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Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η Κινέζα υψηλόβαθμη επιχειρηματίας που διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ ενεργούσε κατ’ εντολή των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών με σκοπό να κατασκοπεύσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, που επικαλείται άτομα με γνώση της άκρως απόρρητης ενημέρωσης Αμερικανών αξιωματούχων προς συνεργάτες μελών του Κογκρέσου την Τρίτη.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συζήτησης, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αμερικανικές Αρχές υποδηλώνουν ότι η σχέση της Άλις Χουάνγκ με τον Τζένσεν Χουάνγκ ενδέχεται να ήταν αμιγώς ερωτική και όχι μέρος μιας συντονισμένης επιχείρησης της Κίνας, του βασικού ανταγωνιστή των ΗΠΑ στην κούρσα για την ανάπτυξη προηγμένων μικροτσίπ.

Ορισμένες από τις πηγές σημείωσαν, πάντως, ότι νέα στοιχεία θα μπορούσαν να ανατρέψουν τη συγκεκριμένη ή οποιαδήποτε άλλη εκτίμηση.

Η ενημέρωση των συνεργατών των μελών του Κογκρέσου, η οποία είχε χαρακτήρα γενικής επισκόπησης και όχι λεπτομερούς παρουσίασης των ευρημάτων των υπηρεσιών πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia, έπειτα από συντονισμένες πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε τη Nvidia ότι ο Χουάνγκ δεν συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού είχε παραιτηθεί νωρίτερα τον Νοέμβριο, έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το διοικητικό συμβούλιο προετοιμαζόταν να τον απομακρύνει, αλλά και ότι ο ίδιος διατηρούσε και άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με στέλεχος της Nvidia.

Οι επαφές με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες

Σύμμαχοι του διευθύνοντος συμβούλου έχουν υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Άλις Χουάνγκ είναι κατάσκοπος ή ότι η Nvidia γνώριζε τις καταγγελλόμενες προσπάθειες παράνομης διοχέτευσης μικροτσίπ στην Κίνα.

Ωστόσο, ορισμένοι νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι, ανεξαρτήτως των πληροφοριών που ενδεχομένως ανταλλάχθηκαν, το γεγονός και μόνο ότι ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες των ΗΠΑ διατηρούσε σχέση με γυναίκα που είχε διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών δημιουργούσε κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στην ενημέρωση της Τρίτης ανέφεραν επίσης ότι το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας (MSS), η βασική υπηρεσία κατασκοπείας της χώρας, είχε προσεγγίσει την Άλις Χουάνγκ ζητώντας της να παρέχει πληροφορίες, όπως υποχρεούται βάσει της κινεζικής νομοθεσίας.

Η ίδια διατηρούσε επαφές με την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον επικεφαλής της Nvidia. Ωστόσο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της ενημέρωσης, οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν ενδείξεις ότι η Άλις Χουάνγκ διαβίβασε πληροφορίες ουσιαστικής σημασίας στην κινεζική υπηρεσία.

Κατά την ενημέρωση έγινε επίσης αναφορά στον Κανγκ Γουέι, ο οποίος φέρεται να είναι σύζυγος της Άλις Χουάνγκ. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Κανγκ αποτελούσε συνεργάτη της κινεζικής υπηρεσίας πληροφοριών και βρισκόταν συχνά σε επικοινωνία μαζί της. Άτομα που γνωρίζουν τον Κανγκ και την Άλις Χουάνγκ έχουν περιγράψει τους δύο στη Wall Street Journal ως παντρεμένο ζευγάρι.

Το απόρρητο υπόμνημα και η ενημέρωση του Τραμπ

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου και υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε επιβλέψει την περασμένη άνοιξη τη σύνταξη απόρρητου υπομνήματος σχετικά με τη σχέση της Άλις Χουάνγκ με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί τουλάχιστον δύο φορές για τις σχετικές ανησυχίες, ενώ διατηρούσε στενή συνεργασία με τον επικεφαλής της Nvidia, ο οποίος έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην ενημέρωση των συνεργατών των μελών των Επιτροπών Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, καθώς και της ηγεσίας των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, συμμετείχαν αξιωματούχοι της CIA, του FBI, του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών και της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA).

Η ιδιαίτερα ευαίσθητη συζήτηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από εβδομάδες εικασιών σχετικά με την πραγματική φύση της σχέσης του Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η διαβίβαση οποιασδήποτε πληροφορίας στην Κίνα καθιστά την ίδια κατάσκοπο, ανεξαρτήτως των κινήτρων της. Άλλοι εκτιμούν ότι οι διασυνδέσεις της με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών υπαγορεύονταν περισσότερο από τις περιστάσεις, δεδομένου ότι οι επικεφαλής κινεζικών επιχειρήσεων υποχρεούνται συχνά να διατηρούν επαφές με τους μηχανισμούς εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Παραμένει ανοιχτή η έρευνα για τα μικροτσίπ της Nvidia

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξακολουθούν να διερευνούν κατά πόσο η εξωσυζυγική σχέση επηρέασε, εάν πράγματι συνέβη κάτι τέτοιο, την καταγγελλόμενη παράνομη διοχέτευση μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα, κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεχίζει επίσης τη δική του έρευνα για την υπόθεση, με τον διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, να έχει παροτρύνει την εταιρεία να μην τη διακόψει.

Η Άλις Χουάνγκ ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της Megaspeed International, συνεργάτιδας της Nvidia, η οποία κατηγορείται για παράνομη διοχέτευση μικροτσίπ του αμερικανικού ομίλου στην Κίνα, κατά παράβαση των κανόνων ελέγχου των αμερικανικών εξαγωγών.

Μέλη του Κογκρέσου ζητούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση της με τον Τζένσεν Χουάνγκ, ενώ η ίδια βρίσκεται στο μικροσκόπιο δύο ερευνών του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για την παράνομη εκτροπή μικροτσίπ προς μη επιτρεπόμενους προορισμούς από τη Megaspeed και μία ακόμη εταιρεία, τη Super Micro.

Η απόρρητη ενημέρωση πραγματοποιήθηκε ενόψει των προγραμματισμένων εμφανίσεων του Τζένσεν Χουάνγκ στο Καπιτώλιο την επόμενη εβδομάδα.

Ο συνιδρυτής της Nvidia αναμένεται να δώσει εξηγήσεις την Τρίτη, 1η Δεκεμβρίου, σε κεκλεισμένων των θυρών συναντήσεις με τρεις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων, μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Πληροφοριών. Στη συνέχεια, στις 3 Δεκεμβρίου, θα εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας σε δημόσια ακρόαση.