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Η δικαιοσύνη στη Βραζιλία επέβαλε χθες Τρίτη πρόστιμο στον τεχνολογικό γίγαντα Meta επειδή δεν διασφάλισε την ίση μεταχείριση στις πλατφόρμες του για τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και τον αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές Φλάβιο Μπολσονάρου.

Ο Λούλα προκάλεσε την έκπληξη νικώντας τον Μπολσονάρου στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις 25 Οκτωβρίου, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία στη διάρκεια της οποίας κατήγγειλε «την παρέμβαση» από την εταιρεία– στην οποία ανήκει το Facebook, το Instagram και το WhatsApp-με στόχο να ευνοηθεί ο δεξιός αντίπαλός του, τον οποίο υποστήριζε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ανώτερο Εκλογικό Δικαστήριο (TSE) επέβαλε πρόστιμο 7,5 εκατ. ρεάλ (περίπου 1,2 εκατ. ευρώ) στην αμερικανική εταιρεία, χωρίς ωστόσο να κρίνει ότι αποδείχθηκε η ύπαρξη «σκόπιμης ενέργειας που αποσκοπούσε στη νόθευση της ψηφοφορίας», σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του δικαστή Μάρκο Αουρέλιο Μπελίζ.

Μετά την εκλογική του νίκη ο Λούλα δεσμεύθηκε να ενισχύσει τη νομοθεσία που πλαισιώνει τα κοινωνικά δίκτυα στη Βραζιλία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο αριστερός Βραζιλιάνος πρόεδρος είχε ήδη υιοθετήσει ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο, το οποίο καθιστά τις εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για το περιεχόμενο που διαδίδουν οι χρήστες τους.

Η προεκλογική ομάδα του Λούλα είχε κατηγορήσει τη Meta για «αλγοριθμική χειραγώγηση» με στόχο να βλάψει τον υποψήφιό της. Η Meta συμπεριφέρθηκε σαν «πολιτικός πράκτορας» τιμωρώντας τον Λούλα μέσω «σοβαρών παρατυπιών», δήλωσε ο δικηγόρος του προέδρου της Βραζιλίας στο δικαστήριο.

Η αμερικανική εταιρεία το αρνήθηκε, κάνοντας λόγο για «τεχνικά προβλήματα» που δεν αφορούσαν μόνο τη Βραζιλία. Η δικηγόρος της Meta σχολίασε ότι οι κατηγορίες περί παρέμβασης είναι «ψευδείς και αβάσιμες», τονίζοντας ότι η εταιρεία «τήρησε πλήρως» τις δικαστικές απαιτήσεις.

Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας το TSE είχε καλέσει τη Meta να λάβει μέτρα για να εγγυηθεί την ίση μεταχείριση των δύο υποψηφίων σε ό,τι αφορά τη μετάδοση περιεχομένου τους.