και αύριο

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου:

– Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

– Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, από το απόγευμα.

– Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου:

– Στα νησιά του Ιονίου, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

– Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι το απόγευμα.

– Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

– Στα Δωδεκάνησα, από το πρωί έως αργά το απόγευμα.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί εντός 12 ωρών, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Σάμος: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν κατοικίες

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση το βράδυ της Κυριακής στη Σάμος όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Σύμφωνα με το samos24.gr, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στην περιοχή του Ηραίου, όπου κινητοποιήθηκαν περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ καταγράφηκαν κλήσεις για άντληση υδάτων από κατοικίες.