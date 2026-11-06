Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας αποτυπώνουν τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» για τον Σεπτέμβριο του 2026, με την εκπαίδευση να αναδεικνύεται στον κλάδο με τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης, αφήνοντας πίσω τον τουρισμό και την εστίαση. Παρά τις μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη θερινή περίοδο, το συνολικό ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων παρέμεινε θετικό, εμφανίζοντας μάλιστα αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν 348.336 προσλήψεις, ενώ οι αποχωρήσεις εργαζομένων ανήλθαν σε 342.655. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι καταγγελίες συμβάσεων και οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών διαμορφώθηκε σε 5.681 επιπλέον θέσεις εργασίας, έναντι αρνητικού ισοζυγίου 9.196 θέσεων τον Σεπτέμβριο του 2025. Πρόκειται για βελτίωση κατά 14.877 θέσεις εργασίας μέσα σε έναν χρόνο.

Η εκπαίδευση στην κορυφή με 62.479 νέες θέσεις

Η έναρξη της νέας σχολικής και εκπαιδευτικής χρονιάς αποτυπώθηκε έντονα στις ροές απασχόλησης, με τον κλάδο της εκπαίδευσης να συγκεντρώνει 67.465 προσλήψεις κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Από αυτές, οι 55.001 αφορούσαν εκπαιδευτικούς, δηλαδή καθηγητές, δασκάλους και λοιπό διδακτικό προσωπικό, γεγονός που έφερε τη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία στην πρώτη θέση των ειδικοτήτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Με τις αποχωρήσεις να περιορίζονται σε μόλις 4.986, το ισοζύγιο της εκπαίδευσης έκλεισε με 62.479 νέες θέσεις εργασίας, επίδοση που ξεχώρισε σε σχέση με το σύνολο των υπόλοιπων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ανοδική πορεία παρουσίασαν και άλλοι κλάδοι που σχετίζονται με τις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες.

Στη δημόσια διοίκηση και την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, οι προσλήψεις ανήλθαν σε 11.062, με καθαρή ενίσχυση της απασχόλησης κατά 5.141 θέσεις.

Παράλληλα, οι δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας κατέγραψαν 5.403 προσλήψεις και θετικό ισοζύγιο 4.147 θέσεων, ενώ στον τομέα της ανθρώπινης υγείας πραγματοποιήθηκαν 7.774 προσλήψεις, με αποτέλεσμα την καθαρή δημιουργία 4.001 θέσεων εργασίας.

Εστίαση και καταλύματα έχασαν πάνω από 71.000 θέσεις

Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με την εποχική απασχόληση, καθώς η σταδιακή ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου συνοδεύτηκε από σημαντικό αριθμό αποχωρήσεων.

Η εστίαση βρέθηκε στην πρώτη θέση των κλάδων με τις μεγαλύτερες καθαρές απώλειες, καταγράφοντας αρνητικό ισοζύγιο 49.020 θέσεων εργασίας. Αντίστοιχα, στα τουριστικά καταλύματα οι αποχωρήσεις ξεπέρασαν τις νέες προσλήψεις κατά 22.136 θέσεις.

Αθροιστικά, οι δύο δραστηριότητες εμφάνισαν μείωση 71.156 θέσεων εργασίας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της εποχικότητας στη διαμόρφωση της απασχόλησης στους συγκεκριμένους κλάδους. Πτωτική εικόνα παρουσίασαν επίσης το λιανικό εμπόριο και η βιομηχανία τροφίμων, όπου οι αποχωρήσεις υπερέβησαν τις προσλήψεις.

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη στις δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης, στις οποίες καταγράφηκαν 2.850 αποχωρήσεις εργαζομένων, έναντι μόλις 1.167 νέων προσλήψεων.

Ποιες ειδικότητες είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση

Η κατάταξη των επαγγελμάτων με τις περισσότερες προσλήψεις επιβεβαιώνει τη δυναμική της εκπαίδευσης κατά τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου. Στην κορυφή βρέθηκαν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, με 55.001 προσλήψεις, ενώ ακολούθησαν οι υπάλληλοι γραφείου, για τους οποίους καταγράφηκαν 30.845 νέες προσλήψεις. Την τρίτη θέση κατέλαβαν οι καθαριστές και οι καθαρίστριες, με 10.834 προσλήψεις.

Εξετάζοντας τη διαφορά προσλήψεων και αποχωρήσεων ανά ειδικότητα, το διδακτικό προσωπικό εμφάνισε καθαρή αύξηση 52.069 θέσεων εργασίας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στις εξελίξεις του Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και για τους γυμναστές, τους προπονητές και τους επαγγελματίες αθλητές, με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται σε 5.885 επιπλέον θέσεις.

Σημαντική ενίσχυση καταγράφηκε επίσης για τους νοσηλευτές, τους φυσικοθεραπευτές και τις συναφείς ειδικότητες, όπου οι καθαρές νέες θέσεις ανήλθαν σε 4.116.

Συνολικά, η εικόνα του Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζεται από δύο αντίρροπες τάσεις. Από τη μία πλευρά, καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα στην εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας περιορίζουν το προσωπικό τους, ακολουθώντας τον εποχικό κύκλο της τουριστικής δραστηριότητας.

Ρεκόρ 25ετίας στις νέες θέσεις εργασίας του εννεαμήνου

Ακόμη πιο θετική είναι η συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της «Εργάνης», την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης διαμορφώθηκε σε 309.835 νέες θέσεις εργασίας. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί από το 2001, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2025, όταν το θετικό ισοζύγιο είχε φτάσει τις 308.105 θέσεις.

Η διαφορά μεταξύ των δύο ετών ανέρχεται σε 1.730 επιπλέον θέσεις εργασίας, στοιχείο που αποτυπώνει τη διατήρηση της θετικής δυναμικής της μισθωτής απασχόλησης.

Όσον αφορά τη μορφή των νέων συμβάσεων, η πλήρης απασχόληση εξακολουθεί να κυριαρχεί, αντιπροσωπεύοντας το 54% των συνολικών προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν στο εννεάμηνο του 2026.