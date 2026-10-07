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Το Ιράν θα πρέπει να προχωρήσει σε «ουσιαστική» μείωση της δυνατότητας εμπλουτισμού ουρανίου εάν θέλει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό του επτάμηνου πολέμου, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters.

Ο Βανς, ο οποίος έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν αρκείται σε δεσμεύσεις για μελλοντικό περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Αντίθετα, ζητεί συγκεκριμένες και άμεσα μετρήσιμες κινήσεις από το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, αποκάλυψε μια σημαντική δυσκολία στις διαπραγματεύσεις: οι ΗΠΑ, όπως είπε, δεν είναι απολύτως βέβαιες για το πώς λαμβάνονται πλέον οι αποφάσεις στην Τεχεράνη, μετά τις σαρωτικές αλλαγές που προκάλεσε στην ιρανική ηγεσία ο πόλεμος.

«Γιατί χρειάζεστε εμπλουτισμό στο 60%;»

Μιλώντας τη Δευτέρα μετά από προεκλογική περιοδεία στην Αλάσκα, ο Βανς έθεσε με σαφήνεια την αμερικανική «κόκκινη γραμμή» γύρω από τον εμπλουτισμό ουρανίου.

«Εάν δεν θέλετε πυρηνικό όπλο, τότε γιατί χρειάζεστε καύσιμο εμπλουτισμένο στο 60%; Και εάν θέλετε να αποδείξετε ότι δεσμεύεστε να μην κατασκευάσετε πυρηνικό όπλο, μην παράγετε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα», δήλωσε.

«Πιστεύω ότι, εάν θέλουν να δείξουν πως δεσμεύονται να μην κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο, θα πρέπει να κάνουν κάτι ουσιαστικό όσον αφορά τη δυνατότητα εμπλουτισμού τους», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν ανταλλάξει προτάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, σε μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος από τον πόλεμο και να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία για τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απορρίψει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ενταθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Βανς, ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει ανοικτή σε συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Δεν πρόκειται να ανταλλάξουμε λόγια με πράξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βανς: Δεν είναι σαφές ποιος αποφασίζει στο Ιράν

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, είναι η αβεβαιότητα της Ουάσιγκτον γύρω από το κέντρο λήψης αποφάσεων στην Τεχεράνη.

Ο Βανς αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με τον Ιρανό Πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, και τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Ωστόσο, όπως είπε, παραμένει ασαφές πόση πραγματική εξουσία διαθέτουν στη σημερινή δομή του ιρανικού καθεστώτος, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στα κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου.

«Ένα από τα πράγματα που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι δεν είναι απολύτως σαφές πώς λαμβάνει αποφάσεις η χώρα τους», δήλωσε ο Βανς.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το «μεγαλύτερο πρόβλημά» του είναι πως κανείς δεν γνωρίζει ποιος κυβερνά το Ιράν.

Η Τεχεράνη απορρίπτει αυτή την εικόνα. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι οι συνομιλητές τους και πώς λειτουργεί το σύστημα λήψης αποφάσεων στο Ιράν.

Κατά τον ίδιο, το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στις «αντιφατικές θέσεις και τα συγκεχυμένα μηνύματα» που εκπέμπει η αμερικανική πλευρά.

Οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ και οι ενεργειακές ροές

Ο Βανς δήλωσε επίσης στο Reuters ότι έχει πραγματοποιήσει προσωπικές συνομιλίες με στρατιωτικούς διοικητές στο πεδίο, προκειμένου να αποκτήσει άμεση εικόνα για τις συνθήκες των επιχειρήσεων.

Απέρριψε τις ανησυχίες περί κρίσιμων ελλείψεων σε πυρομαχικά και υποστήριξε ότι, παρότι οι ιρανικές δυνάμεις καταφέρνουν κατά διαστήματα να πλήττουν εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, δεν μπορούν σε μεγάλο βαθμό να εμποδίσουν τις ενεργειακές εξαγωγές μέσω της θαλάσσιας οδού.

Ο ίδιος απέφυγε να επιβεβαιώσει εάν ηγείται προσωπικά των ειρηνευτικών συνομιλιών, αν και συχνά χαρακτηρίζεται ως ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Λευκού Οίκου για το ζήτημα.

«Σίγουρα συμμετέχουμε», δήλωσε. «Τελικά, όμως, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτός που καθορίζει την πορεία».

Ο πόλεμος κοστίζει 3 δισ. δολάρια τον μήνα

Ο πόλεμος, με κόστος που σύμφωνα με το Reuters φθάνει περίπου τα 3 δισ. δολάρια τον μήνα, έχει εξελιχθεί παράλληλα σε σημαντικό ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας έχουν εντείνει την πολιτική πίεση στον Τραμπ και στους Ρεπουμπλικανούς σε πολιτείες όπου αναμένονται αμφίρροπες αναμετρήσεις που θα επηρεάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Βανς έχει επιχειρήσει να περιορίσει την κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στον πόλεμο, καλώντας τους ψηφοφόρους να μην αφήσουν το συγκεκριμένο ζήτημα να καθορίσει τη στάση τους απέναντι στους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές του επόμενου μήνα.

Στην Αλάσκα συμμετείχε σε προεκλογική συγκέντρωση υπέρ του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του απέναντι στη Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα. Ο Τραμπ είχε κερδίσει την πολιτεία με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων το 2024, όμως η αύξηση του καθημερινού κόστους ζωής βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Και στο βάθος… το 2028

Πριν από τη συνέντευξη στο Reuters, ο Βανς αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στην ακρίβεια και ιδιαίτερα στο ενεργειακό κόστος, ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία για την Αλάσκα λόγω της γεωγραφικής της απομόνωσης αλλά και του βάρους της ενεργειακής βιομηχανίας στην τοπική οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, μάλιστα, ο Σάλιβαν παραλίγο να παρουσιάσει τον Βανς ως Πρόεδρο των ΗΠΑ αντί για Αντιπρόεδρο, προκαλώντας έντονες επευφημίες από το κοινό.

Ο Βανς θεωρείται ένα από τα πρόσωπα που ενδέχεται να διεκδικήσουν το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, ωστόσο ο ίδιος δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα είναι υποψήφιος.

«Είμαι από τη φύση μου αναβλητικός», είπε. «Πραγματικά δεν το έχω σκεφτεί πολύ».

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