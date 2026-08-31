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Τις στρατιωτικές απειλές κατά του Ιράν κλιμάκωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας πλέον ευθέως στο στόχαστρο το νησί Χαργκ, όπου βρίσκεται ο σημαντικότερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι το Χαργκ «θα γίνει κομμάτια», σε μια δήλωση που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή και εντείνει τους φόβους για πλήγμα στην ενεργειακή υποδομή του Ιράν.

Η απειλή έρχεται μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, με την Ουάσιγκτον να πραγματοποιεί το πρώτο δημοσίως επιβεβαιωμένο πλήγμα κατά ιρανικών θέσεων από τα τέλη Ιουλίου. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ, ενώ η Τεχεράνη απάντησε, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, με συνδυασμένες επιθέσεις πυραύλων και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία.

BREAKING: President Trump has posted an AI-generated video depicting a U.S. strike on Iran’s Kharg Island, amid renewed military tensions between Washington and Tehran. The video comes shortly after U.S. forces struck Iranian launchers on Larak Island and Iran retaliated with… pic.twitter.com/DKH4hNVQyY — The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) August 31, 2026

Στόχος οι εκτοξευτές στη Λαράκ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι την Κυριακή αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο εκτοξευτές στο νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της CENTCOM, πλοίαρχο Τιμ Χόκινς, δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζουν πυραύλους που έφεραν θαλάσσιες νάρκες, με σκοπό την εκτόξευσή τους προς τα Στενά.

Η CENTCOM υποστηρίζει ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε ολοκληρώσει την εκκαθάριση των θαλάσσιων ναρκών από τις διεθνείς ναυτιλιακές οδούς του Ορμούζ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν στενά την περιοχή και παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου μέσω αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού», ανέφερε ο Χόκινς.

Το Λαράκ, ένα μικρό ιρανικό νησί στα Στενά, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την Τεχεράνη, καθώς χρησιμοποιείται από τους Φρουρούς της Επανάστασης για την παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Ιρανικά αντίποινα στην Ιορδανία

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το αμερικανικό πλήγμα στη Λαράκ προκάλεσε νεκρούς και τραυματίες μεταξύ των Ιρανών στρατιωτών.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε με συνδυασμένη επιχείρηση πυραύλων και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία.

Στο στόχαστρο φέρονται να βρέθηκαν οι βάσεις King Hussein και Al Azraq. Οι ιρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε τεχνικές εγκαταστάσεις, υποδομές επισκευών και σημεία ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών, προειδοποιώντας ότι οι επόμενες απαντήσεις θα είναι ακόμη ισχυρότερες.

Το Χαργκ στο στόχαστρο του Τραμπ

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η αναφορά του Τραμπ στο νησί Χαργκ προσθέτει μια νέα και ιδιαίτερα ευαίσθητη διάσταση στη σύγκρουση.

Το Χαργκ αποτελεί τον βασικό κόμβο εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε επίθεση στις εγκαταστάσεις του θα μπορούσε να έχει συνέπειες πολύ πέρα από το στρατιωτικό πεδίο, επηρεάζοντας τις ιρανικές εξαγωγές και τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται ενώ ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν διαρκεί πλέον έξι μήνες και έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διατηρεί αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, επιδιώκοντας να αυξήσει την πίεση στην Τεχεράνη για την πλήρη επαναλειτουργία του θαλάσσιου περάσματος. Το Ιράν, από την πλευρά του, συνεχίζει να στοχοποιεί πλοία που δεν χρησιμοποιούν τον βόρειο διάδρομο ναυσιπλοΐας κοντά στις ιρανικές ακτές.

Νέο χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο

Το Σάββατο, ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ εισερχόταν στα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας τον νότιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ωστόσο η υπηρεσία συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Η νέα ανταλλαγή επιθέσεων και, κυρίως, η απειλή του Τραμπ κατά του Χαργκ αυξάνουν τον κίνδυνο η σύγκρουση να επεκταθεί στις κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν, με ενδεχόμενες συνέπειες για τις εξαγωγές της χώρας και τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

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