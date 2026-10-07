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Από ένα story ή ένα βίντεο στο κινητό μέχρι την κατάθεση χρημάτων σε μια παράνομη πλατφόρμα και το μπλόκο της πληρωμής. Αυτή είναι η διαδρομή που επιχειρούν πλέον να κόψουν οι ελεγκτικές αρχές, βάζοντας στο στόχαστρο όχι μόνο τις ιστοσελίδες παράνομου τζόγου, αλλά ολόκληρο το ψηφιακό δίκτυο που τις προωθεί και τις τροφοδοτεί με παίκτες.

Οι πρώτες υποθέσεις έχουν ήδη περάσει στη Δικαιοσύνη. Οι μηνύσεις κατά 18 influencers βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Ανάμεσά τους βρίσκονται καλλιτέχνες με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στη νεανική μουσική σκηνή, δύο αδέλφια που έχουν αποκτήσει κοινό κυρίως μέσα από το TikTok, γυναίκες που έγιναν γνωστές μέσα από τηλεοπτικά ριάλιτι μόδας και άλλα ψυχαγωγικά προγράμματα, καθώς και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται παράλληλα ως μοντέλα, παρουσιάστριες, δημιουργοί περιεχομένου ή επιχειρηματίες.

Τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποκαλύπτουν το εύρος της υπόθεσης. Οι 18 λογαριασμοί είχαν συνολική απήχηση 3,6 εκατ. ακολούθων στο Instagram, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τους 623.000. Από την έρευνα προέκυψε προώθηση 11 μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων, οι οποίες συνδέονται με οκτώ παράνομους παρόχους.

Ο αριθμός των 3,6 εκατ. αφορά το άθροισμα των ακολούθων των λογαριασμών και όχι απαραιτήτως διαφορετικούς χρήστες, καθώς το ίδιο πρόσωπο μπορεί να ακολουθεί περισσότερους από έναν influencers. Αποτυπώνει, όμως, τη δυνητική εμβέλεια που μπορεί να αποκτήσει μέσα σε λίγα λεπτά η προβολή μιας παράνομης πλατφόρμας.

Το μπλόκο φτάνει στο χρήμα

Οι έρευνες για όσους προωθούν παράνομο τζόγο στα social media είναι η μία πλευρά της παρέμβασης. Η άλλη αφορά άμεσα την τσέπη του παίκτη: το μπλόκο στις μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες φτάνει και στο χρήμα.

Όταν ένας πάροχος εντάσσεται στη μαύρη λίστα της ΕΕΕΠ, τράπεζες και ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να διακόπτουν τις οικονομικές συναλλαγές προς και από αυτόν. Ο «κόφτης» αφορά τόσο τις καταθέσεις για συμμετοχή στο παιχνίδι όσο και τις πληρωμές και αναλήψεις από την πλατφόρμα προς τον παίκτη.

Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσό που εμφανίζεται ως διαθέσιμο στον διαδικτυακό λογαριασμό δεν αποτελεί από μόνο του εγγύηση ότι μπορεί να μεταφερθεί μέσω του τραπεζικού συστήματος. Δεν πρόκειται για αυτόματη κατάσχεση ή οριστική απώλεια των χρημάτων, αλλά για αποκλεισμό των συναλλαγών με τον μη αδειοδοτημένο πάροχο.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση προβλέπεται ήδη από το ισχύον πλαίσιο. Αποκτά, ωστόσο, μεγαλύτερη πρακτική σημασία τώρα που οι αρχές ενισχύουν τους μηχανισμούς με τους οποίους εντοπίζουν νέες ιστοσελίδες και συγκεντρώνουν το αποδεικτικό υλικό που απαιτείται για να κινηθεί η διαδικασία αποκλεισμού τους.

Πρόστιμα ανά παράβαση

Το νέο πλαίσιο δεν περιορίζεται στους παρόχους που διοργανώνουν τα παράνομα παιχνίδια. Επεκτείνει τις κυρώσεις και σε όσους λειτουργούν ως ψηφιακή βιτρίνα τους.

Για την παράνομη εμπορική επικοινωνία και προώθηση προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση. Στο πεδίο αυτό μπορούν να βρεθούν influencers, streamers, affiliates και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προωθούν τη δυνατότητα συμμετοχής σε παιχνίδια μη αδειοδοτημένων παρόχων.

Για τους 18 influencers δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής η επιβολή συγκεκριμένων διοικητικών προστίμων ή η έκβαση των υποθέσεών τους. Αυτό που έχει γνωστοποιηθεί είναι ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις και ότι οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης.

«Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η προώθηση μέσω social media δεν δημιουργεί κάποια «γκρίζα ζώνη» έξω από την εφαρμογή του νόμου.

Η μαύρη αγορά των 1,8 δισ. ευρώ

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται στα στοιχεία για το 2025. Περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια, με τα συνολικά πονταρίσματα να υπολογίζονται σε 1,8 δισ. ευρώ. Η μέση ετήσια δαπάνη διαμορφώθηκε κοντά στα 2.000 ευρώ ανά παίκτη, ενώ περίπου το 10% του πληθυσμού εκτιμάται ότι έχει συμμετάσχει σε παράνομο τζόγο.

Στη μαύρη λίστα της ΕΕΕΠ περιλαμβάνονται πλέον 14.977 διαδικτυακές διευθύνσεις. Πρόκειται για το συνολικό μέγεθος του καταλόγου και όχι για ιστοσελίδες που προστέθηκαν όλες μετά την αλλαγή του νόμου τον περασμένο Ιούνιο.

Η αντιμετώπιση της αγοράς αυτής θυμίζει ψηφιακό κυνηγητό. Ένας ιστότοπος μπορεί να αποκλειστεί, να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η δραστηριότητα μεταφέρεται σε εφαρμογές, κρυπτοκαζίνο, ψηφιακά νομίσματα και δίκτυα που αξιοποιούν VPN και άλλες τεχνολογίες ανωνυμοποίησης για να παρακάμπτουν τους γεωγραφικούς περιορισμούς.

Πώς εντοπίζονται τα ύποπτα sites

Για να περιοριστεί ο χρόνος αντίδρασης, η ΕΕΕΠ έχει θέσει σε λειτουργία πλατφόρμα εντοπισμού παράνομων ιστοτόπων. Σε αυτήν συγκεντρώνονται οι καταγγελίες πολιτών, οι αναφορές άλλων φορέων και τα αποτελέσματα αυτόματων αναζητήσεων στο διαδίκτυο.

Ψηφιακός βοηθός αναζητά με λέξεις κλειδιά νέες ύποπτες ιστοσελίδες, απορρίπτει τα άσχετα αποτελέσματα και συγκεντρώνει εικόνες, βίντεο και αντίγραφα σελίδων. Στη συνέχεια αξιολογεί τον κίνδυνο και διασταυρώνει κάθε ιστότοπο με το μητρώο των αδειοδοτημένων παρόχων.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της ΕΕΕΠ, στο σύστημα εισήχθησαν συνολικά 3.283 ιστότοποι, από τους οποίους οι 2.132 προήλθαν από την Επιτροπή και οι 1.151 από την αυτοματοποιημένη αναζήτηση. Από την επεξεργασία εντοπίστηκαν 2.282 ιστότοποι με παικτικό περιεχόμενο και 1.001 χαρακτηρίστηκαν παράνομοι, ενώ 734 σημάνθηκαν αυτοματοποιημένα ως περιπτώσεις υψηλής βεβαιότητας για ένταξη στη blacklist.

Η Αρχή υπολογίζει ότι το σύστημα υποκατέστησε το 75% της επαναλαμβανόμενης εργασίας των στελεχών και αύξησε την ταχύτητα επεξεργασίας τουλάχιστον δύο έως τρεις φορές. Η τελική κρίση, όμως, δεν αφήνεται στον αλγόριθμο. Οι αμφίβολες περιπτώσεις ελέγχονται από αναλυτές, ενώ το αίτημα αποκλεισμού υποβάλλεται χειροκίνητα μαζί με τα σχετικά τεκμήρια.

Ο έλεγχος πριν από την κατάθεση

Το κρίσιμο στοιχείο για τον παίκτη είναι αν η συγκεκριμένη ιστοσελίδα διαθέτει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι παραμένει προσβάσιμη, εμφανίζεται σε μια μηχανή αναζήτησης ή προβάλλεται από γνωστό πρόσωπο δεν αποδεικνύει τη νομιμότητά της.

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει μέσα από τον επίσημο κατάλογο αδειοδοτημένων παρόχων και το εργαλείο ελέγχου νομιμότητας ιστοτόπου της ΕΕΕΠ, με αναζήτηση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η απουσία μιας σελίδας από τη μαύρη λίστα δεν αρκεί από μόνη της. Το ασφαλές κριτήριο είναι αν ο πάροχος περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο όσων διαθέτουν ελληνική άδεια.

Για ύποπτες ιστοσελίδες, εφαρμογές ή λογαριασμούς στα social media υπάρχει δυνατότητα ανώνυμης ή επώνυμης αναφοράς. Οι διαφορές των παικτών με νόμιμες, αδειοδοτημένες εταιρείες υποβάλλονται μέσω διαφορετικής διαδικασίας καταγγελιών της ΕΕΕΠ.

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