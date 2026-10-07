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Η ικανότητα να «διαβάζει» κανείς τους άλλους δεν αποτελεί μόνο χαρακτηριστικό που συναντάται σε ανθρώπους με ηγετικές δεξιότητες. Μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη και για όσους διεκδικούν μια θέση εργασίας, αυξάνοντας τις πιθανότητες να περάσουν στον επόμενο γύρο συνεντεύξεων.

Οι υποψήφιοι συχνά ανησυχούν μήπως δυσκολευτούν σε κάποια ερώτηση ή παραλείψουν να αναφέρουν ένα σημαντικό επαγγελματικό επίτευγμα. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι των συνεντεύξεων σχηματίζουν πολλές φορές άποψη για την προσωπικότητα ενός υποψηφίου βασιζόμενοι σε μεγάλο βαθμό σε μη λεκτικά στοιχεία, όπως η οπτική επαφή, οι εκφράσεις και οι κινήσεις του κεφαλιού, και όχι αποκλειστικά σε όσα εκείνος λέει.

Ακολουθούν τέσσερις αποτελεσματικές κινήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε στη διάρκεια μιας συνέντευξης εργασίας.

1.Χρησιμοποιήστε περισσότερο το «εμείς»

Η χρήση πληθυντικών αντωνυμιών, όπως το «εμείς» αντί για το «εγώ», μπορεί να δημιουργήσει την εικόνα ενός περισσότερο συνεργάσιμου και προσιτού ανθρώπου.

Οι υποψήφιοι είναι χρήσιμο να στρέφουν τη συζήτηση στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να συνεργαστούν με την υπόλοιπη ομάδα και όχι αποκλειστικά σε όσα είναι σε θέση να πετύχουν μόνοι τους.

2. Ανακατευθύνετε στρατηγικά τη συζήτηση

Εάν ο υπεύθυνος της συνέντευξης θέσει μια ακατάλληλη ερώτηση σχετικά με την οικογένεια ή την προσωπική ζωή σας, μπορείτε να μεταφέρετε διακριτικά τη συζήτηση αλλού, θέτοντας μια διαφορετική ερώτηση. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα από το να απαντήσετε ευθέως ή να έρθετε σε αντιπαράθεση με τον άνθρωπο που πραγματοποιεί τη συνέντευξη.

Πριν απαντήσετε, αναρωτηθείτε: Αυτό που πρόκειται να πω βοηθά πραγματικά τη συζήτηση να προχωρήσει; Πολλοί υποψήφιοι πέφτουν στην παγίδα να μιλούν υπερβολικά ή να δίνουν περισσότερες εξηγήσεις από όσες χρειάζονται. Το γεγονός ότι έχετε τον λόγο δεν σημαίνει ότι πρέπει να καλύψετε κάθε στιγμή σιωπής ή να αποκαλύψετε περισσότερες πληροφορίες από όσες είναι απαραίτητες.

Το να μιλάτε λιγότερο, αλλά με μεγαλύτερη ουσία και σαφήνεια, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία σας.

3. Περιορίστε τις λέξεις-γέφυρες

Η καθαρή ομιλία, χωρίς πολλές λέξεις ή ήχους που χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τα κενά, όπως «εμ» ή «βασικά», μεταδίδει περισσότερο αυτοέλεγχο και σιγουριά και λιγότερη αβεβαιότητα.

Αυτό ενδέχεται να απαιτεί να επιβραδύνετε συνειδητά τον ρυθμό με τον οποίο μιλάτε όταν απαντάτε στις ερωτήσεις. Χρήσιμη είναι επίσης η εξάσκηση με φωναχτές και αυθόρμητες απαντήσεις, αντί για την απομνημόνευση έτοιμων διατυπώσεων.

Μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν πιο αποφασιστικές μεταβάσεις, όπως: «Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία εδώ είναι…», ώστε η απάντηση να αποκτά σαφέστερη κατεύθυνση.

4. Ολοκληρώστε τη συνέντευξη δυναμικά

Παρότι οι πρώτες απαντήσεις ενός υποψηφίου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συνολική εικόνα που δημιουργείται, ένα δυνατό κλείσιμο είναι δυνατό να περιορίσει την επίδραση προηγούμενων αδυναμιών.

Τα τελευταία λεπτά της συνέντευξης μπορούν να αξιοποιηθούν για ερωτήσεις που αποκαλύπτουν ουσιαστική σκέψη και πραγματικό ενδιαφέρον. Η περιέργεια αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους έκφρασης αυτοπεποίθησης, σε αντίθεση με την υπερβολική εκδήλωση ενθουσιασμού ή τη συνεχή προσπάθεια επιδοκιμασίας του συνομιλητή.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να δείξετε σιγουριά είναι να θέσετε μια ενδιαφέρουσα και ουσιαστική ερώτηση και στη συνέχεια να αφήσετε τον συνομιλητή σας να απαντήσει. Η αυτοπεποίθηση εκφράζεται συχνά αποτελεσματικότερα όταν είναι πιο συγκρατημένη και στοχαστική και συνοδεύεται από δημιουργική περιέργεια.

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