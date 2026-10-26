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Αντιμέτωποι με πρόσθετο φόρο για αναδρομικές αποδοχές προηγούμενων ετών βρίσκονται χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι, καθώς η φορολογική διοίκηση εντείνει τους ελέγχους για εισοδήματα που καταβλήθηκαν, αλλά δεν εμφανίστηκαν στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου 55.000 φορολογούμενοι, στους οποίους αποστέλλονται ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις για αναδρομικά ποσά που εισέπραξαν το 2020.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους υπόχρεους να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους μέσω τροποποιητικών δηλώσεων, ώστε να προσδιοριστεί ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί.

Για την εξόφληση των οφειλών παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση έως 72 έντοκων μηνιαίων δόσεων, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η κινητοποίηση της φορολογικής διοίκησης συνδέεται και με την προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες πριν από την παραγραφή των σχετικών φορολογικών υποθέσεων στο τέλος του έτους.

Οι 55.000 φορολογούμενοι και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

Από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις προέκυψε ότι περίπου 878.000 φορολογούμενοι είχαν εισπράξει αναδρομικά ποσά κατά τη διάρκεια του 2020.

Από αυτούς, οι 761.000, δηλαδή το 87%, έχουν ήδη προχωρήσει στην υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται πλέον σε σχεδόν 55.000 περιπτώσεις, στις οποίες τα αδήλωτα αναδρομικά δημιουργούν εκτιμώμενη πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση τουλάχιστον 100 ευρώ.

Τα σχετικά ενημερωτικά μηνύματα αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φορολογουμένων και αναρτώνται στις προσωποποιημένες θυρίδες της ψηφιακής πύλης myAADE.

Μέσω των ειδοποιήσεων, οι πολίτες ενημερώνονται για την εκκρεμότητα που έχει εντοπιστεί και καλούνται να υποβάλουν τις απαραίτητες τροποποιητικές δηλώσεις.

Ήδη, το 30% όσων έχουν ειδοποιηθεί έχει ανταποκριθεί, υποβάλλοντας τη σχετική δήλωση και καταβάλλοντας τον φόρο που προέκυψε.

Για τους υπόλοιπους προβλέπεται νέα προσπάθεια επικοινωνίας, αρχικά με υπενθυμιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα και στη συνέχεια με τηλεφωνικές κλήσεις προς τους υπόχρεους.

Πώς υποβάλλονται οι τροποποιητικές δηλώσεις

Η δήλωση των αναδρομικών πραγματοποιείται με ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση για κάθε φορολογικό έτος στο οποίο αντιστοιχούν οι σχετικές αποδοχές.

Για παράδειγμα, εφόσον τα αναδρομικά συντάξεων ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020, η διαδικασία γίνεται με επιλογή του έτους υποβολής 2021 στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Για τα φορολογικά έτη από το 2015 και μετά, η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Ο φορολογούμενος επιλέγει αρχικά «Τροποποιητική Δήλωση» και στη συνέχεια «Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

Τα αναδρομικά ποσά εμφανίζονται ήδη προσυμπληρωμένα στους προβλεπόμενους κωδικούς, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα αλλαγής άλλων στοιχείων της συγκεκριμένης δήλωσης.

Οι αποδοχές που χρειάζεται να δηλωθούν μπορεί να προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις, συλλογικές συμβάσεις ή καθυστερημένες πληρωμές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων.

Επομένως, καθοριστική σημασία έχει το έτος στο οποίο ανάγεται κάθε ποσό και όχι αποκλειστικά η χρονική στιγμή κατά την οποία καταβλήθηκε στον δικαιούχο.

Έως 72 έντοκες δόσεις για τον πρόσθετο φόρο

Για τους φορολογουμένους που θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετη οφειλή προβλέπεται η δυνατότητα σταδιακής αποπληρωμής σε έως 72 δόσεις.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου Ε.2060/2026 της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας στους δικαιούχους να αποφύγουν την άμεση εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του ποσού.

Οι δόσεις είναι έντοκες, ενώ η ελάχιστη μηνιαία καταβολή έχει καθοριστεί στα 30 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι, για να αξιοποιηθεί ο μέγιστος αριθμός των 72 μηνιαίων δόσεων, η συνολική οφειλή μαζί με τους τόκους πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.160 ευρώ.

Για χαμηλότερες οφειλές, ο αριθμός των δόσεων περιορίζεται αντίστοιχα λόγω του ελάχιστου ποσού μηνιαίας καταβολής.

Παράλληλα, η σχεδιαζόμενη επέκταση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις δεν έχει ακόμη κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Συνεπώς, με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζονται, οι φορολογούμενοι μπορούν να υπολογίζουν στην υφιστάμενη δυνατότητα των έως 72 έντοκων δόσεων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής.

Ποιοι εξαιρούνται από τις ειδοποιήσεις

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία αποστολής ειδοποιήσεων έχουν εξαιρεθεί οι περιπτώσεις αποβιωσάντων φορολογουμένων, καθώς και προσώπων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και τον εντοπισμό εισοδημάτων που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις φορολογικές δηλώσεις.

Για όσους έχουν λάβει σχετικό μήνυμα, το βασικό ζητούμενο είναι ο έλεγχος της προσωπικής θυρίδας στο myAADE και η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων με την κατάλληλη δήλωση, προκειμένου να προσδιοριστεί και να ρυθμιστεί η αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση.