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Η δημιουργία ενός αγροκτήματος εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών. Καθώς τα σχέδια για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη και μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον Άρη αποκτούν σταδιακά πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, η εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων τροφής αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία τους.

Η μεταφορά τροφίμων από τη Γη συνεπάγεται υψηλό κόστος, σημαντικές απαιτήσεις αποθηκευτικού χώρου και διαρκή εξάρτηση από αποστολές ανεφοδιασμού. Αντίθετα, η δυνατότητα παραγωγής φρέσκων τροφίμων εκτός του πλανήτη μας θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τα οικονομικά δεδομένα της διαστημικής εξερεύνησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, η πρόσφατη επιτυχία της καλλιέργειας πατάτας σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος προσθέτει ακόμη ένα προϊόν στον διαρκώς διευρυνόμενο κατάλογο των φυτών που έχουν αναπτυχθεί σε συνθήκες διαφορετικές από εκείνες της συμβατικής γεωργίας.

Από τα φυλλώδη λαχανικά μέχρι τα δημητριακά και τα όσπρια, οι επιστήμονες έχουν ήδη συγκεντρώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, διαμορφώνοντας τις βάσεις για τη γεωργία του Διαστήματος.

Τι καλλιεργείται ήδη στο Διάστημα

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) λειτουργεί εδώ και χρόνια ως ένα ιδιαίτερο εργαστήριο γεωργικών πειραμάτων, επιτρέποντας τη μελέτη της ανάπτυξης των φυτών σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Μεταξύ των καλλιεργειών που έχουν δοκιμαστεί περιλαμβάνονται διαφορετικές ποικιλίες πράσινου και κόκκινου μαρουλιού, ραπανάκια, σιτάρι, πιπεριές τσίλι και ιαπωνική μουστάρδα, γνωστή ως mizuna.

Ειδικά στην περίπτωση της πιπεριάς τσίλι, τα φυτά κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον κύκλο ανάπτυξής τους, να παράγουν καρπούς και να προσφέρουν στους αστροναύτες τη δυνατότητα να καταναλώσουν ένα φρέσκο προϊόν που καλλιεργήθηκε στο Διάστημα.

Επιτυχημένα πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί επίσης με λαχανίδα, κινέζικο λάχανο pak choi και άλλες ποικιλίες φυλλωδών λαχανικών.

Οι καλλιέργειες αυτές δεν έχουν σημασία αποκλειστικά για τη διατροφή των πληρωμάτων. Αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την κατανόηση της βλάστησης, της αναπαραγωγής και της προσαρμογής των φυτών σε περιβάλλοντα όπου απουσιάζει η γήινη βαρύτητα.

Ντομάτες, μπιζέλια και κινόα σε «αρειανό» έδαφος

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι και τα αποτελέσματα πειραμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί στη Γη με τη χρήση τεχνητών υποστρωμάτων, τα οποία προσομοιώνουν τη σύσταση του εδάφους της Σελήνης και του Άρη.

Σε σχετικά πειράματα στην Ολλανδία, χρησιμοποιήθηκαν προσομοιωμένα εδάφη εμπλουτισμένα με οργανική ύλη, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την παραγωγή τροφίμων.

Από τα δέκα διαφορετικά είδη φυτών που δοκιμάστηκαν, τα εννέα κατάφεραν να αναπτυχθούν και να αποδώσουν βρώσιμα μέρη.

Στις επιτυχημένες καλλιέργειες περιλαμβάνονται η ντομάτα, το μπιζέλι, η σίκαλη, το ραπανάκι, η ρόκα, το κάρδαμο, η κινόα, το πράσο και το σχοινόπρασο. Αντίθετα, το σπανάκι δεν παρουσίασε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το τεχνητό έδαφος που προσομοίωνε τη σύσταση της αρειανής επιφάνειας εμφάνισε ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις μετά την προσθήκη οργανικής ύλης. Αρκετά φυτά αναπτύχθηκαν επιτυχώς και στο αντίστοιχο σεληνιακό υπόστρωμα, αν και η παραγωγικότητά του ήταν γενικά χαμηλότερη.

Ωστόσο, η επιτυχής ανάπτυξη ενός φυτού δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι το παραγόμενο τρόφιμο είναι κατάλληλο για κατανάλωση.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν καταναλώθηκαν, καθώς υπήρχαν προβληματισμοί για την πιθανή απορρόφηση τοξικών στοιχείων, όπως ο μόλυβδος, το αρσενικό και ο υδράργυρος.

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί, επομένως, μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους που θα πρέπει να εξεταστούν πριν από την εφαρμογή αντίστοιχων μεθόδων σε πραγματικές διαστημικές εγκαταστάσεις.

Το «διαστημικό» θερμοκήπιο της Ανταρκτικής

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσομοιώσεις της γεωργίας του μέλλοντος πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα πλέον αφιλόξενα περιβάλλοντα της Γης: την Ανταρκτική.

Στο πλαίσιο του προγράμματος EDEN ISS αναπτύχθηκε ένα θερμοκήπιο σχεδιασμένο να λειτουργεί σε συνθήκες ακραίου ψύχους και απομόνωσης, δοκιμάζοντας τεχνολογίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές.

Μέσα σε μόλις 9,5 μήνες και σε καλλιεργήσιμη επιφάνεια 12,5 τετραγωνικών μέτρων, παρήχθησαν συνολικά 268 κιλά φρέσκων τροφίμων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν 117 κιλά μαρούλι, 67 κιλά αγγούρια και 50 κιλά ντομάτες.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε χωρίς τη χρήση συμβατικού χώματος, με τεχνητό φωτισμό και αυστηρά ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Το εγχείρημα απέδειξε ότι ακόμη και σε συνθήκες γεωγραφικής απομόνωσης και ακραίων θερμοκρασιών είναι εφικτή η παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων φρέσκων λαχανικών σε περιορισμένο χώρο.

Τέτοιου είδους συστήματα αποκτούν ενδιαφέρον όχι μόνο για τις διαστημικές αποστολές, αλλά και για περιοχές της Γης όπου η συμβατική γεωργία αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς.

Τα πιο υποσχόμενα τρόφιμα για τις πρώτες διαστημικές βάσεις

Το μαρούλι συγκαταλέγεται στις πλέον δοκιμασμένες καλλιέργειες σε συνθήκες μικροβαρύτητας, ενώ το ραπανάκι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του σχετικά σύντομου κύκλου ανάπτυξής του και της επιτυχούς καλλιέργειάς του σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Οι πιπεριές τσίλι έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να ολοκληρώσουν τον κύκλο καρποφορίας τους στο Διάστημα, ενώ η ντομάτα έχει εμφανίσει θετικές επιδόσεις τόσο σε διαστημικά πειράματα όσο και σε προσομοιωμένα εξωγήινα εδάφη.

Ιδιαίτερη διατροφική σημασία έχουν το μπιζέλι και η κινόα, καθώς θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός περισσότερο ισορροπημένου διαιτολογίου για τα πληρώματα μακροχρόνιων αποστολών.

Η επιλογή των φυτών δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από τη δυνατότητα επιβίωσής τους, αλλά και από τη διατροφική τους αξία, τις ανάγκες τους σε νερό και ενέργεια, τον απαιτούμενο χώρο και την ταχύτητα με την οποία μπορούν να αποδώσουν καρπούς.

Πώς θα λειτουργούν τα αγροκτήματα στον Άρη

Η εγκατάσταση μιας βιώσιμης μονάδας παραγωγής τροφίμων στην επιφάνεια του Άρη προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός σύνθετου συστήματος υποδομών, ικανού να προστατεύει τις καλλιέργειες από τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Τα πρώτα αγροκτήματα εκτιμάται ότι θα στηρίζονται σε στεγανοποιημένα θερμοκήπια με ελεγχόμενη ατμοσφαιρική πίεση, καθώς η αρειανή ατμόσφαιρα δεν είναι κατάλληλη για τη συμβατική ανάπτυξη των φυτών.

Η υδροπονία και η αεροπονία αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στάδια εγκατάστασης.

Εξίσου σημαντική θα είναι η ανακύκλωση του νερού, η αξιοποίηση θρεπτικών συστατικών από κατάλληλα επεξεργασμένα οργανικά απόβλητα και η χρήση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τεχνητού φωτισμού LED.

Παράλληλα, θα απαιτούνται μηχανισμοί προστασίας από την ακτινοβολία, συστήματα ρύθμισης της θερμοκρασίας και της υγρασίας, καθώς και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου παθογόνων οργανισμών.

Η πλέον ρεαλιστική επιλογή για τις πρώτες ανθρώπινες εγκαταστάσεις στον Άρη δεν φαίνεται να είναι η απευθείας καλλιέργεια στο ακατέργαστο έδαφός του, αλλά η δημιουργία ενός κλειστού, ελεγχόμενου γεωργικού οικοσυστήματος, με συνεχή ανακύκλωση των διαθέσιμων πόρων.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα της διαστημικής γεωργίας δεν είναι πλέον να αποδειχθεί ότι τα φυτά μπορούν να αναπτυχθούν μακριά από τις γνώριμες γήινες συνθήκες. Είναι να καταστεί η παραγωγή τροφίμων ασφαλής, οικονομικά αποδοτική και αρκετά αξιόπιστη ώστε να υποστηρίξει τη μακροχρόνια ανθρώπινη παρουσία πέρα από τη Γη.