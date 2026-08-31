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Η Shein Global Holdings Ltd. ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά της με αποτίμηση $26 δισ., ένα κλάσμα της αξίας που είχε κάποτε η εταιρεία. Ωστόσο, για ορισμένους επενδυτές ακόμη και αυτή η αποτίμηση ενδέχεται να αποδειχθεί υψηλή, δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξης του ομίλου.

Η εταιρεία fast fashion άντλησε $1,7 δισ. μέσω της εισαγωγής της στο Χονγκ Κονγκ, αποκτώντας χρηματιστηριακή αξία $26 δισ., πολύ μακριά από τα περίπου $100 δισ. στα οποία είχε αποτιμηθεί στο παρελθόν. Τα ερωτήματα γύρω από τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, σε ένα περιβάλλον επιβράδυνσης και αυξημένων δασμολογικών πιέσεων, ενδέχεται να επιβαρύνουν τη μετοχή ενόψει της χρηματιστηριακής της πρεμιέρας την Τρίτη.

Η πολυαναμενόμενη IPO της Shein αποτίμησε την εταιρεία σε περισσότερες από 15 φορές τα εκτιμώμενα μελλοντικά κέρδη, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται στις εκτιμήσεις του Bloomberg Intelligence. Ο πολλαπλασιαστής είναι περίπου διπλάσιος από το 7,4 της PDD Holdings Inc., μητρικής της ανταγωνίστριας Temu, και υψηλότερος από το 10,7 του βασικού δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ.

Η ανάπτυξη της Shein έχει επιβραδυνθεί αισθητά κατά το τελευταίο έτος εξαιτίας των δασμών, ενώ η εντεινόμενη πίεση από την Temu σε βασικές αγορές, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, έχει επίσης επηρεάσει τις δραστηριότητές της.

Σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, οι πωλήσεις της Shein αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,4% στα $44,3 δισ. το επόμενο έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να διαμορφωθούν στα $1,7 δισ.

Από τα $100 δισ. στα $26 δισ.

Η Shein ιδρύθηκε στην Κίνα και πλέον έχει έδρα τη Σιγκαπούρη. Κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους παίκτες του fast fashion, αξιοποιώντας μια εφοδιαστική αλυσίδα που βασίζεται σε δεδομένα και επιτρέπει την ταχεία παραγωγή και αποστολή φθηνών ενδυμάτων απευθείας στους καταναλωτές.

Η εταιρεία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κερδισμένους της έκρηξης του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με την αποτίμησή της να εκτοξεύεται κοντά στα $100 δισ. το 2022.

Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά διαφορετική. Με τη μετοχή να αποτιμάται περίπου στις 15 φορές τα κέρδη, η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί ήδη μέρος μιας μελλοντικής επιστροφής σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

«Η μετοχή ήδη ενσωματώνει μέρος μιας ανάκαμψης της ανάπτυξης πριν αυτή πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο Γκάρι Ταν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Allspring Global Investments.

Όπως εκτίμησε, η επενδυτική διάθεση μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο πιθανότατα θα παραμείνει συγκρατημένη έως ότου η διοίκηση αποδείξει ότι η αναπροσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου μπορεί να επαναφέρει ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Το στοίχημα απέναντι σε Temu και Alibaba

Η εισαγωγή της Shein στο Χονγκ Κονγκ αποτελεί παράλληλα ένα σημαντικό τεστ για το κατά πόσο οι εταιρείες fast fashion και ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν ακόμη να προσελκύσουν σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον των αγορών κυριαρχείται από τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση με την Alibaba Group Holding Ltd., τον κινεζικό κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου που στρέφεται επιθετικά προς την τεχνητή νοημοσύνη. Οι μετοχές της Alibaba στο Χονγκ Κονγκ αποτιμώνται επίσης περίπου στις 15 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη 12μήνου.

Η σύγκριση αυτή ενισχύει τις αμφιβολίες ορισμένων επενδυτών σχετικά με το κατά πόσο η Shein προσφέρει αρκετά ελκυστικό επενδυτικό αφήγημα στη σημερινή αποτίμηση.

«Δεν είμαι απολύτως βέβαιος ποια είναι τα μοναδικά πλεονεκτήματά τους που θα με έκαναν να θεωρήσω ότι πρέπει να έχω αυτή τη μετοχή», δήλωσε ο Έντμουντ Χάρις, επικεφαλής επενδύσεων της Guinness Global Investors στο Λονδίνο.

Όπως σημείωσε, είναι ικανοποιημένος με τη θέση 10% που διατηρεί στην Alibaba σε κινεζικό fund, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν καθιερωμένο παίκτη του οποίου γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας, παρότι και αυτός αντιμετωπίζει τις ίδιες έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις.

Για τη Shein, επομένως, η χρηματιστηριακή πρεμιέρα δεν αφορά μόνο το αν η αγορά θα αποδεχθεί την αποτίμηση των $26 δισ. Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι εάν η εταιρεία μπορεί να πείσει ότι, μετά την απότομη υποχώρηση από τις αποτιμήσεις της εποχής της πανδημίας, διαθέτει ακόμη τα περιθώρια για μια νέα περίοδο ισχυρής ανάπτυξης.

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