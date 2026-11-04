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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προγραμματίζει για τον Νοέμβριο τη διεξαγωγή 109 εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής, τα οποία απευθύνονται σε πολίτες που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας ή επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία.

Από τα συνολικά 109 εργαστήρια, τα 87 θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία σε 55 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), ενώ τα υπόλοιπα 22 θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Βασικός σκοπός των δράσεων είναι η ενίσχυση των πρακτικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε ζητήματα αναζήτησης εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης, με την υποστήριξη εξειδικευμένων εργασιακών συμβούλων. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, να προετοιμαστούν κατάλληλα για μια επαγγελματική συνέντευξη και να γνωρίσουν τα βασικά στάδια υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που σχετίζονται τόσο με την είσοδο ή την επιστροφή στην αγορά εργασίας όσο και με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, καλύπτονται ζητήματα όπως η σύνταξη ενός αποτελεσματικού βιογραφικού, η κατάλληλη προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας, η χρήση των κοινωνικών δικτύων ως εργαλείου αναζήτησης απασχόλησης και η αποτελεσματική παρουσίαση της επαγγελματικής εμπειρίας κάθε συμμετέχοντα.

Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθήσουν ενότητες για τη μετατροπή μιας επιχειρηματικής ιδέας σε πράξη, την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, τη χρήση του Business Model Canvas, καθώς και την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη σύνδεσή της με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται θεματικές σχετικά με το ESCO, τη λειτουργία της ψηφιακής επιχείρησης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, αλλά και την ανθεκτικότητα ως σημαντική δεξιότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

Για τον Νοέμβριο προστίθεται επίσης η νέα θεματική ενότητα «Αναπτύσσοντας δεξιότητες προσαρμοστικότητας και ευελιξίας», με επίκεντρο την καλλιέργεια δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους εργαζομένους να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις μεταβολές των συνθηκών εργασίας.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για τα δια ζώσης εργαστήρια

Τα 87 εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία έχουν διάρκεια τριών ωρών, ενώ η έναρξή τους ορίζεται μεταξύ 09:00 και 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2 που έχει αναλάβει τη διοργάνωση.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ. Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση email του ΚΠΑ2 που διοργανώνει το αντίστοιχο εργαστήριο, με αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας του ενδιαφερομένου.

Καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής θα αποστέλλεται μέσω email από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δια ζώσης δράσεων είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, στην ενότητα «Δια ζώσης εργαστήρια».

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια: Συμμετοχή και αιτήσεις

Τα 22 διαδικτυακά εργαστήρια έχουν διάρκεια δύο ωρών το καθένα, με ανώτατο όριο συμμετοχής τα 50 άτομα ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα και να καταθέσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ στη διεύθυνση www.dypa.gov.gr/workshops.

Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται επίσης με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Η δυνατότητα εγγραφής παραμένει ενεργή έως ότου καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις σε κάθε εργαστήριο.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε περισσότερα από ένα διαδικτυακά εργαστήρια. Πρόσθετες πληροφορίες για τις δράσεις και τη διαδικασία συμμετοχής παρέχονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ, www.dypa.gov.gr.