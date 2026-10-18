Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Καθώς πλησιάζει η ώρα για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026 με τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα να μπορούν ήδη να υπολογίσουν τα χρήματα που αναμένεται να λάβουν. Το τελικό ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με τις αποδοχές τους και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρήθηκε η εργασιακή τους σχέση.

Ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όσοι απασχολήθηκαν συνεχώς από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Αντίθετα, εργαζόμενοι που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την 1η Μαΐου ή διέκοψαν την εργασιακή τους σχέση πριν από το τέλος του έτους λαμβάνουν αναλογία του προβλεπόμενου ποσού.

Η καταβολή του Δώρου αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών και αφορά όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, είτε διαθέτουν σύμβαση αορίστου είτε ορισμένου χρόνου. Το ίδιο ισχύει για εργαζομένους πλήρους και μερικής απασχόλησης, ενώ η προθεσμία πληρωμής λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2026.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το ποσό που υπολογίζεται αρχικά είναι μικτό. Αυτό σημαίνει πως υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και παρακράτηση φόρου, με αποτέλεσμα τα χρήματα που τελικά εισπράττει ο δικαιούχος να είναι λιγότερα.

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Ο τρόπος υπολογισμού

Για τον καθορισμό του Δώρου εξετάζεται η περίοδος από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εφόσον ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί σε ολόκληρο αυτό το διάστημα και αμείβεται με μηνιαίο μισθό, δικαιούται ποσό ίσο με έναν μηνιαίο μισθό, στο οποίο προστίθεται προσαύξηση 4,1666% λόγω του επιδόματος αδείας.

Όταν η εργασιακή σχέση έχει διαρκέσει λιγότερο, το Δώρο υπολογίζεται αναλογικά, με κριτήριο τις ημερολογιακές ημέρες που αντιστοιχούν στο διάστημα απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν στα 2/25 του μηνιαίου μισθού. Για χρονικά διαστήματα μικρότερα των 19 ημερών, το ποσό προκύπτει με ανάλογη προσαρμογή.

Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό είναι ο ακόλουθος:

Μικτός μηνιαίος μισθός × (2/25) × (ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης / 19) × 1,041666.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό του πλήρους Δώρου, το οποίο διαμορφώνεται περίπου στο 104,17% του μικτού μηνιαίου μισθού.

Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο πλήρες Δώρο ανάμεσα σε εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει οκτώ μήνες και σε εκείνους που έχουν εργαστεί ολόκληρο το έτος, αρκεί να καλύπτεται πλήρως το διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Από το μικτό στο καθαρό Δώρο: Ποιες κρατήσεις γίνονται

Το ποσό που εμφανίζεται τελικά στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζομένου δεν ταυτίζεται με το μικτό Δώρο, καθώς προηγείται η αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και του αναλογούντος φόρου.

Στα συγκεκριμένα παραδείγματα υπολογισμού, οι εισφορές εργαζομένου υπολογίζονται με συντελεστή 13,37% επί του μικτού ποσού. Μετά την αφαίρεσή τους προκύπτει το φορολογητέο ποσό του Δώρου.

Για να προσδιοριστεί η παρακράτηση φόρου, το φορολογητέο ποσό πολλαπλασιάζεται επί 14, ώστε να μετατραπεί σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές μισθολογικές καταβολές ενός έτους.

Για μισθωτούς χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, στα παραδείγματα εφαρμόζεται η ακόλουθη φορολογική κλίμακα για το 2026:

– 9% για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

– 20% για το εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ.

– 26% για το τμήμα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ.

– 34% για το τμήμα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ.

– 39% για το τμήμα από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

– 44% για το εισόδημα που ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

Από τον φόρο που προκύπτει σε ετήσια βάση αφαιρείται η προβλεπόμενη έκπτωση φόρου των 777 ευρώ.

Ωστόσο, όταν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, η συγκεκριμένη έκπτωση περιορίζεται κατά 2% επί του ποσού που ξεπερνά το όριο αυτό, χωρίς να μπορεί να λάβει αρνητική τιμή.

Αφού ολοκληρωθεί ο υπολογισμός, ο ετήσιος φόρος διαιρείται με το 14, προκειμένου να προσδιοριστεί η αναλογούσα παρακράτηση. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το φορολογητέο Δώρο και έτσι προκύπτει η εκτίμηση των καθαρών αποδοχών που θα εισπράξει ο εργαζόμενος.

Τι ισχύει για άδειες, ασθένεια και αποχώρηση από την εργασία

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Η βάση υπολογισμού δεν περιορίζεται απαραίτητα στον βασικό μισθό, αλλά περιλαμβάνει τις τακτικές αποδοχές, στις οποίες ενδέχεται να εντάσσονται επιπλέον αμοιβές, εφόσον καταβάλλονται με σταθερό και συστηματικό τρόπο.

Η περίοδος της κανονικής άδειας προσμετράται στον χρόνο που θεμελιώνει το δικαίωμα στο Δώρο. Αντίθετα, για ορισμένες περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας, όπως και για ειδικές μορφές απασχόλησης, εφαρμόζονται ειδικότερες διατάξεις.

Όσοι εργαζόμενοι παραιτηθούν ή αποχωρήσουν από την επιχείρηση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου δεν χάνουν το δικαίωμά τους. Δικαιούνται το μέρος του Δώρου που αναλογεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρήθηκε η εργασιακή τους σχέση.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν πληρωθούν

Η εμπρόθεσμη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί υποχρέωση της εργοδοσίας. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, ζητώντας την παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, για όσους επιθυμούν να υπολογίσουν το ποσό που τους αναλογεί βάσει των προσωπικών τους στοιχείων, διατίθεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ, ο οποίος επιτρέπει την εκτίμηση του Δώρου ανάλογα με τον μισθό και τη διάρκεια της απασχόλησης.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές των 500 και 750 ευρώ, οι οποίες εμφανίζονται σε σχετικά παραδείγματα υπολογισμού, αφορούν ενδεικτικές περιπτώσεις εργαζομένων μερικής απασχόλησης και δεν αντιστοιχούν στον νόμιμο κατώτατο μισθό πλήρους απασχόλησης.

Τα μικτά ποσά προσδιορίζονται με βάση τις πραγματικές ημερομηνίες της εργασιακής σχέσης, ενώ τα καθαρά ποσά αποτελούν ενδεικτικές εκτιμήσεις, καθώς το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τις ασφαλιστικές και φορολογικές παραμέτρους κάθε εργαζομένου.