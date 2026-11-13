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Ο Ρέι Ντάλιο δεν είναι αισιόδοξος ότι οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 θα φέρουν την αλλαγή που χρειάζεται η αμερικανική οικονομία.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Bridgewater Associates προειδοποιεί εδώ και καιρό για μια επικείμενη κρίση χρέους στις ΗΠΑ με ευρείες επιπτώσεις, εκτός αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναλάβουν δράση. Τώρα, διαβλέπει νέα δημοσιονομικά ζητήματα να απειλούν την αγορά ομολόγων, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνοδο των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων, καθώς οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να αναλάβουν την εξουσία και να εμπλακούν σε αντιπαραθέσεις με τους Ρεπουμπλικάνους σχετικά με τις δαπάνες.

«Είναι πιθανό οι διαμάχες για αυτά τα ζητήματα χρηματοδότησης να είναι σκληρές και ότι οι αντιπαραθέσεις και η αβεβαιότητα θα οδηγήσουν πιθανώς σε άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και παρόμοιων βραχυπρόθεσμων τίτλων, καθώς οι επενδυτές θα θέλουν να αποφύγουν την αβεβαιότητα ως προς τις πληρωμές», ανέφερε ο Ντάλιο στο X.

Ο αναλυτής εξέφρασε την ανησυχία του για την ανάληψη της προεδρίας της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας από τη Δημοκρατική γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν, προβλέποντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερες διαμάχες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αγορές.

Σημείωσε ότι η σύντομη περίοδος πριν από την ορκωμοσία των νέων μελών της Βουλής και της Γερουσίας θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό αν οι επενδυτές μπορούν να αναμένουν διακομματικό αδιέξοδο ή το είδος του δημοσιονομικού συμβιβασμού που, κατά την άποψή του, θα βοηθούσε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρατικών δαπανών. Ο Ντάλιο αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα κορυφωθεί σε ένα μήνα.

Ο Ντάλιο ανέφερε επίσης ότι διαβλέπει κινδύνους ρευστότητας και πιστωτικούς κινδύνους στο μέλλον, ενώ η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα κρατικά ομόλογα ως περιουσιακά στοιχεία ασφαλούς καταφυγίου ενδέχεται να μειωθεί, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις δημοσιονομικές προοπτικές, σύμφωνα με το Business Insider.

Επεσήμανε άλλες οικονομίες που έχουν πληγεί πρόσφατα από τη μεταβλητότητα της αγοράς ομολόγων, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, σημειώνοντας ότι διαβλέπει μια πιθανή λύση για τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Αυτή είναι να συνεργαστούν έξυπνοι και ισχυροί μετριοπαθείς της αριστεράς και της δεξιάς ενάντια στους ακραίους αριστερούς και δεξιούς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα δύσκολα ζητήματα, κάτι που θα απαιτήσει από αυτούς να συμφωνήσουν και να πείσουν την κυβέρνηση και τον λαό της χώρας να προβούν στις δύσκολες ενέργειες που θα τους κάνουν και πάλι ισχυρούς», ανέφερε.

Ο Ντάλιο κατέστησε σαφές ότι δεν θεωρεί αυτό το σενάριο πιθανό, αν και προσέθεσε επίσης ότι θεωρεί ορισμένους νεοεκλεγμένους Δημοκρατικούς παρόμοιους με τους μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανούς συναδέλφους τους, κάτι που φαίνεται να του δίνει κάποια ελπίδα για συμβιβασμό στη δημοσιονομική πολιτική.

«Αν μπορέσουν να έχουν πάντα κατά νου αυτό το μοναδικό και πιο σημαντικό θέμα, να συμφωνήσουν ότι το χρειάζονται, να κατανοήσουν τι το παράγει και, στη συνέχεια, να εργαστούν για την υλοποίησή του, όλα θα είναι πολύ καλύτερα», σημείωσε.