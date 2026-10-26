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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία πληρωμής των συντάξεων Νοεμβρίου 2026, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται ανά κατηγορία συνταξιούχων.

Ακολουθούν οι πληρωμές για τους δικαιούχους των πρώην ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου, ενώ στα τέλη Νοεμβρίου προγραμματίζεται ο επόμενος κύκλος, που αφορά τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

Την ίδια περίοδο αναμένεται και η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, η οποία αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Οι συντάξεις Νοεμβρίου καταβάλλονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό πληρωμών ανά ασφαλιστικό φορέα.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι καταβολές για τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου.

Οι συντάξεις των πρώην μη μισθωτών εντάσσονται στον αντίστοιχο κύκλο πληρωμών του μήνα.

Έτσι, οι συνταξιούχοι θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν για τον Νοέμβριο, πριν από την έναρξη του επόμενου μήνα.

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής

Νέος κύκλος καταβολών αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου, αυτή τη φορά για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, οι πληρωμές εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες:

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Η κατανομή θα γίνει ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο υπάγεται κάθε συνταξιούχος.

Πάντως, οι συγκεκριμένες ημερομηνίες παραμένουν ενδεικτικές, καθώς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί με επίσημη ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Ενίσχυση 400 ευρώ: Ποιοι αναμένεται να πληρωθούν

Εκτός από τις τακτικές συντάξεις, στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, έχει αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση θα καταβληθεί παράλληλα με τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

Η ακριβής ημερομηνία πληρωμής αναμένεται να γνωστοποιηθεί επισήμως.

Στις κατηγορίες που αφορά η ενίσχυση περιλαμβάνονται συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, καθώς και άλλοι δικαιούχοι, όπως άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες, με βάση τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η καταβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους.

Τι πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι

Το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει δύο διαφορετικές πληρωμές τακτικών συντάξεων, γεγονός που απαιτεί προσοχή ως προς τις ημερομηνίες.

Οι συντάξεις Νοεμβρίου καταβάλλονται στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ εκείνες του Δεκεμβρίου αναμένονται στα τέλη Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ αποτελεί ξεχωριστή καταβολή, που αφορά όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και όχι το σύνολο των συνταξιούχων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επίσημες ανακοινώσεις του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες θα επιβεβαιώσουν τις ακριβείς ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Δεκεμβρίου, καθώς και στον τελικό προγραμματισμό για την οικονομική ενίσχυση.