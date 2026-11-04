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Στον πόλεμο και στη δυσαρέσκεια που έχει προκαλέσει η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ αποδίδει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, επισημαίνοντας ότι πολλοί από τους πολίτες που είχαν ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024 επέλεξαν στις ενδιάμεσες εκλογές να στηρίξουν τους Δημοκρατικούς.
Με μια εκτενή ανάρτηση, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επιχειρεί να εξηγήσει τους λόγους της εκλογικής μεταστροφής, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα των Ρεπουμπλικανών δεν ήταν η χαμηλή συμμετοχή των υποστηρικτών τους, αλλά το γεγονός ότι σημαντικό τμήμα τους στράφηκε εναντίον του κόμματος.
«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας το αποτέλεσμα με τη συνέχιση της πολεμικής σύγκρουσης, τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά και την αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τις διεθνείς επιλογές της Ουάσιγκτον.
«Οι ψηφοφόροι μας πήγαν στις κάλπες, αλλά δεν μας ψήφισαν»
Όπως εξήγησε ο Βανς, το επιτελείο των Ρεπουμπλικανών παρακολουθούσε στενά τα στοιχεία συμμετοχής, αναζητώντας ενδείξεις ότι η σύνθεση του εκλογικού σώματος θα μπορούσε να επαναλάβει τη δυναμική που είχε οδηγήσει στη νίκη του Τραμπ το 2024.
Παρά τις δημοσκοπήσεις που προεξοφλούσαν ευρεία επικράτηση των Δημοκρατικών, η εικόνα της προσέλευσης δημιουργούσε περιθώρια αισιοδοξίας. Σε αρκετές πολιτείες η συμμετοχή των Ρεπουμπλικανών ήταν ικανοποιητική, σε άλλες ιδιαίτερα υψηλή, ενώ δεν υπήρχαν ενδείξεις γενικευμένης αποχής.
Ο αντιπρόεδρος περιέγραψε μάλιστα μια συνομιλία με έμπειρο αναλυτή εκλογικών δεδομένων, τον οποίο ρώτησε εάν τα στοιχεία άφηναν περιθώρια για μια μεγάλη ανατροπή υπέρ του κόμματός του.
Η απάντηση ήταν αποθαρρυντική. «Μπορεί να τα πάμε καλύτερα από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Όμως τα δεδομένα μάς λένε ότι πολλοί από όσους ψήφισαν Τραμπ και Βανς το 2024 είναι εξοργισμένοι και σκοπεύουν να ψηφίσουν τους αντιπάλους μας. Οι ψηφοφόροι μας προσέρχονται στις κάλπες, αλλά μπορεί να μην ψηφίσουν εμάς», του είπε ο αναλυτής.
Κατά τον Βανς, αυτή ακριβώς η εκτίμηση επιβεβαιώθηκε από το αποτέλεσμα. Ενδεικτικά ανέφερε τη Φλόριντα, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούσαν προβάδισμα εννέα ποσοστιαίων μονάδων στη σύνθεση του εκλογικού σώματος έναντι των Δημοκρατικών, δηλαδή μόλις λίγες μονάδες χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2024.
Τα τέσσερα ζητήματα που έστρεψαν τους ψηφοφόρους στους Δημοκρατικούς
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προέβλεψε ότι η εκλογική αποτυχία θα πυροδοτήσει έντονη συζήτηση και αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με τις αιτίες της ήττας.
Αποκάλυψε μάλιστα ότι ένας δημοσκόπος, τον οποίο θεωρεί από τους πλέον αξιόπιστους στον χώρο, τον είχε προειδοποιήσει από την προηγούμενη ημέρα πως οι Ρεπουμπλικανοί κινδύνευαν να χάσουν στην πανεθνική πρόθεση ψήφου για το Κογκρέσο με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων.
«Ένιωθα απαισιόδοξος, αλλά ακόμη κι εγώ σοκαρίστηκα από αυτή την πρόβλεψη», παραδέχθηκε.
Η συγκεκριμένη έρευνα είχε καταγράψει έντονη δυσαρέσκεια μεταξύ πολιτών που είχαν ψηφίσει τον Τραμπ το 2024, αλλά πλέον εμφανίζονταν αποφασισμένοι να υποστηρίξουν τους πολιτικούς του αντιπάλους.
Όταν οι ψηφοφόροι αυτοί ρωτήθηκαν τι θα μπορούσε να τους επαναφέρει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι απαντήσεις τους συγκεντρώθηκαν γύρω από τέσσερις βασικές προτεραιότητες:
- Τερματισμός του πολέμου.
- Αντιμετώπιση της ακρίβειας και του πληθωρισμού.
- Επιστροφή στην πολιτική «Πρώτα η Αμερική» (America First).
- Επανεξέταση της σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ.
Σύμφωνα με τον Βανς, οι τέσσερις αυτές απαντήσεις κάλυπταν σχεδόν το σύνολο των τοποθετήσεων των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων, αποτυπώνοντας τις βασικές αιτίες της απομάκρυνσής τους από το κόμμα.
«Οι ψηφοφόροι μας προσήλθαν στις κάλπες. Και οι τέσσερις παραπάνω λόγοι εξηγούν γιατί πολλοί από αυτούς ψήφισαν Δημοκρατικούς», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η έρευνα προερχόταν από δημοσκόπο που κατάφερε να προβλέψει με ακρίβεια την εκλογική έκβαση.
Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στη Ρέιτσελ Κάμπος-Ντάφι, η οποία είχε δεχθεί επικρίσεις τη Δευτέρα επειδή είχε υποστηρίξει την ανάγκη διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης.
«Τελικά αποδείχθηκε ότι η πολιτική συμβουλή της ήταν σωστή», σχολίασε, εκφράζοντας παράλληλα την προσωπική του εκτίμηση προς την ίδια.
Ο Βανς προειδοποίησε ακόμη ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν προσπάθειες διαστρέβλωσης των πραγματικών αιτίων της ήττας, αφήνοντας αιχμές κατά στελεχών του πολιτικού κατεστημένου που, όπως εκτιμά, θα επιχειρήσουν να επιβάλουν διαφορετικές ερμηνείες του αποτελέσματος.
Βανς: «Όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε»
Επανερχόμενος στο κεντρικό επιχείρημά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε ότι ο πόλεμος αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα της εκλογικής ήττας, σημειώνοντας πως ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναγνωρίσει την προηγούμενη νύχτα τη σημασία του.
«Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, τουλάχιστον αυτή είναι μια ειλικρινής θέση», ανέφερε.
«Όμως όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό το σημείο», πρόσθεσε, ζητώντας ουσιαστικά από το κόμμα του να αναγνωρίσει τις αιτίες της αποτυχίας πριν επιχειρήσει την πολιτική του ανασύνταξη.
Παρά το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα, ο Βανς εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους απογοητευμένους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών.
«Σε όσους είναι εξοργισμένοι και θέλουν να πουν “σας τα λέγαμε”, έχετε δίκιο, μας τα λέγατε», παραδέχθηκε.
Κλείνοντας, κάλεσε τους δυσαρεστημένους πολίτες να μετατρέψουν την απογοήτευσή τους σε πολιτική κινητοποίηση, στηρίζοντας την εκλογή Ρεπουμπλικανών υποψηφίων που εκφράζουν τις δικές τους θέσεις και προτεραιότητες.
One of the things the data analysts on our side obsessed over was “composition”—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up.
So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we’re going to shock the world? “No,” he told me. “We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us.”
Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026.
There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true.
But the real reason we lost is obvious to almost everyone.
Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were:
1) End the war
2) Focus on cost of living/inflation
3) Put America First
4) Change our relationship to Israel
Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.)
In the next few months, there’s going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I’m open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you.
The reason we lost is the war. The president himself said so last night.
If you’d like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that’s at least honest.
But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there.
I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country.
— JD Vance (@JDVance) November 4, 2026
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