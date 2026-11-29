Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να λάβουν μια ιστορική απόφαση σχετικά με την έναρξη του πρώτου ευρωπαϊκού προγράμματος διαστημικών πτήσεων με αστροναύτες. Οι υπουργοί θα συναντηθούν στη Ρώμη στις 15 Δεκεμβρίου για να αποφασίσουν εάν θα δώσουν το πράσινο φως σε ένα πρόγραμμα, 10 δισ. ευρώ , με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις ΗΠΑ όσον αφορά την αποστολή αστροναυτών στο Διάστημα, αναφέρει ο Guardian.

Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα ευρωπαϊκό διαστημικο λεωφορείο και εγκαταστάσεις εκτόξευσης και προσγείωσης. Οι τελευταίες πιθανότατα θα βρίσκονται στη Γαλλική Γουιάνα, όπου εδρεύει το Διαστημικό Κέντρο της Γουιάνας και από όπου η εταιρεία εμπορικών εκτοξεύσεων Arianespace θέτει δορυφόρους σε τροχιά για λογαριασμό της Ευρώπης εδώ και περίπου 45 χρόνια. «Εάν η απόφαση είναι θετική, θα πρόκειται για μια πραγματικά ιστορική στιγμή για την Ευρώπη», δήλωσε ο Γιόζεφ Άσμπαχερ, γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Σύμφωνα με τον Άσμπαχερ, η εμπορευματοποίηση του Διαστήματος από μεγιστάνες όπως ο Έλον Μασκ, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για τα στρατιωτικά σχέδια της Ρωσίας στο Διάστημα, μεταξύ του οποίου και το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρηνικού όπλου, έχουν αναδείξει τις αδυναμίες του ευρωπαϊκού διαστημικού σχεδιασμού.

Οι πρόσφατοι περιορισμοί στη χρήση του δορυφορικού δικτύου Starlink του Έλον Μασκ από την Ουκρανία προσδίδουν ακόμη πιο επείγοντα χαρακτήρα στις συζητήσεις της Ρώμης. «Η επιθυμία για μεγαλύτερη αυτονομία συνδέεται ασφαλώς και με τις γεωπολιτικές συνθήκες», σημείωσε ο Άσμπαχερ. Ευρώπη και NASA έχουν «καλές και ισχυρές» σχέσεις, ωστόσο η Ευρώπη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο.

Στόχος του σχεδίου δεν είναι να σταματήσει η συνεργασία με τη NASA, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς αυτήν, καθιστώντας την Ευρώπη «διαστημική δύναμη» στο πλευρό της Ρωσίας, της Κίνας και των ΗΠΑ, διασφαλίζοντας την αυτονομία της και δημιουργώντας βιομηχανικές ευκαιρίες μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής.

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2027 οι 11 αστροναύτες από την Ευρώπη

Η Ευρώπη διαθέτει 11 αστροναύτες, τέσσερις από τους οποίους έχει προγραμματιστεί να μεταβούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) το επόμενο έτος μέσω της NASA. Μέχρι το 2022, ο ESA βασιζόταν στη NASA και στις ρωσικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης για τη μεταφορά Ευρωπαίων αστροναυτών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Πέραν των κινδύνων, η συνέχιση της εξάρτησης από τη NASA για τις αποστολές αστροναυτών ουσιαστικά θα ενισχύσει τα αμερικανικά ταμεία, αντί για ευρωπαϊκές εταιρίες.

Πέρα από τις προφανείς εφαρμογές, όπως η αεροπορία, η δορυφορική τηλεόραση και τα κινητά τηλέφωνα, η εξερεύνηση του Διαστήματος έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα εφευρέσεις όπως ο αφρός μνήμης, οι ανθεκτικοί στις γρατζουνιές φακοί, οι τεχνολογίες ιατρικής απεικόνισης, οι καρδιακές αντλίες, τα κινητά τηλέφωνα με κάμερα και τα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία.

«Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε τον έλεγχο του δικού μας διαστημικού προγράμματος; Επειδή θα γινόμασταν, δίπλα στην Κίνα, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, μια δύναμη ικανή να μεταφέρει τους δικούς της αστροναύτες στο Διάστημα», δήλωσε ο Άσμπαχερ.

«Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται πραγματικά για αναβάθμιση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε έναν εξαιρετικά σημαντικό τομέα του μέλλοντος, σε μια κρίσιμη υποδομή».

Οι ανησυχίες για τη Ρωσία και τον πόλεμο στο Διάστημα

Αυτή την εβδομάδα δημοσιεύθηκαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία ενδέχεται να σχεδιάζει την τοποθέτηση πυρηνικών όπλων στο Διάστημα.

Τον Οκτώβριο υπήρξαν επίσης αναφορές ότι ένας ρωσικός δορυφόρος σε χαμηλή γήινη τροχιά, ο Kosmos 2612, πλησίασε σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου (περίπου 1,6 χιλιομέτρων) έναν εμπορικό δορυφόρο παρατήρησης της Γης, ο οποίος ενδέχεται να χρησιμοποιείται για την κάλυψη αναγκών εθνικής ασφάλειας χωρών όπως η Ουκρανία.

«Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια ήταν η πρόθεση ή τι είχαν κατά νου, αλλά το γεγονός ότι αποδεικνύουν πως όχι μόνο έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, αλλά και ότι το κάνουν, είναι ανησυχητικό», δήλωσε ο Άσμπαχερ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι και οι συζητήσεις περί διαστημικών πολέμων «προκαλούν ανησυχία», επισημαίνοντας ότι η καταστροφή μιας περιοχής του Διαστήματος μέσω έκρηξης θα προκαλούσε ζημιά σε όλους, συμπεριλαμβανομένου του επιτιθέμενου.

«Από τη στιγμή που προκαλείς φυσικές καταστροφές σε άλλους δορυφόρους ή αναπτύσσεις τέτοιου είδους όπλα, ολόκληρες τροχιές καταστρέφονται και καθίστανται μη χρησιμοποιήσιμες για όλους», είπε. Η απάντηση της Ευρώπης στο Starlink Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκύπτουν για τις στρατιωτικές διαστημικές δυνατότητες της Ευρώπης και την ικανότητά της να ανταγωνιστεί το Starlink. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα IRIS², δεν θα τεθεί σε λειτουργία πριν από το 2029, παρά την επίσπευση του χρονοδιαγράμματός του κατά ένα έτος.

Ο Άσμπαχερ συμφώνησε ότι η SpaceX βρίσκεται «αρκετά χρόνια μπροστά», επισήμανε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει το OneWeb, ένα δίκτυο 600 δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά, το οποίο υποστηρίζεται από τη Βρετανία και τη Γαλλία. Όταν τεθεί σε λειτουργία το IRIS² θα προσφέρει τεχνολογία ανώτερου επιπέδου από εκείνη του Starlink. Όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ότι η Ευρώπη «καλύπτει την απόσταση πολύ γρήγορα».