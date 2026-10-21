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Για δεύτερη φορά μετατίθεται η δικαστική κρίση για τον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), αφήνοντας σε αναμονή περίπου 450.000 συνταξιούχους που ενδιαφέρονται άμεσα για την έκβαση της υπόθεσης. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τις 4 Νοεμβρίου 2026, μετά τις διαδικαστικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στη μείζονα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της πρότυπης και πιλοτικής δίκης, καθώς θεωρείται μεγάλης νομικής και κοινωνικής σημασίας. Από την τελική κρίση αναμένεται να εξαρτηθεί εάν προκύπτουν οικονομικές αξιώσεις και αναδρομικές διεκδικήσεις για τους ασφαλισμένους που έχουν επιβαρυνθεί από τον συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται αίτηση που έχει καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, Νίκος Αγγελάρας, ο οποίος αμφισβητεί τη μεθοδολογία με την οποία επιβάλλεται η συγκεκριμένη κράτηση στις συντάξεις.

Η διαδικασία που οδήγησε στη νέα αναβολή

Η σημερινή συνεδρίαση δεν προχώρησε στην ουσία της υπόθεσης, καθώς από την έναρξη της διαδικασίας τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την παράσταση του κ. Αγγελάρα.

Ο ίδιος ζήτησε να παραστεί αυτοπροσώπως ενώπιον της Ολομέλειας και να αναπτύξει ο ίδιος τις νομικές του θέσεις, όπως είχε επιχειρήσει να κάνει και κατά την προηγούμενη δικάσιμο, τον περασμένο Ιούνιο. Και εκείνη η συνεδρίαση είχε οδηγηθεί σε αναβολή, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δημοσίου.

Η έδρα διέκοψε τη διαδικασία και αποσύρθηκε σε διάσκεψη προκειμένου να εξετάσει το αίτημα. Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ανακοινώθηκε ότι το αίτημα απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.

Η πρόεδρος διευκρίνισε ότι ο κ. Αγγελάρας έχει τη δυνατότητα να παραστεί στη διαδικασία μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, χωρίς όμως να μπορεί να λάβει ο ίδιος τον λόγο για την αγόρευση.

Μετά την απόφαση αυτή, ο κ. Αγγελάρας υπέβαλε νέο αίτημα αναβολής. Η έδρα προχώρησε σε νέα διάσκεψη και τελικά αποφάσισε τη μετάθεση της εκδίκασης για τις 4 Νοεμβρίου 2026.

Έτσι, η ουσιαστική συζήτηση για τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ παραμένει σε εκκρεμότητα, με τους συνταξιούχους να καλούνται να περιμένουν ακόμη μερικές εβδομάδες για την επόμενη κρίσιμη δικαστική εξέλιξη.

Τι βρίσκεται στο επίκεντρο της προσφυγής

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στη μείζονα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 4ο Τμήμα του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου, ακριβώς λόγω της ευρύτερης σημασίας της.

Το βασικό ζήτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η ΕΑΣ. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η κράτηση δεν εφαρμόζεται με τον απαιτούμενο κλιμακωτό τρόπο, με συνέπεια να δημιουργούνται στρεβλώσεις και να προκύπτουν δυσανάλογες κρατήσεις στις συνταξιοδοτικές αποδοχές.

Η διαφορά δεν αφορά επομένως μόνο τη μελλοντική εφαρμογή της κράτησης. Συνδέεται και με ποσά που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τις συντάξεις, γεγονός που δίνει στην υπόθεση ιδιαίτερη οικονομική βαρύτητα για τους ενδιαφερόμενους.

Αναδρομικά και επιστροφή διαφορών

Μέσω της προσφυγής τίθεται αίτημα για επιστροφή των οικονομικών διαφορών που προέκυψαν από την αμφισβητούμενη εφαρμογή της ΕΑΣ.

Παράλληλα, ζητείται η διακοπή της παραγραφής των σχετικών αξιώσεων, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των συνταξιούχων έως ότου υπάρξει οριστική δικαστική κρίση.

Το ενδεχόμενο θετικής εξέλιξης για τους προσφεύγοντες θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για διεκδικήσεις που συνδέονται με τις παρακρατήσεις προηγούμενων ετών. Αντίστοιχα, η τελική δικαστική απόφαση αναμένεται να καθορίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αντιμετωπιστεί συνολικά το ζήτημα της ΕΑΣ.

Για τους περίπου 450.000 συνταξιούχους που επηρεάζονται άμεσα, η ημερομηνία της 4ης Νοεμβρίου αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία. Μέχρι τότε, παραμένει ανοιχτό τόσο το ζήτημα της ορθότητας του υφιστάμενου υπολογισμού όσο και το ενδεχόμενο οικονομικών επιστροφών και αναδρομικών αξιώσεων.

Η νέα αναβολή παρατείνει την αβεβαιότητα, μεταφέροντας για ακόμη μία φορά την ουσιαστική απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: εάν ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερες κρατήσεις από εκείνες που επιτρέπει η νομοθεσία και, εφόσον αυτό κριθεί δικαστικά, ποιες θα είναι οι συνέπειες για τους συνταξιούχους.