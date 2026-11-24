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«Το βιογραφικό σημείωμα έχει πλέον χάσει σε μεγάλο βαθμό την αξία του ως εργαλείο αξιολόγησης των υποψηφίων», σύμφωνα με την Μπαρμπ Χάιμαν, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο της Sapia.ai, μιας πλατφόρμας προσλήψεων με έδρα το Λονδίνο.

«Πόσους υποψηφίους χάνετε επειδή βασίζεστε σε ένα τεχνητό μέσο αξιολόγησης;» διερωτήθηκε η Χάιμαν. Όπως εξήγησε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να προσαρμόζει ένα βιογραφικό σημείωμα στις απαιτήσεις σχεδόν οποιασδήποτε θέσης εργασίας.

Το 2025, οι εργοδότες στο Ηνωμένο Βασίλειο που προσλάμβαναν αποφοίτους πανεπιστημίων έλαβαν κατά μέσο όρο 140 αιτήσεις για κάθε διαθέσιμη θέση, αριθμός που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Εργοδοτών Φοιτητών. Σε μια τόσο ανταγωνιστική αγορά εργασίας, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν απεριόριστες εκδοχές βιογραφικών σημειωμάτων και συνοδευτικών επιστολών, ο εντοπισμός του κατάλληλου υποψηφίου γίνεται ολοένα και πιο δύσκολος.

Σύμφωνα με την Χάιμαν, στο μέλλον οι δεξιότητες των υποψηφίων αναμένεται να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στις αποφάσεις πρόσληψης σε σύγκριση με την προηγούμενη επαγγελματική τους εμπειρία. «Για παράδειγμα, μια κομμώτρια μπορεί αρχικά να μη φαίνεται κατάλληλη για μια θέση σε κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Ωστόσο, θα μπορούσε να ανταποκριθεί εξαιρετικά στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας, καθώς οι κομμώτριες αναπτύσσουν δεξιότητες όπως το να ακούν καθημερινά τους πελάτες τους, να κατανοούν τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους και καλούνται συχνά να βρίσκουν λύσεις σε σύνθετα προβλήματα», όπως ανέφερε η Χάιμαν στο CNBC.

«Η άμεση αξιολόγηση των δεξιοτήτων μπορεί να αναδείξει δυνατά και αδύναμα σημεία των υποψηφίων που δεν αποτυπώνονται σε ένα παραδοσιακό βιογραφικό σημείωμα. Μάλιστα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, μπορεί να αναδειχθούν ικανότητες που ούτε οι ίδιοι οι υποψήφιοι γνώριζαν ότι διαθέτουν ή για τις οποίες δεν ήταν μέχρι τότε βέβαιοι», σύμφωνα με τη Χάιμαν.

Η πρόσληψη με βάση τις δεξιότητες κερδίζει έδαφος

Η Χάιμαν δεν είναι η μόνη που παρατηρεί ότι οι διαδικασίες πρόσληψης δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στις δεξιότητες των υποψηφίων. Σύμφωνα με έρευνα του 2026 της Michael Page, εταιρείας στελέχωσης και προσλήψεων με έδρα το Σάρεϊ της Αγγλίας, περίπου το 67% των οργανισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζουν πλέον πρακτικές πρόσληψης που βασίζονται στις δεξιότητες των υποψηφίων. Παράλληλα, σχεδόν το 60% των υποψηφίων δήλωσε ότι είναι πιθανότερο να υποβάλει αίτηση για μια θέση εργασίας όταν η επιλογή βασίζεται στις δεξιότητες και όχι στα παραδοσιακά τυπικά προσόντα ή στην προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.

Η εξέλιξη αυτή ωθεί τους εργοδότες να επανεξετάσουν ποιες δεξιότητες έχουν πραγματική αξία για κάθε θέση εργασίας. Ο Τζέιμς Μπρόντχεντ, διευθυντής τεχνολογίας (CTO) της Taktile, εταιρείας με έδρα το Δουβλίνο που εξειδικεύεται στη λήψη αποφάσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε στο CNBC ότι οι δυνατότητες της τεχνολογίας αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η τεχνική εργασία. Όπως εξήγησε, «κάτι που παλαιότερα θα απαιτούσε περίπου τρεις εβδομάδες δουλειάς από έναν μηχανικό, μπορεί πλέον να δημιουργηθεί μέσα σε ένα μόνο απόγευμα. Μάλιστα, στον ίδιο χρόνο μπορούν πλέον να δημιουργηθούν έως και δέκα διαφορετικές εκδοχές, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη».

Όπως πρόσθεσε, η Taktile δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις διαπροσωπικές δεξιότητες των υποψηφίων, όπως η ικανότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες. Παράλληλα, εξετάζει κατά πόσο οι υποψήφιοι είναι σε θέση να αξιολογούν τη δουλειά τους και να αμφισβητούν τις λύσεις που έχουν δημιουργήσει. Η εταιρεία ενδιαφέρεται επίσης για το κατά πόσο οι υποψήφιοι πειραματίζονται συνεχώς με την τεχνητή νοημοσύνη και εξερευνούν νέους τρόπους αξιοποίησής της.

«Η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο γρήγορα, ώστε οι δυνατότητες που έχεις στη διάθεσή σου αλλάζουν σχεδόν κάθε τρεις μήνες», εξήγησε ο Μπρόντχεντ. «Γι’ αυτό και μία από τις ερωτήσεις που θέτουμε στους υποψηφίους είναι: «τι έχετε αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τις τελευταίες τρεις εβδομάδες;»», είπε.

Άλλες εταιρείες επιλέγουν να αξιολογούν τους υποψηφίους μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίας. Στην εταιρεία ψηφιακού μάρκετινγκ και διαφήμισης PMG, για παράδειγμα, οι υποψήφιοι απόφοιτοι καλούνται να συμμετάσχουν σε πρακτικές ασκήσεις δια ζώσης, να συνεργαστούν σε ομάδες και να ανταποκριθούν σε πραγματικές απαιτήσεις πελατών. Ο Τζος Κρίτσεφσκι, πρόεδρος της PMG για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε στο CNBC ότι «ο στόχος είναι να αξιολογηθούν οι τρόποι με τους οποίους οι υποψήφιοι συνεργάζονται, επικοινωνούν και αντιμετωπίζουν στην πράξη τις απαιτήσεις της εργασίας».

«Δεν μπορείς να γνωρίζεις πραγματικά αν κάποιος διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες, αν πρώτα δεν του δώσεις την ευκαιρία να αποδείξει τι μπορεί να κάνει», ανέφερε ο Κρίτσεφσκι. «Το επαγγελματικό του παρελθόν δεν μπορεί να σου δώσει αυτή την απάντηση». Όπως πρόσθεσε, οι νεότεροι υποψήφιοι συχνά έχουν ένα πλεονέκτημα σε αυτόν τον τομέα, καθώς η Γενιά Ζ έχει λιγότερο παγιωμένες αντιλήψεις σχετικά με το πώς πρέπει να είναι μια δουλειά και τι απαιτεί.

«Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι αξίζει να επενδύουμε στους νέους, ιδιαίτερα σε μια εποχή που ο κόσμος αλλάζει τόσο γρήγορα», δήλωσε ο Κρίτσεφσκι. «Οι απόφοιτοι δεν έρχονται στην αγορά εργασίας έχοντας ήδη διαμορφώσει συγκεκριμένες αντιλήψεις για το πώς γινόταν παραδοσιακά η δουλειά».

Περιορίζοντας την ανθρώπινη μεροληψία

Παρότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντείνει ορισμένα προβλήματα της παραδοσιακής διαδικασίας προσλήψεων, μπορεί παράλληλα να συμβάλει και στην αντιμετώπισή τους.

Για παράδειγμα, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να εντοπίζουν υποψηφίους που διαφορετικά ίσως να μην περνούσαν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Η Χάιμαν επισημαίνει ότι τα βιογραφικά και οι παραδοσιακές συνεντεύξεις δεν είναι απαλλαγμένα από την ανθρώπινη μεροληψία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τάση ορισμένων υπευθύνων προσλήψεων να προτιμούν, συνειδητά ή ασυνείδητα, ανθρώπους που τους μοιάζουν ως προς το υπόβαθρο, τις εμπειρίες ή τον τρόπο σκέψης τους.

«Κρίνουμε τα πράγματα με βάση τις δικές μας εμπειρίες. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα είναι ότι επηρεαζόμαστε από τις δικές μας προκαταλήψεις, αλλά κανείς δεν θέλει να το παραδεχτεί», είπε η ίδια.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η ανθρώπινη κρίση θα πρέπει να απουσιάζει από τη διαδικασία πρόσληψης. Για τη Χάιμαν, η τελική απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται από τους ανθρώπους που πρόκειται να συνεργαστούν με τον νέο εργαζόμενο, ενώ η τεχνολογία μπορεί να αναλάβει την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού υποψηφίων. Ταυτόχρονα, η διαδικασία πρόσληψης δεν θα πρέπει να αφορά μόνο την αξιολόγηση του υποψηφίου από την εταιρεία. Ο υποψήφιος θα πρέπει επίσης να έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει αν η συγκεκριμένη θέση και η ομάδα είναι κατάλληλες για εκείνον.

«Η επιλογή του λάθος ανθρώπου μπορεί να έχει πολύ μεγάλο κόστος για τον υπεύθυνο προσλήψεων, ο οποίος είναι και ο καταλληλότερος να κρίνει αν κάποιος ταιριάζει στη συγκεκριμένη θέση και στην ομάδα του», είπε. «Όμως και ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την ίδια ευκαιρία να αξιολογήσει την εταιρεία και να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλη για τον ίδιο».

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