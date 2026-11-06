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Η νέα πραγματικότητα γύρω από τη βίζα H-1B αρχίζει να αναδεικνύει σαφείς νικητές και ηττημένους στην αμερικανική αγορά εργασίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει στο στόχαστρο διάφορες νόμιμες οδούς μετανάστευσης, από τη βίζα H-1B για αλλοδαπούς εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης έως την άδεια εργασίας OPT για αλλοδαπούς φοιτητές αμερικανικών πανεπιστημίων.

Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος JD Vance ανακοίνωσε αυστηρά μέτρα κατά της διαδικασίας απόκτησης πράσινης κάρτας για εργαζόμενους σε τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Microsoft και η Adobe.

Ένα χρόνο μετά την πρόταση για την επιβολή του τέλους των 100.000 δολαρίων σε ορισμένους αιτούντες βίζα H-1B, η ανάλυση των στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας και οι εκτιμήσεις νομικών ειδικών αποκαλύπτουν το νέο τοπίο, σύμφωνα με το Business Insider.

Καμία από τις αλλαγές στους κανόνες δεν ευνοεί εγγενώς μια συγκεκριμένη εταιρεία έναντι μιας άλλης, σύμφωνα με τον Τεντ Τσιαππάρι, επικεφαλής μεταναστευτικού δικαίου στη Duane Morris. Αντίθετα, το σχετικό πλεονέκτημα αποκτούν οι εργοδότες με υψηλή ρευστότητα και οι εργαζόμενοι με δεξιότητες αιχμής, σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση εξακολουθεί να υπερβαίνει το ετήσιο ανώτατο όριο των 85.000 θεωρήσεων, παρά τη μείωση των αιτήσεων στην κλήρωση του Μαρτίου 2026 κατά περισσότερο από 38%.

Οι Νικητές: Υψηλόμισθοι Ειδικοί και Γίγαντες της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στους μεγάλους κερδισμένους του νέου συστήματος συγκαταλέγονται οι εργαζόμενοι με υψηλό μισθό και υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Η αντικατάσταση της τυχαίας κλήρωσης από ένα σύστημα επιλογής με βάση τις μισθολογικές κλίμακες δίνει σαφές προβάδισμα στους αιτούντες με υψηλές αμοιβές. Σύμφωνα με την απλή αριθμητική της αγοράς, ένας εργοδότης θα σκεφτόταν να καταβάλει το πρόσθετο τέλος των 100.000 δολαρίων μόνο για στελέχη των οποίων οι αποδοχές ξεπερνούν σημαντικά αυτό το ποσό.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται καθαρά στις θέσεις που συνδέονται με τη γονιμοποιό τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI):

Επιστήμονες Δεδομένων (Data Scientists): Οι πιστοποιημένες αιτήσεις H-1B αυξήθηκαν κατά 22,5% το 2026 (από 15.000 σε 18.000 ), καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μεγάλων κατηγοριών. Ο μέσος ετήσιος μισθός τους διαμορφώνεται στα 120.230 δολάρια .

Ερευνητές Πληροφορικής: Οι πιστοποιημένες αιτήσεις κατέγραψαν άλμα 38,6% (από 3.000 σε 4.000 ), με τον μέσο μισθό στον κλάδο να φτάνει τα 140.300 δολάρια .

Προγραμματιστές Λογισμικού: Παρά τη συνολική δεσπόζουσα παρουσία τους, οι αιτήσεις κατέγραψαν πτώση κατά 13,7% (από 138.000 σε 119.000 ).

Μηχανικοί Υπολογιστικών Συστημάτων: Σημειώθηκε υποχώρηση κατά 34,6% (από 20.000 σε 13.000).

Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα της τεχνολογίας που ηγούνται στην ανάπτυξη AI διατηρούν ισχυρή δυναμική. Όπως επισημαίνει η Catherine Macris της δικηγορικής εταιρείας Fragomen, οι εταιρείες αυτές διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια και τα οργανωμένα νομικά τμήματα για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις συμμόρφωσης. Ενώ στο σύνολο των Big Tech παρατηρήθηκε ήπια μείωση των εγκριθεισών αιτήσεων κατά 6,5%, οι πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης κατέγραψαν θεαματική αύξηση:

Nvidia: Αύξηση εγκρίσεων κατά 70% (από 1.396 σε 2.380 ).

OpenAI: Εκτόξευση κατά 163% (από 80 σε 210 ).

Anthropic: Άλμα κατά 260% (από 53 σε 191 ).

Amazon & Tesla: Ενίσχυση αιτήσεων κατά 5% ( 19.923 ) και 11% ( 2.563 ) αντίστοιχα.

IBM & Intel: Αντίθετα, κατέγραψαν σημαντική υποχώρηση κατά 66% (736) και 31% (1.748).

Οι Ηττημένοι: Startups, Εταιρείες Outsourcing και Πανεπιστήμια

Στην απέναντι όχθη, οι μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις (Startups) αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια, καθώς αδυνατούν να καλύψουν το υπέρογκο κόστος των παραβόλων και τα νομικά έξοδα, γεγονός που απειλεί να αναστείλει την καινοτομία στον κλάδο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή του UC San Diego, Gaurav Khanna.

Επιπλέον, οι εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών και εξωτερικής ανάθεσης (Outsourcing) δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα. Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει άμεσα τις πρακτικές μεταφοράς προσωπικού από το εξωτερικό, με τον Αντιπρόεδρο JD Vance να κατηγορεί ανοιχτά τις εταιρείες αυτές για καταστρατήγηση του συστήματος. Η υποχώρηση των αιτήσεων είναι καθολική:

TCS, Cognizant & Infosys: Οι εταιρείες εξωτερικής ανάθεσης είδαν τις αιτήσεις τους να μειώνονται συνολικά κατά 30% . Η TCS σημείωσε πτώση 56% ( 2.884 ) και η Cognizant 33% ( 5.796 ), ενώ η Infosys σημείωσε αντίθετη τροχιά με αύξηση 17% ( 4.588 ).

Big Four Λογιστικές Εταιρείες: Οι πιστοποιημένες αιτήσεις για τις EY, Deloitte, KPMG και PwC υποχώρησαν συνολικά κατά περίπου 30%. Η EY κατέγραψε μείωση 37% (5.081) και η Deloitte 22% (4.206).

Τέλος, στους χαμένους συγκαταλέγονται οι πρόσφατοι απόφοιτοι και τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Οι νέοι επαγγελματίες στα πρώτα στάδια της καριέρας τους υστερούν λόγω χαμηλότερου μισθολογικού προφίλ, ενώ τα ακαδημαϊκά ιδρύματα αδυνατούν να ανταγωνιστούν τους ιδιωτικούς κολοσσούς σε οικονομικούς πόρους. Στα 50 κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, οι πιστοποιημένες αιτήσεις H-1B μειώθηκαν συνολικά κατά 14%, με τις εντονότερες απώλειες να καταγράφονται στο Dartmouth College (-51,4%), το Stanford University (-35,8%), το MIT (-26,2%) και το Harvard University (-25,9%).