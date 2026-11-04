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Ο αρχιτέκτονας της συντριπτικής ήττας των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές επέμεινε ότι δεν φταίει.

«Δεν ήμουν υποψήφιος», έγραψε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα. «Και αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει ΜΕ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ».

Μόνο που, φυσικά, το όνομα Τραμπ ήταν «χαραγμένο» παντού. Ο πόλεμος που επέλεξε να ξεκινήσει στο Ιράν οδήγησε σε αύξηση των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ και αποξένωσε τους υποστηρικτές που είχε προσελκύσει η υπόσχεσή του για τέλος στις ξένες συγκρούσεις. Οι κατηγορίες για κερδοσκοπία εναντίον του Προέδρου και των στενών του συνεργατών, καθώς και η εμμονή του να ανακαινίσει ριζικά τον Λευκό Οίκο, δεν έγιναν δεκτές από τους ψηφοφόρους που αγωνίζονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Οι υποψήφιοι του για τη Γερουσία, τους οποίους είχε επιλέξει ο ίδιος, σε παραδοσιακά «κόκκινες» πολιτείες όπως το Τέξας και η Νότια Καρολίνα, αποδείχθηκαν τόσο αντιπαθητικοί που οι Δημοκρατικοί κέρδισαν για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες.

Ένας σύμβουλος, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στο Bloomberg, υποτίμησε την ποιότητα των υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και υποστήριξε ότι ο Τραμπ έκανε καλύτερη δουλειά στην προεκλογική εκστρατεία από ό,τι οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εκλογές. Ο ίδιος ο πρόεδρος ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χλευάζοντας τους Ρεπουμπλικάνους που έχασαν σκληρές εκλογικές αναμετρήσεις, ισχυριζόμενος ότι δεν έδειξαν αρκετή πίστη. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι η βάση του παρέμεινε πιστή, αλλά «απλώς δεν εμπνεύστηκε» από τους υποψηφίους.

Ο Στιβ Μπάνον, ο οποίος παραμένει εξωτερικός σύμβουλος και περιστασιακός επικριτής, απέδωσε την ήττα σε μια πολιτική ομάδα που είχε παρερμηνεύσει το κλίμα, καθώς και σε ένα μήνυμα που δεν βρήκε απήχηση στους ψηφοφόρους που έχουν περάσει πάνω από μια δεκαετία με τον Τραμπ ως κεντρικό πρόσωπο.

Ένας σύμβουλος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι θα μετανιώσουν για την ψήφο τους, αφού επιλυθεί ο πόλεμος με το Ιράν — και η επακόλουθη αύξηση των τιμών στα καύσιμα — και οι Δημοκρατικοί επιδιώξουν να εφαρμόσουν ένα ριζοσπαστικό, φιλελεύθερο πρόγραμμα.

Οι Δημοκρατικοί είχαν εκφράσει οι ίδιοι την ανησυχία ότι μια οριακή νίκη θα μπορούσε να δώσει υπερβολική επιρροή στην αναζωπυρωμένη αριστερή πτέρυγα του κόμματος. Όπως αποδείχθηκε, ο Χακίμ Τζέφρις — ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων — και ο Τσακ Σούμερ, που είναι έτοιμος να αναλάβει την ηγεσία της Γερουσίας, θα διαθέτουν άνετες πλειοψηφίες.

«Ο αμερικανικός λαός τιμωρεί τους Ρεπουμπλικανούς», δήλωσε ο πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής Πάτρικ ΜακΧένρι στο Bloomberg Television. «Πίστευα ότι θα ήταν μια όχι και τόσο καλή βραδιά, αλλά αυτό είναι ένας αμείωτος, αμείλικτος πόνος σε όλα τα επίπεδα».

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι «λόγω της τιμής της βενζίνης» οι ψηφοφόροι ήταν δυσαρεστημένοι με την οικονομία — παρόλο που επέμεινε ότι εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν τον πόλεμο με το Ιράν, κάτι που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν ισχύει για τους περισσότερους Αμερικανούς.

«Έκανα το σωστό», είπε ο Τραμπ. «Αλλά αυτό μας χάρισε ένα βράδυ που δεν ήταν και τόσο ευχάριστο». Η βάση του κινήματος MAGA, υποστήριξε, «αποτελεί, παρεμπιπτόντως, το 100% του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος».

Όσον αφορά τους Δημοκρατικούς, κέρδισαν εστιάζοντας την προσοχή στην οικονομία, σύμφωνα με τον Τζιμ Μεσίνα, τον διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ομπάμα το 2012. «Οι Δημοκρατικοί τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία ήταν ενωμένοι», είπε. «Και σε αυτό πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι».

Ο Τραμπ δεν φαίνεται πως θα εξαφανιστεί. Λίγοι, αν όχι κανένας, πολιτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι θα πάρει το μάθημά του από την εκλογική ήττα. Στο εσωτερικό, εξακολουθεί να είναι έτοιμος να παίξει καθοριστικό ρόλο στις επερχόμενες προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, οι οποίες θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το συντηρητικό κίνημα για τα επόμενα χρόνια.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν τονίσει ότι ετοιμάζεται επίσης να επιβεβαιώσει τη θέση του με μια σειρά νέων εκτελεστικών μέτρων σε τομείς όπως η μετανάστευση και το εμπόριο. Έχει ήδη δρομολογήσει ριζικές μονομερείς πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, στο πλαίσιο μιας δραματικής μεταμόρφωσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Τα επόμενα δύο χρόνια ενδέχεται να αποτελέσουν μια περαιτέρω δοκιμασία αντοχής για τα δικαστήρια και το Κογκρέσο, καθώς ο Τραμπ επιχειρεί… καινοτόμες ασκήσεις της εκτελεστικής του εξουσίας.

Τα επόμενα χρόνια προσφέρουν επίσης ευκαιρίες στον Τραμπ να αναμετρηθεί με τους Δημοκρατικούς — οι οποίοι διαθέτουν μια ενισχυμένη προοδευτική πτέρυγα και θα εμπλακούν στη δική τους διαδικασία ανάδειξης υποψηφίου — και να διαμορφώσει τις εθνικές συζητήσεις. Ο Τραμπ έχει ορκιστεί να ενεργήσει ως «κ. Βέτο».

Στο εξωτερικό, ο Τραμπ έχει ήδη δείξει τη βούλησή του να αψηφήσει δεκαετίες συμβατικών πρακτικών στην εξωτερική πολιτική, και η αναζήτησή του για νίκες που θα καθορίσουν την κληρονομιά του θα μπορούσε να ανοίξει εντελώς νέα μέτωπα. Ο Τραμπ έχει ήδη υποδείξει ότι θα μπορούσε να εξαπολύσει μια νέα, αποφασιστική επίθεση στη σύγκρουση με το Ιράν ή να προσπαθήσει να ανατρέψει την κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας. Η διαμεσολάβηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παραμένει εκκρεμές ζήτημα, όπως και η επιθυμία του για μια ριζική πυρηνική συμφωνία με τη Ρωσία και την Κίνα και την επανέναρξη της διπλωματίας με τη Βόρεια Κορέα.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox ότι δεν αναμένει να αλλάξει το υπουργικό του συμβούλιο. Αν υπάρξουν αλλαγές, η απώλεια ελέγχου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Γερουσία θα εξαλείψει σχεδόν εντελώς τις προοπτικές για τον τύπο των ακράδαντα πιστών υποψηφίων που προτιμούσε κατά τη δεύτερη θητεία του.

Ο Τραμπ έχει δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για τη διακομματική νομοθετική διαδικασία και οι Δημοκρατικοί θα έχουν ελάχιστα κίνητρα να συνάψουν συμφωνίες.

Οι Δημοκρατικοί είναι όλο και πιο αισιόδοξοι για το 2028, με πολλούς υποψηφίους έτοιμους να διεκδικήσουν την προεδρία. Ωστόσο, θα νιώθουν πίεση να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα ζητήματα οικονομικής προσιτότητας που βασάνισαν τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και φαίνεται πιθανό να κυριαρχήσουν και στις επόμενες εκλογές.

Όσο για το άμεσο μέλλον, το Κογκρέσο αντιμετωπίζει πλέον ορισμένα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τον προϋπολογισμό, καθώς οι δαπάνες αναμένεται να ξεπεράσουν το ανώτατο όριο χρέους και η χρηματοδότηση της κυβέρνησης πρόκειται να λήξει αργότερα φέτος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό τη ηγεσία των Δημοκρατικών, ενδέχεται να προσπαθήσει να ανακτήσει τις εξουσίες σχετικά με τους δασμούς και άλλες αρμοδιότητες, περιορίζοντας περαιτέρω τις δυνατότητες του προέδρου.

Για τους ηγέτες του κόσμου, τα τελευταία χρόνια της εποχής Τραμπ αποτελούν σταυροδρόμι. Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με ορισμένες χώρες φαίνεται να έχουν σταματήσει, και η κατάσταση του προέδρου με περιορισμένη ισχύ θα ενισχύσει μόνο το κίνητρο των χωρών να ανεχθούν τους δασμούς του για λίγο ακόμα, και στη συνέχεια να δουν τι θα φέρει ο διάδοχός του.

Ο πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί την Ασία αυτό το μήνα για δύο συνόδους κορυφής. Η μία θα φιλοξενηθεί από τον Σι Τζινπίνγκ της Κίνας. Υπάρχουν εικασίες ότι στους δύο ηγέτες ενδέχεται να προστεθεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας.

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί η πιθανότητα μιας νέας συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, αν και πρόσφατα έχει υποβαθμίσει την ιδέα αυτή.

Επιπλέον, ο Τραμπ θα φιλοξενήσει τη σύνοδο του γκρουπ των G20 τον Δεκέμβριο στο θέρετρό του στη Φλόριντα.

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο βουλευτής της Καλιφόρνια που αναμένεται να ηγηθεί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, δήλωσε ότι θα επικεντρωθούν σε τέσσερα βασικά θέματα: τη διερεύνηση της μερικής δημοσιοποίησης των φακέλων του Τζέφρι Έπσταϊν, τις επιχειρηματικές συναλλαγές της οικογένειας Τραμπ, τις υποθέσεις εταιρικής διαφθοράς και την καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ.