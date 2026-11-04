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Σε αλλαγή τόνου προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται να οδεύουν προς την κατάκτηση της πλειοψηφίας και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος νωρίτερα είχε απειλήσει ότι θα μετατραπεί σε «κύριο Βέτο», δήλωσε πλέον πρόθυμος να αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα και να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση, αποδίδοντας παράλληλα τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στην απουσία του από τα ψηφοδέλτια.

«Είμαι απολύτως πρόθυμος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», δήλωσε στους New York Times το βράδυ της Τρίτης, ενώ παρακολουθούσε την καταμέτρηση από τον Λευκό Οίκο.

«Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία. Πιθανότατα θα καταφέρουμε να βρούμε κάποια λύση», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, επιχείρησε να αποσυνδέσει τον εαυτό του από την εκλογική επίδοση του κόμματός του. «Δεν ήμουν υποψήφιος απόψε και, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με σαρωτική διαφορά!», έγραψε στο Truth Social.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μετανιώνει για τη στήριξη που παρείχε σε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, μεταξύ των οποίων η Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα και ο Κεν Πάξτον στο Τέξας.

Μιλώντας στους New York Times λίγο πριν από τις 22:30, ώρα Ανατολικής Ακτής, εξέφρασε την έκπληξή του για την ήττα της Γκράχαμ.

«Βλέπω ότι η Ντάρλιν έχασε. Ουάου, είναι απίστευτο», σχολίασε, διερωτώμενος πώς θα είχε εξελιχθεί η αναμέτρηση εάν υποψήφιος ήταν ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πρώην Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής θα είχε πιθανότατα επικρατήσει, ενώ οι δηλώσεις του σηματοδοτούν την προσπάθειά του να προσαρμοστεί στους νέους πολιτικούς συσχετισμούς που διαμορφώνονται στην Ουάσιγκτον.