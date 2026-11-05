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Νέο πλαίσιο προστασίας για τους εργαζομένους που εκτίθενται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θεσπίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με Προεδρικό Διάταγμα που αναθεωρεί τα επιτρεπόμενα όρια επαγγελματικής έκθεσης και ενισχύει τις διαδικασίες πρόληψης και ελέγχου.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στον μόλυβδο, στις ανόργανες ενώσεις του και στις διισοκυανικές ενώσεις, ενώ παράλληλα προβλέπεται η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την καταγραφή των χημικών κινδύνων στη βιομηχανία και των μέτρων προστασίας που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις.

Αυστηρότερα όρια για μόλυβδο και διισοκυανικές ενώσεις

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, αναθεωρείται η οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης στον μόλυβδο, ενώ καθιερώνεται νέα βιολογική οριακή τιμή για τον μόλυβδο και τις ανόργανες ενώσεις του, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή.

Ταυτόχρονα, επικαιροποιούνται οι προβλέψεις που αφορούν την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τις συγκεκριμένες ουσίες στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Αλλαγές εισάγονται και για τις διισοκυανικές ενώσεις, με τη θέσπιση οριακών τιμών έκθεσης όπου δεν υπήρχαν έως σήμερα, αλλά και τη μείωση ορισμένων από τα ήδη ισχύοντα όρια.

Στόχος είναι ο περιορισμός της έκθεσης σε επιβλαβείς χημικούς παράγοντες και η αποτελεσματικότερη πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών.

Ψηφιακή καταγραφή των κινδύνων στη βιομηχανία

Παράλληλα με τις αλλαγές στα όρια έκθεσης, το υπουργείο προχωρά στον σχεδιασμό νέων ψηφιακών εργαλείων για τη χαρτογράφηση των επικίνδυνων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η καταγραφή δεν θα περιορίζεται στις ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, αλλά θα περιλαμβάνει και τα μέτρα που λαμβάνονται στους χώρους εργασίας για την εξάλειψη ή τη μείωση της έκθεσης του προσωπικού.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η δημιουργία πληρέστερης εικόνας για τους επαγγελματικούς κινδύνους, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθησή τους και να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στην προσπάθεια προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου υγείας και ασφάλειας στην εργασία στα νεότερα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα.

Καραγκούνης: Προτεραιότητα η πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών

Στη σημασία των νέων ρυθμίσεων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, τονίζοντας ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα του υπουργείου.

Όπως σημείωσε, σε συνεργασία με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, καθώς οι ασθένειες που συνδέονται με τις συνθήκες εργασίας συνιστούν έναν συχνά αθέατο κίνδυνο για χιλιάδες εργαζομένους.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο ενισχύει την προστασία από επικίνδυνες ουσίες, αναβαθμίζει την παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων και αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές για τη βελτίωση της καταγραφής των κινδύνων και των ελέγχων.

«Η πρόληψη δεν είναι μια τυπική υποχρέωση, αλλά μια έμπρακτη δέσμευση απέναντι σε κάθε εργαζόμενο», υπογράμμισε ο κ. Καραγκούνης, προσθέτοντας ότι η πρόοδος στην αγορά εργασίας αποτυπώνεται και στην αποτελεσματικότητα των μέτρων που προστατεύουν την υγεία, την αξιοπρέπεια και τη ζωή των εργαζομένων.