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Ισχυρό κύμα εξόδου προς τη σύνταξη καταγράφεται το 2026, χωρίς μέχρι στιγμής η σημαντική αύξηση των νέων αιτήσεων να ανακόπτει την αποκλιμάκωση των εκκρεμοτήτων στον ΕΦΚΑ. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους υποβλήθηκαν 110.632 αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός που πλησιάζει το υψηλό της αντίστοιχης περιόδου του 2022.

Παρά την αυξημένη πίεση, ο αριθμός των αιτήσεων που περιμένουν την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης συνέχισε να μειώνεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, τον Ιούνιο του 2026 οι εκκρεμείς αιτήσεις κύριας σύνταξης στον ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα από το εάν η αναμονή ήταν μεγαλύτερη ή μικρότερη των τριών μηνών, ανέρχονταν σε 33.987.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εκκρεμότητες περιορίστηκαν κατά 3.673 αιτήσεις, δείχνοντας ότι προς το παρόν ο μηχανισμός απονομής συντάξεων απορροφά τον αυξημένο όγκο νέων αιτημάτων.

Στις 15.398 οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η βελτίωση στις περιπτώσεις που παραμένουν σε αναμονή για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών.

Οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις κύριας σύνταξης διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο σε 15.398, καταγράφοντας μείωση κατά 1.004 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση η υποχώρηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις μειώθηκαν κατά 3.948.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική παράμετρος που δεν αποτυπώνεται στους συγκεκριμένους αριθμούς: οι διεθνείς συντάξεις.

Οι αιτήσεις που εξετάζονται με βάση διεθνείς κανόνες δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων συντάξεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε αυτή την κατηγορία εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 12.000 εκκρεμείς υποθέσεις.

Η απονομή αυτών των συντάξεων είναι περισσότερο σύνθετη, καθώς απαιτείται η πιστοποίηση του ασφαλιστικού χρόνου που έχει διανυθεί στο εξωτερικό, στοιχεία τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν αποτυπώνονται με ακρίβεια στους φακέλους των ασφαλισμένων.

Μειώνεται και το κόστος των εκκρεμοτήτων

Η σταδιακή αποκλιμάκωση του αριθμού των εκκρεμών αιτήσεων περιορίζει παράλληλα και τη σχετική δαπάνη του ΕΦΚΑ.

Ο φορέας έχει τροποποιήσει τη μεθοδολογία υπολογισμού της εκτιμώμενης δαπάνης, ενσωματώνοντας πλέον τόσο τις οφειλές των ασφαλισμένων όσο και τις προβλεπόμενες κρατήσεις για ΕΟΠΥΥ, ΑΚΑΓΕ και φόρο.

Με τη νέα μεθοδολογία, η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις έφτασε τον Ιούνιο του 2026 στα 96,3 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 19,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Αντίστοιχα, για τις ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις η εκτιμώμενη δαπάνη περιορίστηκε στα 84,2 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας ετήσια μείωση 16,7 εκατ. ευρώ.

Από τα 221,7 εκατ. στα 55,8 εκατ. ευρώ

Διαφορετική εικόνα προκύπτει εάν εξεταστεί η συνολική οικονομική αξία των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων πριν από τις οφειλές και τις κρατήσεις.

Συμπεριλαμβανομένων και των συντάξεων που εκδίδονται με διεθνείς κανόνες, η αρχική εκτιμώμενη δαπάνη φτάνει τα 221,7 εκατ. ευρώ.

Μετά την αφαίρεση των οφειλών των ασφαλισμένων, το ποσό περιορίζεται στα 110,4 εκατ. ευρώ.

Όταν αφαιρεθούν επιπλέον οι κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΑΚΑΓΕ, καθώς και ο φόρος, το καθαρό ποσό που εκτιμάται ότι θα καταλήξει τελικά στους συνταξιούχους υποχωρεί στα 55,8 εκατ. ευρώ.

Πάνω από 40.000 εκκρεμείς επικουρικές

Ξεχωριστή εικόνα παρουσιάζουν οι επικουρικές συντάξεις, για τις οποίες ο ΕΦΚΑ εφαρμόζει πλέον διαφορετικό τρόπο παρακολούθησης.

Οι αιτήσεις διαχωρίζονται σε εκείνες για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση της κύριας σύνταξης και σε εκείνες που έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκδοθούν και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Τον Ιούνιο, οι εκκρεμείς αιτήσεις επικουρικής σύνταξης για τις οποίες είχε προηγηθεί απόφαση του κύριου φορέα ανέρχονταν σε 40.506, αριθμός μειωμένος κατά 528 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι ληξιπρόθεσμες επικουρικές –δηλαδή όσες παρέμεναν σε αναμονή για περισσότερο από 90 ημέρες μετά την έκδοση της κύριας σύνταξης– έφτασαν τις 32.434, μειωμένες κατά 947 αιτήσεις σε ετήσια βάση.

Άλμα 13,7% στις νέες αιτήσεις

Την ίδια στιγμή, η εισροή νέων αιτήσεων κινείται έντονα ανοδικά.

Στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 κατατέθηκαν συνολικά 110.632 αιτήσεις συνταξιοδότησης, έναντι 97.334 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.

Η διαφορά αντιστοιχεί σε 13.298 περισσότερες αιτήσεις, δηλαδή σε ετήσια αύξηση 13,7%.

Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες επιδόσεις των τελευταίων ετών και ουσιαστικά για επίπεδα ρεκόρ μετά το πρώτο εξάμηνο του 2022, όταν είχαν καταγραφεί 111.744 αιτήσεις.

Η τάση γίνεται ακόμη πιο εμφανής σε βάθος χρόνου. Το πρώτο εξάμηνο του 2019 είχαν υποβληθεί 81.566 αιτήσεις, ενώ το 2020 ο αριθμός είχε περιοριστεί στις 78.728. Από το 2021 ξεκίνησε νέα ανοδική πορεία, με 100.610 αιτήσεις, πριν καταγραφεί το υψηλό του 2022.

Τα στοιχεία του 2026 δείχνουν ότι το νέο κύμα συνταξιοδοτήσεων βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στα ιστορικά υψηλά, χωρίς όμως, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο, να έχει οδηγήσει σε νέα συσσώρευση εκκρεμών κύριων συντάξεων στον ΕΦΚΑ.

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