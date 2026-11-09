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Οι γερμανικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη εκτιμούν ότι η διεύρυνση της χρήσης της θα ασκήσει καθοδικές πιέσεις στους μισθούς την επόμενη πενταετία, ιδιαίτερα για τους εργαζομένους με μικρότερη επαγγελματική εμπειρία.

Περίπου οι μισές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη προβλέπουν μείωση των μισθών για εργαζομένους με λιγότερα από πέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, σύμφωνα με έρευνα του Ιουνίου σε περισσότερες από 3.000 γερμανικές επιχειρήσεις, την οποία πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Ifo με έδρα το Μόναχο.

Για τους πιο έμπειρους εργαζομένους, περίπου το 40% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αναμένει χαμηλότερους μισθούς, ενώ οι εργαζόμενοι με πανεπιστημιακό πτυχίο έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται σε σχέση με όσους δεν διαθέτουν πτυχίο, σύμφωνα με το ινστιτούτο.

«Για πολλές επιχειρήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει όλους τους εργαζομένους με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε η ερευνήτρια του Ifo, Άννα Ρούφερτ. «Για τους εργαζομένους με επίσημους τίτλους σπουδών, ιδιαίτερα όταν αυτοί συνδυάζονται με μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία, οι επιχειρήσεις θεωρούν συχνότερα πιθανό η τεχνητή νοημοσύνη να έχει θετική επίδραση στους μισθούς».

Τα ευρήματα του Ifo συμβαδίζουν με έρευνα του IESE Business School στην Ισπανία, η οποία δείχνει ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη συμπιέζει τους μισθούς των εργαζομένων που προσλαμβάνονται σε εισαγωγικές θέσεις σε επιχειρήσεις που είναι εκτεθειμένες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει 138 εκατομμύρια εργαζομένους στις ΗΠΑ, οι ερευνητές έδειξαν ότι, μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, οι μισθοί στις θέσεις χαμηλότερης βαθμίδας μειώθηκαν κατά 6,3%, ενώ στις πιο υψηλόβαθμες θέσεις παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι ή αυξήθηκαν.

Το IESE επισήμανε την ικανότητα των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων να αυτοματοποιούν εργασίες όπως η σύνταξη κειμένων, η περίληψη, ο προγραμματισμός και η βασική ανάλυση, καθήκοντα τα οποία στους περισσότερους χώρους εργασίας συγκεντρώνονται σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου.

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