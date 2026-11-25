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Μέχρι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, καθώς η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί την καταληκτική προθεσμία που ορίζει η εργατική νομοθεσία. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην πληρωμή νωρίτερα, όχι όμως να μεταθέσουν την καταβολή πέρα από το προβλεπόμενο χρονικό όριο.

Το Δώρο Χριστουγέννων αποτελεί υποχρεωτική παροχή για τους εργαζομένους που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από το εάν εργάζονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται τόσο οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου όσο και εκείνοι που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας.

Βασική προϋπόθεση για τη θεμελίωση του δικαιώματος είναι η ύπαρξη εργασιακής σχέσης κατά το διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του επιδόματος.

Η καταβολή του Δώρου γίνεται υποχρεωτικά σε χρήμα, ενώ δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή του με προϊόντα, δωροεπιταγές ή οποιαδήποτε άλλη παροχή σε είδος.

Ποιοι δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων

Για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων λαμβάνεται υπόψη η περίοδος από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Όσοι διατήρησαν την εργασιακή τους σχέση με τον ίδιο εργοδότη καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου οκταμήνου δικαιούνται το πλήρες ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής τους.

Ωστόσο, το δικαίωμα δεν περιορίζεται στους εργαζομένους που απασχολήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς.

Εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου δικαιούνται επίσης Δώρο Χριστουγέννων, αλλά το ποσό υπολογίζεται αναλογικά με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Η ίδια αρχή εφαρμόζεται και στους μισθωτούς με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Η μορφή της σύμβασης δεν αναιρεί το δικαίωμα, επηρεάζει όμως τον υπολογισμό του ποσού, ανάλογα με τις αποδοχές και τα χαρακτηριστικά της εργασίας.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό και εργάστηκαν ολόκληρη την περίοδο αναφοράς, η βάση υπολογισμού είναι ένας πλήρης μηνιαίος μισθός. Αντίστοιχα, για τους ημερομίσθιους το Δώρο αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια.

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση διήρκεσε λιγότερο, εφαρμόζεται αναλογικός υπολογισμός.

Ειδικότερα, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, ο εργαζόμενος δικαιούται ποσό ίσο με τα 2/25 του μηνιαίου μισθού του ή με δύο ημερομίσθια.

Εάν το χρονικό διάστημα είναι μικρότερο των 19 ημερών, καταβάλλεται το αντίστοιχο κλάσμα.

Στον τελικό υπολογισμό προστίθεται και η αναλογία του επιδόματος αδείας, η οποία προσαυξάνει το μικτό ποσό του Δώρου με τον προβλεπόμενο συντελεστή.

Το ποσό που τελικά πιστώνεται στον εργαζόμενο προκύπτει μετά την αφαίρεση των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών κρατήσεων.

Ποιες αποδοχές υπολογίζονται και τι ισχύει για τις άδειες

Καθοριστικό ρόλο στο ύψος του Δώρου έχουν οι τακτικές αποδοχές του εργαζομένου.

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές που ισχύουν στις 10 Δεκεμβρίου 2026. Για όσους έχουν αποχωρήσει ή έχει λυθεί η εργασιακή τους σχέση νωρίτερα, χρησιμοποιούνται οι αποδοχές που ίσχυαν κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης.

Στις τακτικές αποδοχές μπορούν να συνυπολογίζονται και πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, εφόσον έχουν σταθερό χαρακτήρα και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος που θεμελιώνει το δικαίωμα στο Δώρο, δεν λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά οι ημέρες πραγματικής παρουσίας στην εργασία.

Η κανονική ετήσια άδεια και η άδεια μητρότητας συνυπολογίζονται στον χρόνο που λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τις απουσίες λόγω ασθένειας. Συγκεκριμένα, προσμετρώνται οι ημέρες για τις οποίες ο εργαζόμενος δεν λαμβάνει επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα για τα οποία καταβάλλεται το συγκεκριμένο επίδομα.

Επομένως, το ύψος του Δώρου διαμορφώνεται με βάση έναν συνδυασμό παραμέτρων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης και οι ημέρες απουσίας που αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν πληρωθούν

Η 21η Δεκεμβρίου 2026 αποτελεί την τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων από τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Η μη καταβολή του έως την προβλεπόμενη προθεσμία συνιστά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και μπορεί να οδηγήσει στην ενεργοποίηση των νόμιμων διαδικασιών σε βάρος του εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι που δεν λάβουν το ποσό που δικαιούνται έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας, προχωρώντας σε καταγγελία για τη μη τήρηση της σχετικής υποχρέωσης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, προβλέπεται η εφαρμογή των νόμιμων κυρώσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Για όσους επιθυμούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων το ποσό που τους αναλογεί, διατίθεται επίσης η ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ.

Μέσω της εφαρμογής, οι εργαζόμενοι μπορούν να καταχωρίσουν στοιχεία σχετικά με τις αποδοχές τους και το χρονικό διάστημα απασχόλησης, ώστε να υπολογίσουν το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται.