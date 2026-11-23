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Σφοδρές αντιδράσεις και από τα δύο μεγάλα κόμματα στις ΗΠΑ προκάλεσε τη Δευτέρα η απόφαση της Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Μάλιστα μέλη του Κογκρέσου ζητούν την άμεση προώθηση νομοθετικών παρεμβάσεων για τον περιορισμό των εξαγωγών αμερικανικών μικροτσίπ προς την Κίνα, αλλά και απαντήσεις για την υπόθεση που αφορά στον επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η οποία αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της στρατηγικής σημασίας Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας από τον Ιανουάριο, χαρακτήρισε «απερίσκεπτη» την απόφαση επαναφοράς του Χουάνγκ, τονίζοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξακολουθεί να οφείλει εξηγήσεις στο Κογκρέσο σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας προς τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

«Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να ψηφιστούν τα διακομματικά νομοσχέδια για τον έλεγχο των εξαγωγών και να διασφαλιστεί ότι η Nvidia δεν θα ασκήσει πιέσεις για να εμποδίσει την υιοθέτησή τους, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε η Γουόρεν.

Ιδιαίτερα σκληρή επίθεση κατά της απόφασης της εταιρείας εξαπέλυσε και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον. «Ο Χουάνγκ είχε εκτεθεί και είχε γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από Κινέζα κατάσκοπο. Η Nvidia θα έπρεπε να είχε προχωρήσει χωρίς τον Χουάνγκ και να είχε αγνοήσει την ανεξήγητη επιθυμία της κυβέρνησης να τον σώσει. Το Κογκρέσο πρέπει να διαλευκάνει ποιος ενέκρινε τις πωλήσεις προηγμένων υπολογιστικών τσιπ στην Κίνα», επεσήμανε.

Ήδη την περασμένη εβδομάδα, μετά τις πιέσεις που δέχτηκε, ο Χουάνγκ συμφώνησε να καταθέσει ενώπιον της αμερικανικής Γερουσίας σε δημόσια ακρόαση με αφορμή την εξωσυζυγική του σχέση με Άλις Χουάνγκ, η οποία κατηγορείται ότι ήταν κατάσκοπος της Κίνας. Η ημερομηνία για την κατάθεση του στη Γερουσία ορίστηκε στις 3 Δεκεμβρίου.

Δύο ημέρες νωρίτερα, την 1η Δεκεμβρίου, θα προηγηθεί ανάλογη κατάθεση του για την υπόθεση, κεκλεισμένων των θυρών, ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια»

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση του στο Truth Social επεσήμανε ότι δεν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας, καλωσορίζοντας την επιστροφή Χουάνγκ, πολλοί νομοθέτες δεν συμφωνούν.

Στους επικριτές του προστέθηκε και η Δημοκρατική βουλευτής Ντέμπι Ντίνγκελ, η οποία υποστήριξε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia «έλαβε μια ανεύθυνη απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ, προτού καν το Κογκρέσο έχει την ευκαιρία να ακούσει την κατάθεσή του».

«Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα εθνικής ασφάλειας που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα. Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να εξηγήσει γιατί ήταν διατεθειμένο να προχωρήσει χωρίς να έχει λάβει αυτές τις απαντήσεις», πρόσθεσε.

Προβληματισμένος με τις εξελίξεις εμφανίστηκε και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κόρνιν, ο οποίος ουσιαστικά αμφισβήτησε, με ανάρτηση του στο Χ, και τη δήλωση Τραμπ. «Κανένας κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια; Με βάση ποια στοιχεία;».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, ο οποίος θεωρείται πιθανός υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών. «Αυτή είναι η απληστία και η έλλειψη λογοδοσίας που μόλις απέρριψε η χώρα», δήλωσε ο Πρίτσκερ.

Η προσωπική παρέμβαση Τραμπ για την επιστροφή Χουάνγκ

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται και η προσωπική παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα καυχήθηκε δημοσίως ότι ήταν αυτός που έπεισε το διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει τον Χουάνγκ.

«Μίλησα μαζί τους, ας το θέσω έτσι», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNBC τη Δευτέρα. «Και τους έπεισα», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο.

Η παρέμβασή του ήρθε μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Nvidia ότι το διοικητικό συμβούλιο ψήφισε υπέρ της επιστροφής του Χουάνγκ στην ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού, ενός από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ημιαγωγών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ είχε παραιτηθεί λιγότερο από δύο εβδομάδες νωρίτερα, αφού παραδέχθηκε ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, ενώ δημοσιεύματα συνέδεαν τις εξωσυζυγικές του σχέσεις με δύο εργαζόμενες της Nvidia και μία γυναίκα που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίστηκε τον Χουάνγκ, υποστηρίζοντας ότι «δεν έκανε τίποτα κακό», ενώ χαρακτήρισε απολύτως υπεύθυνη τη στάση του διοικητικού συμβουλίου.

«Πιστεύω ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ενήργησε πραγματικά υπεύθυνα αποφασίζοντας να τον επαναφέρει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα μέλη του ζήτησαν διαβεβαιώσεις σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

«Και τους δώσαμε διαβεβαιώσεις, τουλάχιστον με βάση όλα όσα γνωρίζουμε, και γνωρίζουμε πολλά», δήλωσε ο Τραμπ, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για την επιστροφή του Χουάνγκ.

«Ο κόσμος ρωτά αν αποτελεί απειλή να τον έχουμε. Όχι, απειλή είναι να τον χάσουμε», υποστήριξε.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι συνομίλησε προσωπικά με τον Χουάνγκ το βράδυ της Κυριακής, πριν από την ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου.«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η εταιρεία και το διοικητικό της συμβούλιο είχαν το θάρρος να κάνουν το σωστό. Υπέφεραν για δύο εβδομάδες και η εταιρεία υπέστη τεράστια ζημιά», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν η γενικευμένη πτώση των χρηματιστηριακών αγορών την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την παραίτηση του Χουάνγκ, επηρέασε την απόφασή του να πιέσει για την επιστροφή του, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι πιθανότατα έπαιξε κάποιο ρόλο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες ήταν πολύ σημαντικότερες.

«Η μεγαλύτερη επίδραση ήταν μακροπρόθεσμη. Ξέρετε, έχει στο μυαλό του και άλλα μικροτσίπ, για τα οποία κανείς άλλος δεν γνωρίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει στις τεχνολογικές γνώσεις και τις δυνατότητες του επικεφαλής της Nvidia.