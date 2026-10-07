Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μπορεί να έχουν περάσει δύο και πλέον χρόνια, από τον Ιούλιο του 2024 που έφυγε από τη ζωή ο γνωστός κατασκευαστής Μπάμπης Βωβός αλλά ακίνητα των εταιρειών του εξακολουθούν να βγαίνουν στο σφυρί.

Για σήμερα 7 Οκτωβρίου στο στόχαστρο είχε βρεθεί η ομόρρυθμη εταιρεία «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.». Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα εταιρικά σχήματα του αποκαλούμενου και «βασιλιά των γυάλινων πύργων», το οποίο συστάθηκε το 1983, δηλαδή είναι προγενέστερο του βασικού οχήματος του ομίλου του που ήταν η «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε.».

Ο πλειστηριασμός αφορούσε ένα από τα αρκετά οικόπεδα που κατείχε κατά το παρελθόν ο Όμιλος Βωβού στο Μαρούσι. Ωστόσο, υπήρξε μια όχι και τόσο συνηθισμένη εξέλιξη καθώς το σφυρί οδηγήθηκε σε αναστολή, δεδομένου ότι προηγήθηκε η πώληση του συγκεκριμένου οικοπέδου σε τιμή αρκετά υψηλότερη από εκείνη της πρώτης προσφοράς.

Το οικόπεδο στο Μαρούσι

Ο σημερινός πλειστηριασμός σε βάρος της «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.» θα γινόταν με επισπεύδουσα ιδιωτική εταιρεία, με την κατάσχεση να έχει γίνει για το ποσό των 10.575 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων εκτελέσεως, «το οποίο αποτελεί μέρος της συνολικής επιταχθείσης απαίτησης της επισπεύδουσας και δη του επιδικασθέντος κεφαλαίου, με τη ρητή επιφύλαξή της για την είσπραξη του υπολοίπου επιταχθέντος ποσού με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία στον ίδιο ή σε άλλο πλειστηριασμό».

Η υπόθεση αφορά ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο «μετά των επ’ αυτού πρόχειρων κτισμάτων, των παραρτημάτων και συστατικών του», που βρίσκεται στη θέση «Σωρός» ή «Ρουπάκι» ή «Άγιοι Ασώματοι» ή «Άγιοι Θεόδωροι» του Δήμου Αμαρουσίου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως και επί της συμβολής των οδών Δημητσάνας και Καλτέζων.

Το οικόπεδο έχει επιφάνεια 460,02 τ.μ. και προήλθε από μείζον οικόπεδο έκτασης 2.961,19 τ.μ., το οποίο ρυμοτομήθηκε για τη διάνοιξη της οδού Δημητσάνας.

Στην έκθεση τονίζεται ότι «κατά την εκτίμηση πρόκειται για αυτοτελές οικόπεδο δυο όψεων διαμορφωμένου σχεδόν τριγωνικού σχήματος, με μειονεκτικά χαρακτηριστικά ανοικοδόμησης ένεκα των προσόψεων του και του σχήματος, όσον αφορά την εγγραφή ιδεατού στέρεου εντός του οικοπέδου κατά τα υφιστάμενα πολεοδομικά δεδομένα του οικοδομικού τετράγωνου».

Επισημαίνεται ακόμη ότι η οδός Δημητσάνας είναι μια μικρότερη αστική οδός που εντάσσεται σε πυκνοδομημένο περιβάλλον με κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις και σε απόσταση περίπου 200–300 μέτρων από βασικές λεωφόρους και σημεία συγκοινωνίας. Βρίσκεται εντός του πολεοδομικού ιστού του Αμαρουσίου, περίπου ανάμεσα σε βασικούς οδικούς άξονες όπως η λεωφόρος Κηφισίας και η Αττική Οδός.

Πρόκειται, δηλαδή, για μια περιοχή με πολύ καλή πρόσβαση και ορατή εμπορική δραστηριότητα. Όπως σημειώνεται, το Μαρούσι, και ειδικά περιοχές δίπλα σε βασικούς άξονες και κόμβους μεταφορών, είναι από τις πιο σταθερές και ενεργές αγορές ακινήτων στην Αττική για επενδύσεις σε κατοικίες, εμπορικά ακίνητα και γραφεία. Για αυτό και περιμετρικά αναπτύσσονται μεγάλα γραφειακά συγκροτήματα υψηλών προδιαγραφών.

Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα της «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.» δυνάμει συμβολαίου αγοράς το 1998.

Η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στις 401.000 ευρώ.

Η ανατροπή και η πώληση

Κατόπιν προσφυγής της «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.», όμως, εκδόθηκε η με αριθμό 4136/2026 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δυνάμει της οποίας επιτράπηκε η πώληση του κατασχεθέντος ακινήτου στην εταιρεία “Urban Developments Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”, που εδρεύει στο Μαρούσι, έναντι τιμήματος 470.000 ευρώ. Αυτό έγινε 10 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, όπως προβλέπεται σχετικά.

Στη «γνωστοποίηση έκθεσης ελεύθερης εκποίησης κατ’ άρθρο 998 παρ. 6 ΚΠολΔ» της αρμόδιας συμβολαιογράφου αναφέρεται ότι:

«Σε συνέχεια των παραπάνω και μετά την διαπίστωση από εμένα τη συμβολαιογράφο της τήρησης της νομίμου προδικασίας του άνω πλειστηριασμού καθώς και της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 998 παρ. 6 ΚΠολΔ, όπως ισχύουν σήμερα, σε συνδυασμό με το διατακτικό της άνω υπαριθμ. 4136/2026 απόφασης του ΜΠΑ, συνέταξα την με αριθμό 99.526/17-09-2026 έκθεσή μου πώλησης- ελεύθερης εκποίησης και κατακύρωσης κατ΄ άρθρο 998 παρ. 6 ΚΠολΔ ακίνητης περιουσίας, σε συνέχεια επιβληθείσας αναγκαστικής κατάσχεσης και προσδιορισθέντος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού με την οποία η άνω ακίνητη περιουσία κατακυρώθηκε με ελεύθερη πώληση στην άνω ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία “Urban Developments Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”, έναντι τιμήματος ποσού 470.000 ευρώ, το σύνολο του οποίου η άνω υπέρ ης η ελεύθερη πώληση, κατέθεσε στον λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. στο όνομα εμού της συμβολαιογράφου και αποτελεί λογαριασμό ειδικού σκοπού».

Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολαιογράφος καλεί «εντός της νόμιμης προθεσμίας, τους δανειστές της άνω καθής, όπως αναγγελθούν ενώπιόν μου και καταθέσουν έγγραφα που αποδεικνύουν τις απαιτήσεις τους κατά της ανωτέρω οφειλέτιδας, προκειμένου όπως ληφθούν υπόψιν και καταταγούν στον πίνακα κατάταξης δανειστών».

Η «Urban Developments»

Η εταιρεία Urban Developments που απέκτησε το οικόπεδο συστάθηκε στις 21 Απριλίου του 2026, με μετοχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ και με σκοπό την αγοραπωλησία, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων. Στη σύντομη διαδρομή της άλλαξε δύο φορές ιδιοκτήτη.

Έτσι σήμερα, μοναδική μέτοχος της είναι η εταιρεία MVL Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., που έχει συσταθεί τον Οκτώβριο του 2018 με σκοπό τη διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ξενοδοχείων, πολυκατοικιών, δωματίων, διαμερισμάτων (Airbnb) και λοιπών ακινήτων.

Επίσης μοναδική μέτοχος της MVL Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. είναι η “CH Theater Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.” που δραστηριοποιείται στη λειτουργία εγκαταστάσεων για παραστατικές τέχνες, τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, το λιανικό εμπόριο δώρων κ.α. Οι παραπάνω εταιρείες ελέγχονται και διοικούνται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

Διαβάστε ακόμη

«Απογειώνεται» το ιστορικό ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη: Από 420 χιλ. έως 4,22 εκατ. ευρώ οι τιμές στις 95 κατοικίες (pics)

10 μεγάλοι Ελληνες αρχιτέκτονες της σύγχρονης ιστορίας

Η γυναίκα που αρνήθηκε να αφήσει τα παραδοσιακά ξύλινα τσόκαρα να πεθάνουν

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ