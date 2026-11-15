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Έως 11.817 ευρώ για μία νέα θέση εργασίας μπορεί να φτάσει η συνολική επιχορήγηση του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ, το οποίο προετοιμάζεται να ανοίξει για αιτήσεις. Η δράση συνδέει την επιδότηση των επιχειρήσεων με την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, προσφέροντας μεγαλύτερη κάλυψη για ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια στην αγορά εργασίας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει 27.494 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, με χρηματοδότηση διάρκειας 12 μηνών. Το πρόγραμμα έχει πανελλαδική εμβέλεια και συνολικό προϋπολογισμό 279,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Οι δύο κλίμακες επιδότησης

Η οικονομική ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του προσλαμβανόμενου. Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιείται μοναδιαίο κόστος 1.313 ευρώ τον μήνα, επί του οποίου εφαρμόζονται δύο ποσοστά επιχορήγησης. Επομένως, το ποσό που καλύπτει το πρόγραμμα δεν είναι ίδιο για όλες τις νέες θέσεις, παρότι η διάρκεια της επιδότησης παραμένει κοινή.

Στην υψηλότερη κλίμακα εντάσσονται οι άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω και οι άνεργοι άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω. Για αυτές τις κατηγορίες, η επιχορήγηση αντιστοιχεί στο 75% του μοναδιαίου κόστους, δηλαδή σε 984,75 ευρώ κάθε μήνα. Σε ορίζοντα δωδεκαμήνου, το ποσό διαμορφώνεται σε 11.817 ευρώ ανά επιδοτούμενη θέση.

Για τους άνεργους άνδρες ηλικίας 30 έως 49 ετών, η κάλυψη ανέρχεται στο 50%, με μηνιαία ενίσχυση 656,50 ευρώ. Η αντίστοιχη συνολική επιχορήγηση για τους 12 μήνες φτάνει τα 7.878 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ των δύο κλιμάκων αποτυπώνει την ενισχυμένη στόχευση της δράσης στις γυναίκες και στους μεγαλύτερους ηλικιακά ανέργους.

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση

Η επιδότηση αφορά σε μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της πρόσληψης. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι μικτές μηνιαίες αποδοχές και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας. Το πρόγραμμα καλύπτει, συνεπώς, περισσότερες συνιστώσες του κόστους μιας θέσης από τον τακτικό μηνιαίο μισθό.

Τα ποσά των 984,75 και 656,50 ευρώ αποτελούν επιχορήγηση προς τον εργοδότη και δεν προσδιορίζουν τον καθαρό μισθό του εργαζομένου. Αντίστοιχα, τα 1.313 ευρώ είναι η βάση υπολογισμού της ενίσχυσης. Η διάκριση έχει σημασία για την κατανόηση του προγράμματος, καθώς το ποσοστό επιδότησης εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο μοναδιαίο κόστος.

Η βασική προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εργοδότες που δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. Κρίσιμος όρος ένταξης είναι να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης χρηματοδότησης. Η προϋπόθεση αυτή συνδέει την ενίσχυση με τη δημιουργία νέων θέσεων και τη διατήρηση της υφιστάμενης απασχόλησης.

Η δράση επιδιώκει να διευκολύνει την επανένταξη ανέργων, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος πρόσληψης για τις επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης λειτουργεί ως πρόσθετο κίνητρο για την απασχόληση των κατηγοριών στις οποίες δίνεται προτεραιότητα. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».