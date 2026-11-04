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Στον πόλεμο και στη δυσαρέσκεια που έχει προκαλέσει η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ αποδίδει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, επισημαίνοντας ότι πολλοί από τους πολίτες που είχαν ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024 επέλεξαν στις ενδιάμεσες εκλογές να στηρίξουν τους Δημοκρατικούς.

Με μια εκτενή ανάρτηση, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επιχειρεί να εξηγήσει τους λόγους της εκλογικής μεταστροφής, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα των Ρεπουμπλικανών δεν ήταν η χαμηλή συμμετοχή των υποστηρικτών τους, αλλά το γεγονός ότι σημαντικό τμήμα τους στράφηκε εναντίον του κόμματος.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας το αποτέλεσμα με τη συνέχιση της πολεμικής σύγκρουσης, τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά και την αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τις διεθνείς επιλογές της Ουάσιγκτον.

«Οι ψηφοφόροι μας πήγαν στις κάλπες, αλλά δεν μας ψήφισαν»

Όπως εξήγησε ο Βανς, το επιτελείο των Ρεπουμπλικανών παρακολουθούσε στενά τα στοιχεία συμμετοχής, αναζητώντας ενδείξεις ότι η σύνθεση του εκλογικού σώματος θα μπορούσε να επαναλάβει τη δυναμική που είχε οδηγήσει στη νίκη του Τραμπ το 2024.

Παρά τις δημοσκοπήσεις που προεξοφλούσαν ευρεία επικράτηση των Δημοκρατικών, η εικόνα της προσέλευσης δημιουργούσε περιθώρια αισιοδοξίας. Σε αρκετές πολιτείες η συμμετοχή των Ρεπουμπλικανών ήταν ικανοποιητική, σε άλλες ιδιαίτερα υψηλή, ενώ δεν υπήρχαν ενδείξεις γενικευμένης αποχής.

Ο αντιπρόεδρος περιέγραψε μάλιστα μια συνομιλία με έμπειρο αναλυτή εκλογικών δεδομένων, τον οποίο ρώτησε εάν τα στοιχεία άφηναν περιθώρια για μια μεγάλη ανατροπή υπέρ του κόμματός του.

Η απάντηση ήταν αποθαρρυντική. «Μπορεί να τα πάμε καλύτερα από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Όμως τα δεδομένα μάς λένε ότι πολλοί από όσους ψήφισαν Τραμπ και Βανς το 2024 είναι εξοργισμένοι και σκοπεύουν να ψηφίσουν τους αντιπάλους μας. Οι ψηφοφόροι μας προσέρχονται στις κάλπες, αλλά μπορεί να μην ψηφίσουν εμάς», του είπε ο αναλυτής.

Κατά τον Βανς, αυτή ακριβώς η εκτίμηση επιβεβαιώθηκε από το αποτέλεσμα. Ενδεικτικά ανέφερε τη Φλόριντα, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούσαν προβάδισμα εννέα ποσοστιαίων μονάδων στη σύνθεση του εκλογικού σώματος έναντι των Δημοκρατικών, δηλαδή μόλις λίγες μονάδες χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2024.

Τα τέσσερα ζητήματα που έστρεψαν τους ψηφοφόρους στους Δημοκρατικούς

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προέβλεψε ότι η εκλογική αποτυχία θα πυροδοτήσει έντονη συζήτηση και αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με τις αιτίες της ήττας.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι ένας δημοσκόπος, τον οποίο θεωρεί από τους πλέον αξιόπιστους στον χώρο, τον είχε προειδοποιήσει από την προηγούμενη ημέρα πως οι Ρεπουμπλικανοί κινδύνευαν να χάσουν στην πανεθνική πρόθεση ψήφου για το Κογκρέσο με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων.

«Ένιωθα απαισιόδοξος, αλλά ακόμη κι εγώ σοκαρίστηκα από αυτή την πρόβλεψη», παραδέχθηκε.

Η συγκεκριμένη έρευνα είχε καταγράψει έντονη δυσαρέσκεια μεταξύ πολιτών που είχαν ψηφίσει τον Τραμπ το 2024, αλλά πλέον εμφανίζονταν αποφασισμένοι να υποστηρίξουν τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Όταν οι ψηφοφόροι αυτοί ρωτήθηκαν τι θα μπορούσε να τους επαναφέρει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι απαντήσεις τους συγκεντρώθηκαν γύρω από τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

Τερματισμός του πολέμου.

Αντιμετώπιση της ακρίβειας και του πληθωρισμού.

Επιστροφή στην πολιτική «Πρώτα η Αμερική» (America First).

Επανεξέταση της σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Βανς, οι τέσσερις αυτές απαντήσεις κάλυπταν σχεδόν το σύνολο των τοποθετήσεων των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων, αποτυπώνοντας τις βασικές αιτίες της απομάκρυνσής τους από το κόμμα.

«Οι ψηφοφόροι μας προσήλθαν στις κάλπες. Και οι τέσσερις παραπάνω λόγοι εξηγούν γιατί πολλοί από αυτούς ψήφισαν Δημοκρατικούς», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η έρευνα προερχόταν από δημοσκόπο που κατάφερε να προβλέψει με ακρίβεια την εκλογική έκβαση.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στη Ρέιτσελ Κάμπος-Ντάφι, η οποία είχε δεχθεί επικρίσεις τη Δευτέρα επειδή είχε υποστηρίξει την ανάγκη διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης.

«Τελικά αποδείχθηκε ότι η πολιτική συμβουλή της ήταν σωστή», σχολίασε, εκφράζοντας παράλληλα την προσωπική του εκτίμηση προς την ίδια.

Ο Βανς προειδοποίησε ακόμη ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν προσπάθειες διαστρέβλωσης των πραγματικών αιτίων της ήττας, αφήνοντας αιχμές κατά στελεχών του πολιτικού κατεστημένου που, όπως εκτιμά, θα επιχειρήσουν να επιβάλουν διαφορετικές ερμηνείες του αποτελέσματος.

Βανς: «Όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε»

Επανερχόμενος στο κεντρικό επιχείρημά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε ότι ο πόλεμος αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα της εκλογικής ήττας, σημειώνοντας πως ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναγνωρίσει την προηγούμενη νύχτα τη σημασία του.

«Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, τουλάχιστον αυτή είναι μια ειλικρινής θέση», ανέφερε.

«Όμως όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό το σημείο», πρόσθεσε, ζητώντας ουσιαστικά από το κόμμα του να αναγνωρίσει τις αιτίες της αποτυχίας πριν επιχειρήσει την πολιτική του ανασύνταξη.

Παρά το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα, ο Βανς εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους απογοητευμένους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών.

«Σε όσους είναι εξοργισμένοι και θέλουν να πουν “σας τα λέγαμε”, έχετε δίκιο, μας τα λέγατε», παραδέχθηκε.

Κλείνοντας, κάλεσε τους δυσαρεστημένους πολίτες να μετατρέψουν την απογοήτευσή τους σε πολιτική κινητοποίηση, στηρίζοντας την εκλογή Ρεπουμπλικανών υποψηφίων που εκφράζουν τις δικές τους θέσεις και προτεραιότητες.