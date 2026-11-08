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Σχεδόν ένας στους δύο εργαζομένους στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπος με άγχος, στρες και ψυχολογική επιβάρυνση εξαιτίας της εργασίας του, με τη χώρα μας να καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη.

Η καθημερινή πίεση, οι αυξημένες απαιτήσεις και η σωματική και ψυχική εξάντληση συνθέτουν μια δύσκολη πραγματικότητα για μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού, η οποία αποτυπώνεται και στα σχετικά στοιχεία.

Ειδικότερα, το 49% των εργαζομένων στην Ελλάδα δηλώνει ότι βιώνει προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εργασία, ποσοστό που τοποθετεί τη χώρα στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Η απόσταση από τις υπόλοιπες χώρες είναι αξιοσημείωτη. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Φινλανδία με 45%, ενώ ακολουθούν η Κύπρος και η Πολωνία με 41%.

Την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζεται στο 29%, δηλαδή 20 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την ελληνική επίδοση.

Το ψυχικό κόστος της καθημερινής εργασίας

Πίσω από τα ποσοστά βρίσκονται εργαζόμενοι που καλούνται να ανταποκριθούν σε διαρκείς επαγγελματικές υποχρεώσεις, συχνά με σημαντική επιβάρυνση της ψυχικής τους υγείας.

Όταν η ένταση και η κόπωση παύουν να αποτελούν περιστασιακά φαινόμενα και μετατρέπονται σε μόνιμα χαρακτηριστικά της εργασιακής καθημερινότητας, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στον χώρο δουλειάς.

Το εργασιακό άγχος μπορεί να επηρεάσει την προσωπική ζωή, την ψυχική ισορροπία και τη συνολική ποιότητα ζωής, δημιουργώντας έναν κύκλο πίεσης και εξάντλησης.

Τα στοιχεία επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη για καλύτερες συνθήκες απασχόλησης, αποτελεσματικότερη προστασία της ψυχικής υγείας και ουσιαστική ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Άλλωστε, η οικονομική απολαβή δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης μιας θέσης εργασίας, όταν το τίμημα για τον εργαζόμενο είναι η διαρκής ψυχολογική επιβάρυνση.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο οι επιχειρήσεις και οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν εξαντλεί τις αντοχές των ανθρώπων, αλλά διασφαλίζει την υγεία και την ευημερία τους.