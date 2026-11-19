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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έναρξη του νέου προγράμματος επιδοτούμενης απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 27.494 θέσεων πλήρους εργασίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Η οριστική υποβολή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις αρχίζει στις 24 Νοεμβρίου 2026, ενώ η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει έως τα 11.817 ευρώ για κάθε νέα θέση εργασίας σε διάστημα 12 μηνών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό με επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω, καθώς και στους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω, για τους οποίους προβλέπεται υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης.

Ποιοι άνεργοι μπορούν να ωφεληθούν

Η δράση αφορά εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ που έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του προγράμματος.

Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση, με επιδότηση για 12 μήνες.

Η δράση καλύπτει τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, αλλά το ποσοστό χρηματοδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του ανέργου.

Ειδικότερα, υψηλότερη επιδότηση προβλέπεται για την πρόσληψη γυναικών ηλικίας 30 ετών και άνω και ανδρών ηλικίας 50 ετών και άνω.

Για τους άνδρες ηλικίας 30 έως 49 ετών προβλέπεται χαμηλότερο, αλλά επίσης σημαντικό, ποσοστό επιδότησης.

Πόσα χρήματα παίρνουν οι επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση 50% ή 75% επί μηνιαίου μοναδιαίου κόστους 1.313 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας.

Η επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

Τα ποσά καταβάλλονται ως επιχορήγηση στην επιχείρηση και δεν αποτελούν πρόσθετο επίδομα που εισπράττει ο άνεργος.

Ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και αμείβεται σύμφωνα με τους νόμιμους και συμβατικούς όρους που ισχύουν για τη θέση του.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Η ΔΥΠΑ έχει δημιουργήσει δύο διακριτά στάδια για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

Το πρώτο ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου 2026 και αφορά την προετοιμασία των αιτήσεων.

Από την ημερομηνία αυτή, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να εισέρχονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία, να επισυνάπτουν δικαιολογητικά και να αποθηκεύουν προσωρινά την αίτησή τους.

Η οριστική υποβολή δεν επιτρέπεται στο στάδιο της προετοιμασίας.

Το δεύτερο στάδιο αρχίζει στις 24 Νοεμβρίου, όταν οι επιχειρήσεις θα μπορούν να οριστικοποιήσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ, στη διεύθυνση app.opske.gr.

Η επιχείρηση δηλώνει τα στοιχεία της, τη θέση ή τις θέσεις που επιθυμεί να καλύψει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, η ΔΥΠΑ ελέγχει την επιλεξιμότητα της επιχείρησης και, μέσω των εργασιακών συμβούλων της, υποδεικνύει υποψηφίους με βάση τα απαιτούμενα προσόντα της διαθέσιμης θέσης.

Η συμμετοχή προϋποθέτει την τήρηση των όρων της πρόσκλησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Τι πρέπει να κάνουν οι άνεργοι

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση επιχορήγησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η αίτηση υποβάλλεται από την επιχείρηση που επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό.

Αυτό που χρειάζεται να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι είναι να διατηρούν ενεργή την εγγραφή τους στη ΔΥΠΑ και ενημερωμένα τα στοιχεία του προφίλ τους, όπως τα προσόντα, η επαγγελματική εμπειρία και οι ειδικότητες στις οποίες αναζητούν εργασία.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διαδικασία υπόδειξης υποψηφίων προς τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν.

Πόσα χρήματα διατίθενται

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 279,6 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι να ενισχυθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για πολίτες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση σταθερής απασχόλησης.

Η έναρξη της οριστικής υποβολής στις 24 Νοεμβρίου αποτελεί την επόμενη κρίσιμη ημερομηνία, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την υψηλότερη δυνατή επιδότηση.