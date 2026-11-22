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Ένα και μόνο πυρηνικό όπλο, εάν πυροδοτούνταν στο Διάστημα, θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτή κατάρρευση των δορυφορικών υποδομών γύρω από τη Γη, με συνέπειες που θα επηρέαζαν σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής. Νέα επιστημονική προσομοίωση δείχνει ότι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μια τέτοια έκρηξη θα ήταν ικανή να θέσει εκτός λειτουργίας έως και το 98% των δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Η έρευνα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Διάστημα έχει εξελιχθεί σε πεδίο εντεινόμενου γεωπολιτικού και στρατιωτικού ανταγωνισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα επενδύουν ολοένα περισσότερο σε δορυφορικά δίκτυα, στρατιωτικές τεχνολογίες και δυνατότητες εξουδετέρωσης διαστημικών υποδομών.

Ο ανταγωνισμός για την απόκτηση στρατηγικών πλεονεκτημάτων δεν περιορίζεται πλέον στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, αλλά επεκτείνεται πέρα από την ατμόσφαιρα της Γης. Οι τρεις δυνάμεις αναπτύσσουν τηλεπικοινωνιακούς και στρατιωτικούς δορυφόρους, ενώ οι αντιδορυφορικές τεχνολογίες αποκτούν αυξανόμενη σημασία στους αμυντικούς σχεδιασμούς τους.

Η στρατιωτική διάσταση της διαστημικής δραστηριότητας δεν αποτελεί νέα εξέλιξη. Ήδη από τη δεκαετία του 1950, όταν η τότε Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, ο φόβος της ανάπτυξης διαστημικών οπλικών συστημάτων είχε ενισχύσει τον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι σημερινές συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές, καθώς χιλιάδες δορυφόροι υποστηρίζουν υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτώνται τόσο η καθημερινότητα των πολιτών όσο και η λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Τζέιμς ΜακΚίον, αντιπρόεδρος του Nuclear Philanthropy, περιέγραψε με ιδιαίτερα δραματικούς όρους τις πιθανές συνέπειες μιας πυρηνικής έκρηξης σε τροχιά.

«Θα ήταν άσχημα. Πολύ άσχημα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ άσχημα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποτρέψουμε να συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο», προειδοποίησε.

Τι έδειξε η προσομοίωση για τους δορυφόρους

Η ιδέα μιας πυρηνικής έκρηξης στο Διάστημα μπορεί να παραπέμπει σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι ανάλογη δοκιμή έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.

Στις 9 Ιουλίου 1962, στο πλαίσιο της αμερικανικής πυρηνικής δοκιμής «Starfish Prime», μια βόμβα ισχύος 1,4 μεγατόνων πυροδοτήθηκε σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων πάνω από την ατόλη Τζόνστον, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σήμερα, με περισσότερους από 13.000 ενεργούς δορυφόρους σε χαμηλή γήινη τροχιά, οι ανησυχίες για πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον διαστημικών υποδομών έχουν αποκτήσει νέα διάσταση.

Σε μελέτη που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό αρχείο επιστημονικών προδημοσιεύσεων arXiv, ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Ζάκαρι Πίτερσον εξέτασε τις επιπτώσεις μιας μεμονωμένης πυρηνικής έκρηξης στη λειτουργία των δορυφόρων.

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι το 2024 οι ΗΠΑ κατηγόρησαν τη Ρωσία πως αναπτύσσει πυρηνική αντιδορυφορική δυνατότητα.

Η Μόσχα αρνήθηκε ότι σχεδιάζει να τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στο Διάστημα, ωστόσο άσκησε βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που επαναβεβαίωνε την απαγόρευση τοποθέτησης τέτοιων όπλων σε τροχιά, σύμφωνα με τη Συνθήκη για το Διάστημα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι εξελίξεις αυτές αναζωπύρωσαν τους φόβους ότι ένα πυρηνικό όπλο θα μπορούσε να στραφεί εναντίον δορυφορικών υποδομών, προκαλώντας ζημιές πολύ πέρα από τους αρχικούς στόχους.

Όπως επισημαίνουν, ένα τέτοιο όπλο θα μπορούσε να μεταφερθεί στο Διάστημα με πύραυλο ή να τοποθετηθεί σε τροχιά ως φορτίο, ώστε να πυροδοτηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Πώς μία έκρηξη θα εξουδετέρωνε το 98% των δορυφόρων

Μέχρι σήμερα, οι συνολικές επιπτώσεις μιας πυρηνικής έκρηξης σε χαμηλή γήινη τροχιά δεν είχαν αποσαφηνιστεί πλήρως.

Πέρα από την άμεση εκπομπή ακτίνων Χ, οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται από τα ραδιενεργά προϊόντα της πυρηνικής σχάσης μπορούν να παγιδευτούν στο μαγνητικό πεδίο της Γης.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια τεχνητή ζώνη ακτινοβολίας, η οποία εκθέτει επανειλημμένα τους δορυφόρους σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της έκρηξης.

Η προσομοίωση εξέτασε ένα συγκεκριμένο σενάριο: πυρηνική βόμβα ισχύος ενός μεγατόνου που εκρήγνυται σε ύψος 500 χιλιομέτρων πάνω από τον Νότιο Ατλαντικό.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών, η επαναλαμβανόμενη έκθεση στην τεχνητή ζώνη ακτινοβολίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια λειτουργίας περίπου του 98% των δορυφόρων μέσα σε μία εβδομάδα.

Πρόκειται για αποτέλεσμα της συγκεκριμένης προσομοίωσης και όχι για εκτίμηση που ισχύει αυτομάτως για κάθε πυρηνική έκρηξη στο Διάστημα.

Κίνδυνος συγκρούσεων και συντρίμμια για πολλά χρόνια

Οι καταστροφικές επιπτώσεις δεν θα περιορίζονταν στην αρχική απώλεια των δορυφόρων.

Η προσομοίωση προβλέπει επίσης σημαντική αύξηση των συγκρούσεων μεταξύ δορυφόρων, με περίπου 20 περιστατικά μέσα στην επόμενη διετία.

Καθώς ολοένα περισσότερα διαστημικά αντικείμενα θα τίθεντο εκτός λειτουργίας, ο κίνδυνος συγκρούσεων και δημιουργίας νέων συντριμμιών θα αυξανόταν.

Ακόμη σοβαρότερο είναι το ενδεχόμενο οι συνέπειες να παραμείνουν αισθητές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ακτινοβολία και τα διαστημικά συντρίμμια θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν να αποτελούν απειλή για χρόνια μετά την έκρηξη, δυσχεραίνοντας την αποκατάσταση των δορυφορικών υπηρεσιών.

Αυτό σημαίνει ότι η απλή εκτόξευση νέων δορυφόρων δεν θα αρκούσε για την άμεση αντικατάσταση εκείνων που καταστράφηκαν.

«Οι δορυφόροι αντικατάστασης θα μπορούσαν να παραμείνουν εκτεθειμένοι στην ακτινοβολία και στα συντρίμμια για χρόνια. Μία και μόνο έκρηξη θα μπορούσε να καταστρέψει τις υποδομές σε τροχιά και να υπονομεύσει τις προσπάθειες αποτροπής της ανάπτυξης και της χρήσης πυρηνικών όπλων στο Διάστημα», αναφέρουν οι επιστήμονες.

Από τις επικοινωνίες έως τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές

Οι επιπτώσεις μιας τόσο μεγάλης διαταραχής δεν θα περιορίζονταν στο Διάστημα, αλλά θα επεκτείνονταν και στη Γη.

Η λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις δορυφορικές υποδομές, οι οποίες υποστηρίζουν τη ναυσιπλοΐα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόγνωση του καιρού και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Η εκτεταμένη απώλεια δορυφόρων θα μπορούσε επομένως να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές σε κρίσιμες υπηρεσίες, επηρεάζοντας την οικονομική δραστηριότητα και τις καθημερινές λειτουργίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι ερευνητές παραπέμπουν ξανά στο ιστορικό προηγούμενο του 1962, όταν η δοκιμή «Starfish Prime» προκάλεσε επιπτώσεις πολύ πέρα από το σημείο της έκρηξης.

Το ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο που ακολούθησε έθεσε εκτός λειτουργίας φωτισμό δρόμων και προκάλεσε προβλήματα στις τηλεφωνικές επικοινωνίες στη Χαβάη, σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή της δοκιμής.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τεχνητές ζώνες ακτινοβολίας που προκάλεσαν βλάβες σε δορυφόρους, με ορισμένες επιπτώσεις να παραμένουν αισθητές ακόμη και περισσότερο από πέντε χρόνια αργότερα.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι το σημερινό περιβάλλον είναι ασύγκριτα πιο σύνθετο, καθώς ο αριθμός των δορυφόρων που κινούνται γύρω από τη Γη είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τη δεκαετία του 1960.

«Ένα αντίστοιχο συμβάν σήμερα θα λάμβανε χώρα σε ένα πολύ πιο πυκνοκατοικημένο τροχιακό περιβάλλον», επισημαίνουν χαρακτηριστικά.