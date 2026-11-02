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Aπό τον τρέχοντα μήνα Νοέμβριο 2026 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου των ασφαλισμένων του δημοσίου θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε αντικατάσταση της μέχρι σήμερα χειρόγραφης διαδικασίας. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), αποσκοπεί στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων συνταξιοδότησης.

Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής

Η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ως εξής:

→ Από τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (κύριας σύνταξης, επικουρικής, εφάπαξ παροχής και Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων – Μ.Τ.Π.Υ.).

→ Από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου (κύριας σύνταξης, επικουρικής, εφάπαξ παροχής και Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων – Μ.Τ.Π.Υ.).

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Προϋπόθεση Υποβολής: Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης (λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας, αποστρατείας κ.λπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Είσοδος στον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ: www.e-efka.gov.gr. Ταυτοποίηση με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Επιλογή της διαδρομής: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ➔ Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ. ➔ Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής ➔ Είσοδος στην υπηρεσία. Επιλογή του κατάλληλου τύπου αίτησης (π.χ. «Αίτηση Απονομής Κύριας Σύνταξης Γήρατος»).

Επαλήθευση & Επικαιροποίηση Στοιχείων

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία υποβολής διαπιστωθεί αδυναμία ταυτοποίησης των προσωπικών στοιχείων, οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να προβούν σε επικαιροποίηση αυτών:

Ηλεκτρονικά στο Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης-Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργαζομένων και Συνταξιούχων) και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) .

και στο . Εναλλακτικά, εντός προθεσμίας 15 ημερών, στο Τμήμα Μητρώου της Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας την εκτυπωμένη προεπισκόπηση της αίτησης.

Επόμενα στάδια της διαδικασίας

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής:

Η αιτούσα/Ο αιτών εκτυπώνει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης και το καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Φορέα από τον οποίο αποχωρεί. Η αρμόδια Υπηρεσία συμπληρώνει το e-Δ.Α.Υ.Κ/ Δ.Α.Υ.Κ. (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης) ή το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών. Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση συνταξιοδότησης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα υπηρεσιακά έγγραφα, στον αρμόδιο φορέα, ήτοι:

Στον e-ΕΦΚΑ , για τις υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα (Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557, Αθήνα).

, για τις υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα (Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557, Αθήνα). Στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) (Λυκούργου 12, Τ.Κ. 10551, Αθήνα), κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι για κάθε αίτηση αποστέλλεται το αντίστοιχο αντίγραφο του ΔΑΥΚ ή το προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξέταση του αιτήματος και να εκδοθεί η σχετική συνταξιοδοτική απόφαση ή άλλη προβλεπόμενη πράξη από τον αρμόδιο Φορέα.

Κανάλια επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων

Για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων παρέχονται τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας: