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Ως «νεκρό» και «αποτυχημένο» κράτος, χαρακτηρίζει το Ιράν σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να δικαστούν «για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Το Ιράν είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος. ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟ! Δεν έχει Ναυτικό, δεν έχει Πολεμική Αεροπορία, δεν έχει νόμισμα, δεν πληρώνει τους στρατιώτες ή τους αστυνομικούς του, ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 300% και η ηγεσία του βρίσκεται σε πλήρη αποδιοργάνωση και είναι ανίκανη να εκπροσωπήσει σωστά τη χώρα.

Το μόνο που έχει είναι FAKE NEWS από τις ΗΠΑ, την προθυμία να σκοτώνει τους διαδηλωτές του (πλέον περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας!) και μια καλή δόση από «ΜΠΟΥΡΔΕΣ».

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

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