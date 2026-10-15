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Καλύτερη των προβλέψεων αποδείχθηκε η επίδοση της οικονομία της Βρετανίας τον Αύγουστο, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, οι οικονομολόγοι ανέμεναν μείωση του ΑΕΠ κατά 0,1% μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου. Ωστόσο, η ενίσχυση της παραγωγής κατάφερε να αντισταθμίσει τις αδύναμες επιδόσεις στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών, διατηρώντας τη βρετανική οικονομία σε θετικό έδαφος.

Επιβράδυνση παρά τη θετική έκπληξη

Παρά την καλύτερη του αναμενομένου επίδοση, τα στοιχεία αποτυπώνουν σημαντική απώλεια δυναμικής για τη βρετανική οικονομία.

Το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,4% τόσο τον Ιούνιο όσο και τον Ιούλιο, γεγονός που σημαίνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε αισθητά τον Αύγουστο.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την εύθραυστη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς η θετική συμβολή της παραγωγής δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη δυναμική στους υπόλοιπους βασικούς κλάδους.

Άλμα για τη στερλίνα, πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων

Η ανακοίνωση των στοιχείων προκάλεσε άμεση αντίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η βρετανική στερλίνα ενισχύθηκε κατά 0,4% έναντι του αμερικανικού δολαρίου, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά την απροσδόκητη αύξηση του ΑΕΠ.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) υποχώρησαν σε όλες τις διάρκειες, αντανακλώντας την αντίδραση της αγοράς στα νέα οικονομικά δεδομένα.

Παρά τη θετική έκπληξη, το βασικό μήνυμα των στοιχείων παραμένει ότι η βρετανική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τους προηγούμενους δύο μήνες.

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