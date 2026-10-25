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Σε 24ώρη βάση εργάζονται, στελέχη της Pizza Fan προκειμένου να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου που λάμβανε τις παραγγελίες για τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα καθώς και του λογισμικού ώστε η επιχείρηση να αρχίσει σταδιακά να επαναλειτουργεί.

Θυμίζουμε ότι το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό έχει κατασχεθεί από την οικονομική αστυνομία ως το βασικό πειστήριο για την υπόθεση της φοροδιαφυγής των 35 εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα Pizza Fan, καθιστώντας έτσι αδύνατη τη λήψη παραγγελιών από το δίκτυο των καταστημάτων.

Η λειτουργία της αλυσίδας δεν έχει ανασταλεί, ωστόσο πρακτικά είναι αδύνατη λόγω της κατάσχεσης του τηλεφωνικού κέντρου.

Σημειώνουμε επίσης ότι καμία διοικητική αρχή ( ΣΔΟΕ, ΑΑΔΕ) δεν έχει δώσει προς το παρόν εντολή για «φραγή» των λειτουργιών η φορολογικό σφράγισμα της επιχείρησης.

Την ίδια ώρα και παρότι δεν υπάρχει διάδοχο management στην επιχείρηση μετά την προφυλάκιση των επικεφαλής, γίνονται ανεπίσημες διαβουλεύσεις για την εξαγορά της αλυσίδας.

Το συνδικάτο επισιτισμού που έκανε χθες συνέλευση, ζητά τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 2.500 ατόμων που απασχολεί η αλυσίδα, την πληρωμή των δεδουλευμένων και τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης.

Σύμφωνα με κύκλους του Yπουργείου Eργασίας, προτεραιότητα έχει η συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας ώστε να μη χρειαστεί να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα προστασίας των εργαζόμενων.

Σύμφωνα με το δικηγόρο εργατολόγο Γιάννη Καρούζο, αν η αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης οφείλεται σε λόγο που αφορά τον εργοδότη και όχι σε ανωτέρα βία, δε λύνονται οι συμβάσεις εργασίας ούτε καταργείται η υποχρέωση καταβολής μισθού.

Το άρθρο 656 ΑΚ προβλέπει ότι, αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη για λόγους που αφορούν τον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία, ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει τον μισθό.

Επομένως, αν το σφράγισμα επιβλήθηκε λόγω φορολογικών παραβάσεων της ίδιας της επιχείρησης, υπάρχει ισχυρή βάση να θεωρηθεί ότι πρόκειται για κώλυμα που αφορά τον εργοδότη και όχι για ανωτέρα βία που τον απαλλάσσει από την καταβολή μισθών.